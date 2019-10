Un millar de sepulturas sigue pendiente de actualización

Es un proceso complejo, en el que el Ayuntamiento lleva embarcado varios años y que, por una parte, ha puesto al día un buen número de situaciones. Por otra, queda una considerable cantidad por regularizar. Se trata de la actualización de las concesiones de sepulturas, en el que el Consistorio ha movilizado un gran esfuerzo. Pero las disposiciones personales y generacionales no se acompasan a los deseos administrativos y las gestiones e indagaciones pueden alargarse hasta llegar a alguna conclusión. La normativa ya no admite las concesiones a perpetuidad y hay que ajustarlas a los periodos marcados por la Ordenanza. En este empeño queda un millar de sepulturas por identificar a los titulares de los derechos.



En concreto, 1.052, señaló ayer la concejala de Obras, Ana Alegre, en la rueda de prensa que suele ofrecerse por estas fechas para dar a conocer servicios y novedades del camposanto, en especial las relacionadas con la jornada de Todos los Santos. Un millar de expedientes abiertos para poner al día el pago de tasas y, en su caso, declarar la extinción del derecho. De lo complicado que es el proceso da cuenta el resultado de los afanes desplegados en los últimos tiempos. Y es que en tres años se han regularizado 2.000 expedientes, explicó la concejala.



Los que siguen abiertos se encuentran en distintas fases. En unas ocasiones se ha podido contactar con el presumible titular y en otras la comunicación no ha sido posible, no se ha producido contestación. Alegre destacó la labor de la oficina municipal del cementerio ante situaciones que son «especiales y un poco difíciles». Desde la oficina «se he hecho una gran labor», aseguró Alegre, quien también agradeció el interés de las personas que han acudido al Consistorio en este tiempo para poner al día las sepulturas.



Si no se identifica al titular, el nicho o sepultura revierte al Consistorio. En lo que va de año 76 concesiones se han declarado extinguidas. Pero la cifra señalada ayer, el millar pendiente, no tiene un horizonte de finalización preciso para dar por concluido el proceso. «Fecha no hemos puesto», explicó Alegre, sobre un hipotético tope temporal en el que dar una solución, en un sentido u otro, a los expedientes.



Las 1.052 sepulturas representan una proporción considerable en relación a la capacidad del camposanto, que cuenta con más de 8.500. El estado de cosas desde el punto de vista administrativo era más acuciante cuando comenzó la investigación, ya que sumando lo regularizado y lo pendiente constaban unas 3.000 cuya titularidad había que acreditar.



El Ayuntamiento rescató la gestión del cementerio en el mandato corporativo 2011-2015 y asumió la responsabilidad desde el 1 de enero del último año de ese arco temporal. Desde la perspectiva de la normativa, primero hubo que cambiar el reglamento del recinto, patentemente anticuado al proceder de principios del siglo XX.



«El día a día demuestra que fue un acierto, porque la ciudadanía así nos lo transmite», expresó Alegre sobre aquella remunicipalización que no resultó polémica, en la medida en que las deficiencias de la anterior concesión eran un comentario común.



La normativa actual no permite las concesiones a perpetuidad y de ahí que sea necesario identificar titulares. Las titularidades de los nichos pueden abarcar cinco, diez o 30 años, en tanto que los periodos de las sepulturas se extienden por diez, 30 ó 50 años.



En lo que va de año el Consistorio ha tramitado 50 otorgamientos iniciales y 368 espacios se han actualizado debido a sucesiones. Otros 270 lo han hecho al ponerse al día los datos y otros 86 por prórroga o cambio de titularidades.



La actualización está a la vista en el cementerio. Hay carteles de reversión y notificaciones en algunas sepulturas. Por eso el procedimiento se basa en alguna medida en el ‘boca a boca’. Y es que si alguien ve una notificación y conoce a la familia correspondiente, el Consistorio ruega que se lo comunique. El día de los Santos también es propicio para que quienes viven fuera se informen.



Alegre refirió además las estadísticas de actividad del camposanto, en las que la cremación se asienta como la fórmula más común. Así, en lo que va de año (hasta el 22 de octubre), el cementerio ha acogido 121 inhumaciones y 325 cremaciones (cremaciones y depósito). La tendencia es similar a la de los ejercicios precedentes, con 197 inhumaciones en 2018 y 196 en 2017. El crematorio realizó 490 y 328 operaciones, respectivamente.



Las concesiones extintas servirán para poner a disposición más plazas en el cementerio, un recinto de 40.000 metros cuadrados que con las últimas ampliaciones y la práctica de la cremación cuenta con espacio suficiente para el futuro. El último acrecentamiento movilizó 334.000 euros, con los que resultaron 308 nuevas unidades de enterramiento.