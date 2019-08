Molinero precisa cien conductores para afrontar su plan de expansión

El grupo Molinero Logística lleva años creciendo a un ritmo interanual medio del 10%, lo que le ha llevado a colarse entre las cinco mayores empresas de la provincia, según reflejan los datos del Registro Mercantil. Con una facturación el año pasado que rondó los 100 millones de euros y 1.200 empleados entre transporte y almacenaje, requeriría de al menos un centenar más de conductores para poder responder con eficacia a ese incremento anual que experimenta. Una lucha contra un caballo de batalla el de la falta de mano de obra que empieza a ser común entre las firmas sorianas. Consciente de que el sector del transporte es «muy estratégico y muy complicado», Javier Jiménez Omeñaca, consejero delegado del grupo empresarial Molinero Logística, que incluye las sociedades Molinero Logística y Friólvega, cree que el principal escollo es que a la gente cada vez le cuesta más pasar muchos días fuera de casa, que es lo que le toca a un conductor de transportes que tiene que llevar mercancía por todo el territorio nacional e incluso internacional. En Molinero, que tiene la sede central en Ólvega, el 90% de su plantilla está trabajando fuera, de modo que en la actualidad la opción de ser conductor no resulta una oferta muy atractiva. «La tendencia en la sociedad es la de buscar un modo de vida con un trabajo a ser posible de ocho a tres y de lunes a viernes. En nuestro sector eso es imposible», reconoció. A este handicap se le suma otro no menos importante que es el carné. Primero porque se encuentra con la barrera de la edad, ya que hay que haber superado los 21 años. Pero además, cuando una persona toma la iniciativa de ser conductor, tiene que superar 16 exámenes e invertir entre 5.000 y 8.000 euros, de modo que muchos de los que están inicialmente interesados en este tipo de trabajo abandonan antes incluso de presentarse al carné. «Años atrás no había problemas a la hora de encontrar conductores de camiones porque la mayor parte de la gente se lo sacaba cuando hacía el servicio militar. Ahora no puede acceder cualquiera».



Por ese motivo, reclama a las administraciones central y autonómica que sigan el modelo alemán y francés a través de la formación profesional. «En Francia y Alemania están atajando el problema desde la educación dual», señaló. No sólo han reducido el límite a los 18 años, sino que han incluido dentro de los ciclos de transporte y logística que ofrecen en su carta formativa un módulo de conducción donde los alumnos se pueden sacar el carné de forma gratuita. Y es que insiste en que «la formación es primordial; no vale con sacarse el carné, sino que el conductor tiene que conocer una serie de requisitos y normas del transporte y la logística». De ahí que plantee la opción de que en Soria se pueda impartir un ciclo formativo de Grado Medio de Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera actualmente sólo ofertado en la Comunidad en un centro de El Espinar, Segovia.



Cursos con la Junta

Recordó que el año pasado el grupo Molinero Logística realizó varios cursos con el apoyo de la Junta de Castilla y León mediante una escuela de formación a través de la que consiguieron sacarse el carné 75 personas. «La administración nos ayudó, pero esto no es suficiente», constató Jiménez, quien ve en la la educación dual una vía para atender la demanda de conductores que hay en el país, donde calcula que serían necesarios en torno a 50.000 transportistas. «El 10% de la flota está parada en España por falta de conductores». No obstante, reconoció que en el caso de su grupo esta situación es más leve, porque trabaja con portes nacionales, y la mayor necesidad se registra para viajes internacionales. «Nos dedicamos al transporte nacional e internacional. El impacto del nacional se sitúa en un 80% y el de internacional en un 20%», apunta. «Contamos entre todo el grupo 800 camiones, y ahora en vacaciones hay alguno parado, pero lo cierto es que tenemos más conductores que camiones». No obstante, aseguró que en estos momentos necesitan al menos 100 transportistas más para atender a su crecimiento interanual. «Estamos creciendo un 10% más con respecto al año anterior y no podemos dar a basto porque no tenemos plantilla». De hecho, el grupo cuenta con 200 de los 800 camiones con tres conductores por cada uno. Además, el 90% de los conductores son de fuera. «En Soria no encontramos». Lo vincula directamente con la falta de personal pero también de vivienda. «Si no hay acceso a la vivienda la gente no se puede establece. Todos los días vienen unas 700 personas a trabajar a Ólvega de localidades de Navarra, La Rioja y Zaragoza y se vuelven. Si hubiera unas condiciones de calidad de vida se instalarían en Ólvega».



A este respecto, cree que las administraciones locales y regionales deben implicarse para facilitar esto. «Tenemos que ofrecer la baza de una vida mejor y de calidad que en Madrid». Por eso, Jiménez confía en reunirse próximamente con la Administración regional para conseguir un módulo de FP de transportes y logística para Soria. Porque las cuestiones referentes al carné hay que plantearlas a la Administración central.