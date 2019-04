La Mixta ingresa 4 millones anuales por el recibo del agua

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, y el gerente de la Empresa Mixta Aguas de Soria, presentaron ayer el balance de las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2018. Se cumplen cinco años ya de la constitución de la empresa y el año pasado se registró un resultado positivo de 192.884 euros. La sociedad ingresó el año pasado «más de 4 millones» y el alcalde recordó que el informe de la OCU sitúa la factura del agua de la capital como «la cuarta más barata» del país. Otros datos relevantes es que en estos cinco años Aguas de Soria ha invertido más de 3,5 millones en obras de mejora. De esta cifra más de un millón de euros ha ido a la depuradora y solo en 2018 la inversión superó los 700.000 euros.



En opinión del alcalde, las grandes cifras de 2018 vienen a evidenciar «el cumplimiento de los objetivos que nos marcamos con la constitución de la empresa». Martínez apuntó también la mejora en la eficacia y la eficiencia de la gestión del ciclo del agua «dotando de mayor transparencia» a la misa y siempre bajo el control del Ayuntamiento debido a su presencia en el consejo de administración. De los poco más de 190.000 euros de saldo positivo registrados en 23018 un 20% se destinará a la reserva legal y otro 20% se guardará de forma voluntaria para el desarrollo de la gestión diaria.



Uno de los aspectos más relevantes es que en estos cinco años se han invertido más de 3,5 millones en obras de mejora que han afectado a la red de abastecimiento, a la saneamiento y a renovación y sustitución de maquinaria tanto en la potabilizadora como la depuradora de la ciudad. Solo en 2018 las inversiones superaron los 700.000 euros en diferentes inversiones «que permiten una gestión más eficaz y más sostenible».



En el 2018, las principales obras se ejecutaron en la zona del Hospital, para renovar la tubería de abastecimiento, y en la calle Laguna Negra, donde se actuó sobre la red de saneamiento. También se actuó en la depuradora para mejorar los niveles de «efluente» que sale de la plaza. De cara a 2019, ya se ha actuado en la calle Geólogo Palacios, y la previsión es que en los próximos meses se mejore la red en Santa Luisa de Marillac, Retógenes y Caro. También se continuará con las intervenciones en la depuradora, centradas en este caso en la sustitución de agitadores y el mantenimientos del decantador primario. Las actuaciones en la estación tienen por objetivo «cumplir los parámetros que marca la CHD».



En cuanto al estado de la depuradora actual, Cebrián explicó que «cumple» con los parámetros que marca la normativa aunque hay dos parámetros, el nitrógeno total y el fósforo, que «presentan deficiencias». «Es lógico porque la planta es del 93 y no estuvo diseñada para la actual directiva europea», explicó. No obstante, en 2018 se actuó para reducir la tasa de vertido de nitrógeno. «Se logró reducir un 50% de media, con lo que estamos satisfechos, pero hay que seguir», avanzó. Cebrián descartó que la capital pudiera ser multada por la UE aunque la ciudad «no debe despistarse». Por su parte, el alcalde quiso introducir una matización y es que, según recordó, al declararse de interés general la depuradora de Soria la competencia pasa también al Estado por lo que una posible multa «que no la hay» tendría que ser afrontada por el Estado.



Una de las cuestiones más polémicas relacionadas con el ciclo del agua, y utilizada frecuentemente por la oposición, es el sistema de tarificación y, sobre todo, el establecimiento de un mínimo en 40 metros cúbicos que en la mayor parte de los casos, no se consume. «Lo he explicado en muchas ocasiones», apuntó el alcalde. «Es verdad que la terminología puede cambiarse y en vez de consumo mínimo debería traducirse como coste de establecimiento del servicio», añadió. «Consumas o no agua, lo que no sería lógico es que un piso cerrado que no consume, además de tener el piso vacío de por sí, tuviera un coste cero del agua cuando el resto de vecinos sí que tienen que estar pagando y financiando el mantenimiento y la construcción de nuevas infraestructuras», comentó el alcalde.



Martínez insistió en que «existen costes de establecimiento del servicio que hay que repercutir a todo aquel usuarios que tiene el derecho a abrir el grifo y que tenga agua». «Tiene que haber un mínimo que sea igual para todos», remarcó. Una vez hecha esta aclaración, el alcalde recordó que los últimos estudios, de la OCU, reflejan que el agua de Soria es la cuarta más barata entre las capitales de provincia. «Al final el resultado que afecta al vecinos es que tenemos un agua de calidad, con inversiones en las redes y en las plantas que no se habían hecho nunca, con una gestión pública y transparente y seguimos siendo la cuarta más barata del país», subrayó.



De cara a los próximos ejercicios y con la construcción de la nueva depuradora, el Ayuntamiento introducirá un nuevo sistema de tarificación. Con este objetivo, a finales de 2018 y durante este 2019, se han instalado diferentes contadores en edificios municipales para determinar cuál de los aparatos ofrece mejores prestaciones de cara a su implantación en las viviendas.