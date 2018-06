Mínguez dice que en el PSOE «hay cantera» y reitera que será exigente

A vueltas con las quinielas para ocupar la Subdelegación del Gobierno, el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, restó ayer importancia al nombre ya que el PSOE «trabaja en equipo». No obstante, el líder socialista advirtió también que considera que «hay cantera para poder tirar de ella» y que «si tenemos responsabilidades más allá del ámbito provincial mejor y si no con el que equipo que tenemos seremos reivindicativos».



Cuestionado por la persona que ocupará la Subdelegación, Martínez aseguró que el PSOE «trabaja en equipo» por lo que desde esa perspectiva «no es tan importante la ocupación de responsabilidades son responsables sorianos como formar parte de un equipo». El alcalde de la capital se mostró comprensivo con las «aspiraciones personales de cada uno» pero advirtió que deben quedarse a una lado para trabajar «con la perspectiva de las necesidades de Soria». Advirtió Martínez además que el movimiento de personas del PSOE de Soria para ocupar responsabilidades no debe generar una distorsión en el objetivo fundamental «que debe ser Soria y sus necesidades». En este contexto, el regidor considera que «hay cantera» en el PSOE de Soria por lo que «sí tenemos responsabilidades más allá del ámbito provincial mejor y si no con el que equipo que tenemos seremos reivindicativos».



Martínez desveló que el martes ya tuvo una reunión en la sede del PSOE «para hablar de muchas cosas, entre ellas seguir fijando las necesidades de Soria como un objetivo prioritario». El alcalde aseveró que «si por algo se nos conoce en el PSOE es por la capacidad de reivindicación». «Ayer (por el martes) lo hicimos y en cuanto se apruebe el nuevo Gobierno y tome posesión estaremos en primera línea para poner sobre la mesa las necesidades de Soria, que no son pocas». Martínez lanzó un dardo al saliente ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, asegurando que la reunión pendiente con el ministerio no tardará tanto con su nuevo titular, José Luis Ábalos.



Con respecto a los proyectos pendientes con la provincia, Martínez quiso dejar claro que «no verán en el PSOE incoherencia» y que «si hemos exigido al PP las necesidades de Soria cuando gobernaban, seremos igual de exigentes con el PSOE». «En el medio y largo plazo, si la Soria-Castejón era imprescindible hasta el viernes, hoy es más necesaria e imprescindible», aseveró.



El líder del PSOE de Soria no escondió la «complejidad» que tiene el PSOE por delante para intentar sacar adelante la legislatura con tan solo 84 diputados pero incidió en que «se está configurando un consejo de Ministros que debe servir para asentar y dar estabilidad» por lo que «la confianza» en el Gobierno de Pedro Sánchez «debe ser plena». «Sabiendo el marco en el que nos movemos, trabajaremos con la misma coherencia que hasta la fecha, no prometeremos lo que no podamos cumplir, pero exigimos lo mismo que hemos exigido a otros gobiernos», aseguró. Martínez concluyó lamentando el «cambio» de aquellos que «en 48 horas y sin tomar posesión el nuevo Gobierno» están exigiendo «lo que no se ha cumplido en siete años».