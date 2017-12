La mitad de los jóvenes sorianos menores de 35 años viven aún con sus padres

La situación económica y el desempleo juvenil hacen muy difícil que los jóvenes se emancipen del hogar familiar y la salida se sigue retrasando hasta edades avanzadas. Hasta el punto de que cuatro de cada diez hijos de entre 20 y 35 años en la provincia continúan en casa de sus padres, en concreto 7.280 jóvenes de los 15.594 contabilizados en el año 2016. Su marcha es complicada sobre todo si se tienen en cuenta las dificultades para comprar una vivienda, incluso para alquilarla, dado el alza de los precios que ha experimentado el sector en los últimos tiempos, cuestión de oferta y demanda.

Este porcentaje del 46,7% de los jóvenes sorianos no emancipados se encuentra por debajo de la media regional situada en el 52,3%, con 208.545 jóvenes viviendo con sus padres del total de 398.583 de población juvenil entre 20 y 35 años registrada en Castilla y León.

La cifra de hijos no emancipados en la provincia se sitúa actualmente (con datos de 2016) por debajo de los 8.900 que había en el censo de 2011. El mayor bajón se produjo en 2014 cuando eran 6.714 los que aún no habían salido del domicilio familiar, mientras que en 2015 volvió a subir hasta los 8.197.

También hay que destacar que el número total de jóvenes en Soria se ha visto reducido desde 2011 de forma significativa. Si en el censo de ese año figuraban 17.552 personas de entre 20 y 35 años, en 2014 cayó de forma estrepitosa hasta los 13.876, recuperándose en 2015 con 15.606 para llegar a los 15.594 de 2016.

Los datos parten de jóvenes de entre 29 y 35 años, que residen en el hogar familiar en su condición de hijos. No están incluidas las personas de esa edad que convican solo con otros parientes bien sea abuelos, tíos, hermanos, sobrinos, entre otros.

La información la facilita el Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta parlamentaria efectuada por tres diputados del Grupo Socialista, Miguel Ángel Heredia, María del Mar Rominguera y el soriano Javier Antón.

Su contestación se basa en la Encuesta Continua de Hogares, ECH, del Instituto Nacional de Estadística, INE, que estudia la composición de los hogares y ofrece datos a 1 de enero de cada año. Los que ofrece a los parlamentarios son de 2016, completados con los del censo de población de finales de 2011.

Los parlamentarios también interpelaron al Gobierno sobre el régimen de tenencia de vivienda entre los mayores de edad y emancipados, y la respuesta ha sido que el 51,5% de los jóvenes de entre 18 y 35 años que habían abandonado el domicilio familiar, es decir, que se habían emancipado, tienen una vivienda en propiedad -al margen de las hipotecas vigentes-, lo que supone que 3.205 menores de 35 años ya han adquirido su propia casa.

Emancipados

Según los datos de 2016, los últimos analizados, eran 6.221 los jóvenes emancipados en la provincia. De todos ellos, el 41,9%, en términos absolutos 2.609 personas, disfrutan de una vivienda en alquiler, mientras que es el 6,5% restante (407) habitan una vivienda que les ha sido cedida.

Estas cifras se refieren a personas entre 18 y 35 años que no conviven con ninguna persona mayor de esa edad, hasta el punto de que no se han contemplado situaciones en las que la pareja supere los 35 años.

El 51,5% de los jóvenes que viven emancipados en Soria y gozan de su propio piso es sensiblemente superior a la media de Castilla y León, donde se queda en el 43,6%. Por el contrario, es menor el dato soriano de quienes tienen un alquiler del que ofrece el conjunto de la región (45,3%). En el caso de los que cuentan con una vivienda cedida, el 11,1% de Castilla y León sobresale por encima del 6,5% de la provincia soriana.

Los 6.221 jóvenes emancipados es la cifra más alta registrada en la provincia desde el censo de 2011. Entonces eran 5.917; ya en 2014 pasó a 5.322 y en 2015 rozó los 6.000, exactamente con 5.979 personas.