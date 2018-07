Miguel Latorre: «El Banco de España no puede tener uso cultural sin tener solucionado lo de la comisaría»

Sin corbata, con una discreta camisa floreada y rezongando frente a una mesa de madera maciza y tapete de cuero, de las de mandar. «Serán bonitas, pero para los que trabajamos con el ordenador son incomodísimas». Miguel Latorre Zubiri (Tolosa, Guipúzcoa, 1962) todavía está aterrizando al frente de la Subdelegación del Gobierno en Soria. Una comisaría digna y sobre todo la repoblación de Soria están ya en la agenda. Sin afiliación política, defiende que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene intención de reequilibrar la situación de los territorios más olvidados. Como Soria.

Pregunta.- Para el reequilibrio se requiere una discriminación positiva ¿El Gobierno está dispuesto?

Respuesta.- Yo creo que sí. De hecho, por lo menos voluntad existe. Tampoco creamos que la discriminación positiva supone en todos los casos incremento de presupuesto. Hay cosas que yo entiendo que pueden hacerse.

Por ejemplo, luchar contra la despoblación tiene que ver desde mi punto de vista con fijar población. Estamos en una provincia que tiene un alto número de funcionarios y por ejemplo hay muchas medidas. Uno de los problemas que tenemos en Soria es que es muy difícil que servicios de la administración puedan ser cubiertos por funcionarios.

Habría que establecer por ejemplo, en el caso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, una serie de incentivos al igual que tienen en otras provincias y están cubiertos el 100%. Por qué no en provincias como Soria, Cuenca o Teruel establecer algún incentivo, que no económico, para que al personal le resulte atractivo venir.

P.- Eso atañe a la función pública, pero lo interesante es que se mueva la economía, que vengan empresas, y ahí sí se puede establecer una política económica con incentivos fiscales.

R.- A lo que me refería es que gran parte de la población activa en Soria son funcionarios. Aunque sea una medida concreta también activaría la economía. Pero es cierto que se podrían plantear medidas fiscales. Me estaba refiriendo a cosas que son muy sencillas de hacer. Las otras requieren la participación del Ministerio de Hacienda, de otras administraciones que tienen competencias en temas fiscales.

Pero eso son aspectos que trascienden a más de un ministerio y que requieren un consenso mayor. En ello vamos a trabajar. Estoy trabajado que sólo con soluciones de ese tipo, que se han aplicado en otros países y han funcionado, podemos extrapolarlas y aplicarlas.

P.- ¿La Subdelegación va a seguir aquí? ¿Va a ir al Banco de España? ¿El Banco de España va a servir para otra cosa?

R.- Todo este tema del Banco de España y la Subdelegación tiene que ver con un tema que para mi es prioritario y por el que tenemos que entre todos llegar a un acuerdo, la comisaría. El otro día estuve visitándola y lo hablé con el comisario general de Castilla y León el viernes. Es una comisaría indigna para el servicio que presta la Policía Nacional en Soria.

Ya no es que sea una infraestructura que no cumple con determinados criterios, es que es una situación de trabajo que yo no se la deseo a nadie. Siempre sacamos pecho del bajo índice de criminalidad que tenemos en Soria y eso es gracias a la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal. Pero no podemos tener una dotación del orden de 150 personas trabajando en estas condiciones.

Escasea el espacio, tienen todo medio amontonado, en ocasiones el propio edificio tiene problemas por filtraciones... Ahora estamos trabajando en este tema, estamos analizando cuál es el coste–beneficio de todas las actuaciones. Todo tiene que ir enmarcado en un análisis sensato, consensuado, entre todos los partidos políticos y sectores sociales de la ciudad, y sobre todo teniendo en cuenta a las personas que están trabajando en esa comisaría.

P.- A priori da la sensación de que se inclina por mantener el proyecto del Gobierno anterior. Para un uso cultural de Banco de España habría que ‘inventar’ algo. Y si se vuelve a cambiar el uso, el Banco de España a lo mejor se convierte en una obra eterna.

R.- De entrada eso es lo que no queremos. Ahora mismo, y quiero ser sincero, no tengo una opinión formada. He seguido muy de cerca las distintas iniciativas. En cualquier caso quiero sentarme y vamos a empezar ya a partir de la próxima semana a visitar a los distintos ministerios implicados para poner las cartas sobre la mesa.

Yo ahora mismo no sé si va a ser el Banco de España la Subdelegación o el Museo Nacional de Fotografía. Está el Ministerio de Interior, la Subdelegación, la Diputación, el Ministerio de Cultura... Nos tenemos que sentar y llegar a una solución entre todos.

No vamos a estar mareando continuamente. Yo llevo 12 años aquí, el Banco de España lleva parado siete y las obras comenzaron mucho antes. Eso sí que sería una decepción para mi. Ya no digo empezar a ejecutar lo que sea, sino que no llegáramos a un acuerdo entre todos de definir de una vez qué queremos hacer.

Sé que hay opciones que están abogando por una solución, hay otros que quieren un uso cultural. Debemos sentarnos todos. Si el Banco de España tiene finalmente un uso cultural, por mi encantado, porque abríamos llegado también a la solución de la comisaría.

Lo que no podemos hacer es destinar el Banco de España a usos culturales sin tener solucionado lo de la comisaría. Si se destina a usos culturales es porque habremos solucionado el problema con una nueva comisaría. Pero la prioridad es que entre todos lleguemos a un acuerdo de consenso y decidamos para siempre, no esperar otros 12 años. Que no se convierta en el túnel de Piqueras, que pasaron desde que se empezó 50 años. Es que además no tenemos tiempo.

P.- ¿Se puede retomar la fórmula propuesta hace años de una comisaría conjunta con la Policía Local?

R.- Vamos a valorar absolutamente todo. Nos tenemos que sentar. Ya lo he hablado con Virginia Barcones, con la delegada, y esta es una de las primeras cosas que antes de que pase agosto vamos a empezar a trabajar pero en serio. Los análisis ya están hechos, vamos a plantear soluciones concretas.

Espero que en el menor tiempo posible lo podamos hacer para que la gente sepa a qué atenerse, y no estar, cada vez que hay un cambio de Gobierno, con ‘ahora esto’, ‘ahora lo otro’. Los ciudadanos no entenderían que siguiéramos sin resolver estas cuestiones y yo como ciudadano no lo he entendido.

P.- Es dinero invertido que se va deteriorando.

R.- Yo vivo cerca de la CMA y donde yo vivo no tenemos recogida de pluviales. Allí se había hecho hasta recogida neumática de basuras y un montón de cosas. Yo siempre decía que ‘cuando esto esté acabado tendrán que poner un trampantojo para que no vean cómo vivimos los indios’ (Se ríe). Eso está ahora parado, una inversión de muchos millones de euros. Como ciudadano, yo nunca lo entendí ni lo entendería.

P.- Hablando de funcionarios, se pueden tener de golpe 400 más si se abre la cárcel. ¿Este Gobierno va a abrir la cárcel?

R.- Sí. Porque además, los edificios que están terminados y no se utilizan cuesta mucho mantenerlos y además se deterioran. La idea es que a lo largo de 2019, como mucho 2020, una vez que estén acabadas las obras del colector, en la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de Prisiones pudieran ya incorporarse.

Se podría establecer una estrategia de apertura escalonada, empezando por dos módulos y se va probando. Nuestra intención es que a lo largo de 2019 o como mucho 2020 se pueda abrir por lo menos parcialmente.

P.- No es mucho el cambio respecto al Gobierno anterior...

R.- No es tanto el cambio como una cuestión de disponibilidad de funcionarios. Vamos a intentar, como se ha hecho otras veces, que el número de funcionarios sea el mayor posible. Si se pueden abrir tres o cuatro módulos, mejor. El cambio va a depender muy mucho de la dotación de personal.