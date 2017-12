Mónica Naranjo enfurece a Soria

«Aunque hoy has estado muy suelto y muy bien, te ha salvado hoy el sapoconcho. Ya te puedes poner las pilas: porque entre el inglés de Soria y esa imposición de cabrero llamando a sus cabras...». Este fue el comentario que la cantante Mónica Naranjo dedicó a uno de los concursante de Operación Triunfo en la gala de esta semana. La mención al bajo nivel de inglés de la provincia ha provocado un tsunami de reacciones. Cientos de sorianos han afeado a Naranjo su comentario recordando las bondades de Soria y, sobre todo, que la provincia ocupa los primeros puestos en los análisis sobre el nivel educativo.



Las reacciones han llegado de parte de muchos sorianos, aunque también hay personas que han lamentado el bajo nivel de crítica en la provincia con respecto a problemas como la despoblación frente a la guerra desatada por un comentario de una cantante en un programa de televisión. Cabe recordar, por ejemplo, que hace un mes la Asociación Soriana de Amigos del Ferrocarril lanzó una encuesta en la que preguntaba si era necesario hacer una gran manifestación para reivindicar mejoras en la Soria-Torralba y solo obtuvo 77 respuestas.



Los comentarios contra Mónica Naranjo, Operación Triunfo y contra Televisión Española –cadena que emite el concurso musical– han llegado desde todos los ámbitos, desde perfiles personales hasta cuentas oficiales de colegios. Es el caso del Instituto de Educación Secundaria Virgen del Espino. «Invitamos a @monicanaranjo a venir a conocer #Soria y a que nuestros alumnos le enseñen los maravillosos parajes de esta provincia (en inglés, por supuesto)», comentaron desde el perfil oficial del centro. La invitación del Virgen del Espino también se repitió en inglés, para que no queden dudas del nivel de Soria.



También en la lengua de Shakespeare se expresó Andrés Sienes, el director de Invest in Soria, el proyecto de captación de empresas. «Dear @monicanaranjo I´m inviting you to come to Soria (I´m sure you´ve never been here) and discover this hidden gem, then I challenge you to speak in english during all your trip: Do you accept this challenge? (Querida Mónica Naranjo, te invito a venir a Soria, estoy seguro que nunca has estado aquí y así podrás descubrir esta joya oculta. Además, te reto a que durante la visita hablemos en inglés. ¿Aceptas el reto?)», comentó Sienes. El director del Invest in Soria colgó un segundo tuit sobre el tema en el que retaba a Naranjo a cantar en Numancia tal y como hizo Plácido Domingo hace un par de semanas. El mensaje iba acompañado de una imagen de Domingo durante su actuación en el yacimiento.



Entre los tuiteros que se lanzaron a la defensa de Soria hubo muchos que aludieron directamente a noticias publicadas en medios nacionales sobre el Informe Pisa y en los que se califica a la provincia como la pequeña Finlandia.



De la misma forma que muchos se quejaron por el comentario de Naranjo, también hubo usuarios de twitter que no comparten tal indignación, sobre todo por los graves problemas que asolan a la provincia. «Ojalá la misma energía defendiendo Soria cuando nuestros políticos nos ningunean a diario que con la bobada del inglés de Mónica Naranjo en OT», comentaba Daniel Andrés. Este mismo usuario volvía a referirse al tema utilizando la noticia conocida el martes sobre el número de nacimientos y defunciones en la provincia en la que se hace referencia a que las muertes doblan a los alumbramientos. «Que no sé qué dice Mónica Naranjo del inglés que hablamos en Soria», apuntaba irónicamente.