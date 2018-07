Miguel Latorre: «Soria se merece un tratamiento diferenciado del resto de provincias»

Pregunta.- La delegada del Gobierno comentó que de cara a la despoblación iba a haber medidas transversales de distintos ministerios ¿Se espera un nuevo PAES?

Respuesta.- Pues no sé si hace falta o no un nuevo PAES. En aquel momento el PAES sí recogía una serie de actuaciones y medidas. Pero a mi los planes me gustan para ejecutarlos, cuando tienen un análisis riguroso, unas actuaciones concretas y cuando luego hay una dotación económica y una evaluación a posteriori de cómo se han ido cumpliendo.

Para mi la despoblación no es tanto un problema como una consecuencia de muchas cosas que no se han hecho o que hay que hacer. Además, también hablaría de repoblación. Va a haber un momento en el que no es tanto frenar la despoblación como intentar atraer población a determinadas zonas.

P.- ¿Hoy en día, a una familia joven que se plantee vivir en un pueblo, le atrae más una autovía o una buena cobertura de internet?

R.- Vivo en un pueblo porque siempre me ha gustado la vida de pueblo. Es cierto que el Ayuntamiento hizo una pequeña inversión y nos conectó a todos los barrios del municipio a internet. Pero son comunicaciones muy básicas, luego llega el verano y está colapsado. Al final tuve que contratar con una compañía telefónica vía satélite para poder estar conectado a internet. Aparte de las horas que a uno le ven trabajando en la oficina, muchas veces trabajo desde casa.

Como yo, hay muchísima gente que se dedica a múltiples profesiones que lo que necesitan más que una carretera sea internet. Eso es fundamental. En Soria desde la Subdelegación estamos trabajando pero sé que la Diputación está trabajando en ello. Será para mi una de las primeras cuestiones a resolver en la provincia de cara a intentar no sólo fijar sino atraer población.

P.- Tras año y medio del Comisionado para el Reto Demográfico ¿Se le ha entregado a este subdelegado algo concreto?

R.- He tenido muy poco tiempo para sentarme. Sé que Virginia Barcones se ha reunido ya con la nueva responsable del Reto Demográfico. Creo que son conscientes ambas y yo mismo de que es una de las primeras cuestiones que tenemos que afrontar en esta provincia. Creo que Soria se merece un tratamiento diferenciado con el resto de las provincias de la Comunidad y del resto de España.

P.- ¿Cómo imagina la provincia de Soria dentro de 20 años?

R.- Me gustaría que llegara a ser una provincia que mantuviera esa esencia de provincia amigable desde el punto de vista ambiental. Que tuviera aquellas industrias relacionadas con los aprovechamientos de los recursos locales que pueden generar desarrollo. Estamos hablando de la agricultura, de la ganadería sostenible, de las nuevas tecnologías, energías renovables, turismo activo... Una serie de actividades de desarrollo sostenible que pueden contribuir a que sea una provincia modelo.

¿Por qué no explotar el frío para otras actividades, industriales incluso, que requieran sistemas de climatización con un coste elevado de energía? En localizaciones como la provincia de Soria podrían minimizar su coste de funcionamiento aprovechando ese frío.

Aparte de nuestra situación geoestratégica. Si en algún momento se hubiese potenciado esa situación frente a otras localizaciones... No nos olvidemos que en un radio de 250 kilómetros tenemos prácticamente todo el País Vasco, Navarra, el resto de Castilla y León, Aragón, todo el Corredor del Henares y Madrid. Eso lo tenemos que potenciar. Hay mucha gente trabajando en ello.

P.- Hablando de Medio Ambiente, otra infraestructura muy demandada es la nueva depuradora de Soria. Mañana (por hoy) Carlos Martínez Mínguez va al Ministerio ¿Qué se espera de esta nueva etapa? ¿Se podría recuperar el 80-20 original?

R.- Creo que ya se ha llegado a un acuerdo finalmente. Cuando se planteó el 80-20 no era tanto un planteamiento sino un condicionante porque estaba financiada con fondos de Desarrollo Europeo del período anterior.

Ahora, con la participación de la Junta de Castilla y León y el reparto entre Junta, Ayuntamiento y Gobierno, parece que hay un acuerdo y de lo que se trata ahora es de empezar a trabajar. Sé que la declaración de impacto ambiental está realizada, ha habido posteriormente algún intento de variación, pero finalmente el acuerdo hay que plasmarlo y empezar a ejecutar la obra. Es una necesidad y creo que se podrá empezar a ejecutar ya.

P.- La espada de Damocles sobre la depuradora se llama 31 de diciembre de 2023 ¿Estará a tiempo?

R.- Sí, yo creo que sí. Siempre podrán surgir dificultades, algún modificado que haya que realizar, pero si hay voluntad creo que no va a haber ningún problema en acabarla dentro de ese plazo.

P.- ¿Ha configurado su equipo?

R.- Se ha ido ya Alberto (López Llorente, jefe de prensa) que era un pilar fundamental aquí. Las personas no son imprescindibles en un puesto pero es cierto que hay algunas personas más imprescindibles que otras. Va a trabajar desde la Delegación del Gobierno en Castilla y León. Luego el tema de los asesores del subdelegado no es fácil en Soria. Necesito gente que me ayude. Tengo capacidad, pero en equipo se trabaja mucho mejor.

P.- No tiene carné de partido.

R.- No.

P.- ¿Es un tecnócrata? ¿Le interesa la política?

R.- La política se hace en el bar, en casa, con nuestra familia, con los amigos. Ahora voy a tener la ocasión de trabajar desde el lado de la política. Se trata de resolverlos problemas de los ciudadanos. Esto lo veo como un trabajo más. No me considero tecnócrata. Me considero un servidor público.

Al final, de lo que se trata es de buscar soluciones a problemas concretos. No lo veo de otra forma. ¿Estar afiliado o no estar afiliado? Yo no estoy afiliado, he congeniado muy bien en Soria con gente de toda la órbita política. Lógicamente yo soy el representante del Gobierno de la nación, del PSOE. Las líneas estratégicas definidas por el Gobierno son las que tenemos que aplicar aquí, en la provincia. Pero eso no implica que no podamos llegar a acuerdos con otras opciones siempre en beneficio para Soria.

P.- Conocerá las relaciones en el PSOE de Castilla y León y de Soria, las tiranteces entre unos y otros aunque no estén en su momento más álgido. ¿Tiene miedo a que le puedan salpicar en algún momento esas pugnas internas del PSOE?

R.- Las relaciones personales en los colectivos, como puedan ser un partido o un centro de trabajo, siempre pueden generar tiranteces. Pero cuando al final hay un objetivo común, esas tiranteces yo creo que son superables. Las hay en este partido, las hay en el otro, las hay en un centro de trabajo... Al final, como estaba comentando, se trata de llegar a acuerdos y a buscar soluciones concretas. Todos tenemos que ceder. Cuando hay una negociación, cuando hay opciones distintas o formas de intentar hacer las cosas distintas, a lo que hay que llegar al final es a una situación de consenso y de acuerdo.

P.- Que la delegada del Gobierno sea soriana tendrá sus cosas positivas y sus cosas negativas para el subdelegado...

R.- No. Entre otras cosas, cuando yo me decidí a aceptar el cargo también lo hice por Virginia Barcones. La conozco desde hace muchísimos años y no tanto por la política como por mi relación con su zona de origen. Ahora es la delegada de las nueve provincias de la Comunidad. Pero desde luego mi relación con ella me va a permitir tener fluidez. Su forma de ver las cosas, de pensar y de hacer planteamientos para solucionar los problemas de la provincia coincide con los míos.