Un modificado dará al fin vía libre al inactivo tramo El Burgo-San Esteban

Desde que la empresa ASCH se hizo cargo de las obras del tramo de la Autovía del Duero entre la variante de El Burgo de Osma y el enlace de San Esteban de Gormaz, en agosto de 2018, el grado de ejecución de las mismas apenas ha avanzado un 3%, según la información de fuentes oficiales. Asumió el contrato después de que dichos trabajos llevaran paralizados desde febrero de 1917, con el consiguiente deterioro de lo ejecutado y los cambios normativos registrados desde entonces, dado que la constructora Assignia, su adjudicataria inicial, fue incapaz de seguir con su cometido al haber entrado en concurso de acreedores a finales de 2016. No se puede decir que el tramo entre El Burgo y San Esteban haya tenido un desarrollo fácil, sobre todo teniendo en cuenta que se encuentra parado de facto, con presencia de máquinas sobre el terreno pero prácticamente cero actividad.

Ahora este proceso entra en vía de solución una vez que el Ministerio de Fomento autorizara el pasado mes de diciembre un modificado de obra, lo que encarecerá el proyecto, pero que pemitirá ajustarse a las nuevas condiciones y necesidades, básico para que las obras vuelvan a coger ritmo ya a partir de primavera, como sostiene el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, pasada la meteorología más adversa.

Según explicaron a Heraldo-Diario de Soria fuentes del Ministerio de Fomento, el modificado relativo al tramo entre la variante de El Burgo de Osma y el enlace de San Esteban de Gormaz, se asienta en la necesidad de ajustar los desvíos de tráfico durante la ejecución de las obras y otros conceptos relativos a actualizaciones a la normativa actualmente vigente.

Fomento indica que el tramo continúa su ejecución conforme al contrato y que se está redactando el citado modificado, «con continuidad provisional de las obras». Hasta que la redacción no finalice no se especificará el presupuesto del modificado autorizado.

El subdelegado manifestó que el trámite tras la adjudicación a ASCH –que permitió desbloquear el tramo paralizado– «lleva su tiempo, hay que actualizar, cambiar precios, ajustarse a las nuevas normativas...». El modificado ha sido por lo tanto la conclusión de un proceso de meses en los que el tramo ha permanecido prácticamente sin actividad, a la espera de que se resolvieran esas actualizaciones. «Ahora ya no hay impedimento para meter las máquinas», recalcó el subdelegado del Gobierno en Soria, quien auguró que «a partir de la primavera el tramo avanzará bastante».

Latorre insistió en que todo lleva sus trámites, «en un país que es muy garantista, y eso hace que todo se demore muchísimo, por cuestión procedimental, pero tiene que ser así porque son muchas las cosas que hay que resolver», añadió.

El tramo entre la variante de El Burgo de Osma y el enlace de San Esteban de Gormaz, de 9,2 kilómetros, se adjudicó por primera vez en mayo de 2009, por 30 millones de euros, con un periodo previsto de ejecución de 33 meses, por lo tanto, tendría que haber quedado concluida a principios de 2012. Entre los avatares propios de la crisis económica y sus consecuencias, este tramo de la Autovía del Duero arrastra un retraso más que considerable.

Afortunadamente no todas las obras en la nueva autovía van al mismo ritmo. En las obras del tramo entre el enlace de San Esteban de Gormaz (Oeste) y la variante de Langa de Duero el grado de avance es del 96%, tal y como confirmó el Ministerio de Fomento. «Está prevista la finalización de las obras en el primer semestre del año, si no hay incidencias. Se avisará oportunamente en lo que respecta a la puesta en servicio», matizan desde Fomento, sin querer adelantar acontecimientos.

El lado más oscuro de la Autovía del Duero a su paso por la provincia –aparte del enlace con la A-15–, es el trazado entre la variante de Langa de Duero y la de Aranda de Duero, cuyo proyecto de terminación se está redactando todavía, después de que en julio de 2019 se encargara a INECO, medio propio del Ministerio, la redacción de dicho proyecto. Esta obra lleva camino de cumplir los cuatro años de parálisis, después de que el contrato fuera rescindico a la UTE adjudicataria, formada por Isolux Corsán Corvian-Zarzuela, en marzo de 2016.