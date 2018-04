La Fundación Princesa de Girona regresa hoy a Soria, al Hueco, para proclamar uno de los premios que otorga, el de Entidad Internacional 2018, y volver a lanzar a los jóvenes sorianos un reto que resolver sobre ideas para desarrollar el mundo rural despoblado a través de las entidades sociales.

Pregunta.-La Fundación Princesa de Girona vuelve a apostar por segundo año consecutivo por Soria, ¿cuál es el mensaje que se quiere trasladar con esta elección?

Respuesta.-La gira que hacemos con las proclamaciones cada año en cinco ciudades tiene por objetivo consolidar una relación con los jóvenes de todo el territorio. Pensamos que es bueno repetir, y también lo hemos hecho en Andalucía este año, porque así acabas de consolidar. Los jóvenes sorianos que el año pasado se quedaron sin poder participar pueden hacerlo este año. Lo que queremos es crear un boom de gente joven que participe en nuestros programas, que conozcan en qué les puede ayudar la Fundación, etc. Una vez es poco. Aterrizamos allí un día y medio y nos vamos, y de esta manera consolidamos lo que hicimos la pasada edición.

P.-¿Entonces no descartan volver a Soria?

R.-Yo creo que de momento, con dos años seguidos es suficiente, pero seguro que volveremos. Además, tenemos otros programas con los que podemos relacionarnos con los jóvenes sorianos, está el de rescatadores de talento, el proyecto de formación de docentes y de hecho hay muchos docentes de Soria que han participado en nuestras formaciones en Valladolid y ciudades cercanas. El contacto con Soria no se pierde por el hecho de que no hagamos una proclamación.

P.-El emprendedor y creador del reto que se planteará hoy a los jóvenes sorianos, Xavier Verdaguer, sostiene que el espíritu emprendedor se adquiere, no viene de serie. ¿La presencia de la Fundación Princesa de Girona es lo que pretende, incentivar ese aprendizaje? ¿Queda mucho por aprender?

R.-Yo creo que casi todo se aprende, no sólo el talento emprendedor. Es importante una dinámica como la que dirige Xavier Verdaguer, una metodología que sirve para generar ideas y poder evaluar cuales de las tropecientas que has generado son realizables. Yo no digo que en tres horas estos chicos vayan a ser emprendedores toda su vida pero esto les permite aprender esta metodología y luego utilizarla en otros momentos de su vida y en otros ámbitos.

P.-En este caso se centran en la despoblación, un problema que aqueja a muchas provincias, entre ellas Soria. ¿Qué esperan de salga de este reto para poder aplicar?

R.-A priori no esperamos nada, sólo buenas ideas por parte de estos jóvenes, como las que tuvieron el año pasado con un reto distinto pero cercano, básicamente porque nosotros siempre ponemos o intentamos poner retos que tengan que ver con el lugar en el que estamos o con la categoría del premio que estamos proclamando. Por ejemplo, en Mérida el premio era Artes y Letras, y el reto era cómo hacer de la cultura el principal atractivo de una ciudad. Esa es la razón por la que, al volver a Soria, queremos incidir nuevamente en el tema de la despoblación porque es prioritario en esa tierra y sobre todo en el que es muy importante tengan un papel en la lucha contra esta despoblación. Nos parecía bueno incidir desde otro ámbito, que El Hueco de alguna manera ya ha ensayado. Es una entidad social y muchos de los proyectos que están allí trabajando están combatiendo la despoblación. Es claro que a través de la constitución de una entidad social se puede luchar contra este problema.

P.-¿El Hueco es un ejemplo a exportar a otras provincias?

R.-Clarisimamente. Uno de nuestros objetivos acudiendo al Hueco el año pasado, con la presencia de la Reina allí, es conseguir que mucha gente en España que no tenía ni idea de esta iniciativa la conociera. Eso para nosotros también es muy importante. Es un proyecto de éxito y en España, evidentemente Soria no es la única provincia con problemas de despoblación, con lo cual no descarto que otras provincias, adaptándolo a sus realidades, puedan inspirarse en El Hueco.

P.-¿Cree que las administraciones están en el camino correcto para dar un vuelco al problema de la despoblación?

R.-Mi impresión es que sí. No soy una experta en este tema pero el año pasado me dio la impresión de que fue un punto de inflexión para hacer consciente este problema porque desembarcaron muchas autoridades del Estado y la comunidad autónoma a nuestro evento, por la presencia de la Reina, y la impresión que tuve es que como mínimo la conciencia empieza a ser muy fuerte, y eso es el primer paso. He visto toda la actividad que ha facilitado El Hueco y creo que todas apoyadas por las administraciones. Yo creo que sí es un problema que se puede revertir. En el último año ha habido muchas más noticias sobre el tema y se ha hablado mucho más. Es el punto de partida para poner en marcha fórmulas que palien este problema.

P.-La Fundación tuvo un papel muy importante por la relevancia de las personalidades que acudieron y porque incide en esta materia.

R.-Creemos que es nuestra función, siempre a través de los jóvenes que son el sentido de nuestra Fundación. Nuestro objetivo es apoyar a los jóvenes de este país. Pensamos que contribuyendo al conocimiento, la difusión y la divulgación de ese problema también contribuimos a que los jóvenes de estas zonas, que tienen este drama, piensen, sean creativos e innoven y puedan de esta forma resolver un problema de su entorno y que tiene que ver con su futuro.

P.-¿Qué dificultades encuentran los jóvenes para emprender y cómo podrían solventarse?

R.-Los jóvenes cada vez tienen menos barreras para emprender. Es cierto que cuando la Fundación inició su actividad en 2010 hasta ahora, hemos pasado de que en los medios de comunicación jamás se mencionaba el concepto emprendimiento a que ahora cada día abres un periódico y en algún momento aparece esta palabra. Muchas comunidades autónomas han desarrollado programas, han nacido muchísimas incubadoras... Hay muchas más herramientas de las que había cuando nosotros empezamos, pero también es cierto que hay aspectos que deben seguir trabajándose, por ejemplo en el ámbito educativo. Esa es una de las razones por las que nosotros trabajamos con docentes de todo el país en el proyecto Educar el talento emprendedor, que persigue que nuestros docentes sepan educar la competencia emprendedora de sus alumnos, desde infantil a PFy bachillerato, de manera que cuando estos alumnos tengan que incorporarse al mundo laboral cuenten con todas esas competencias que les van a permitir emprender, porque emprender es una actitud, es decir, para ser funcionario también hay que ser emprendedor, no sólo para montar una empresa. Para gestionar una familia y una casa también hay que ser emprendedor. En la vida hay que emprender personal y profesionalmente. Por eso intentamos que esa competencia emprendedora que se define como liderazgo, autonomía personal, saber convertir una idea en un proyecto, la resistencia al fracaso..., es una competencia que hemos de tener todos y si la enseñamos en el colegio mil veces mejor.