Montes de Soria confía en tener los permisos esta semana

La Unidad de Aprovechamiento Micológico (UGAM) Montes de Soria intentará tener listos los permisos a lo largo de esta misma semana, para aprovechar la afluencia de visitantes a la provincia con motivo del puente del Pilar, unas licencias que contarán con un descuento del 50% para los locales y vinculados, dado que sólo van a servir hasta el 31 de diciembre. Y es que la asociación, que ayer celebró su primera asamblea general de propietarios para establecer la forma de gestión de sus aprovechamientos para esta campaña 2018, decidió modificar, con el beneplácito de los 70 ayuntamientos, el año micológico al año natural, y no como se venía haciendo hasta ahora, del 1 de agosto al 31 de julio del año siguiente. Por ese motivo, la agrupación entiende que no se debe aplicar la tarificación habitual, cobrará 1,5 euros para los locales recreativos, 2,5 euros para los vinculados recreativos y cinco euros para los permisos comerciales locales, todos ellos de temporada. El resto se mantendrán. Los provinciales recreativos costarán 40 euros y los provinciales comerciales, 300, también de temporada. Y los foráneos para dos días, a cinco euros. Ya a partir del 1 de enero de 2019 las tarifas serán las que se vienen aplicando en las últimas campañas. Además, este servicio se encargará a la Fundación Cesefor, que es la que cuenta con la plataforma de expedición de permisos, dentro del programa Micocyl de la Junta de Castilla y León. También se ocupará de la gestión de los decomisos, que a su vez el año pasado lo adjudicó a una empresa. «Al menos hasta el 31 de diciembre tenemos que funcionar así porque está ya en marcha la campaña micológica, y aunque no hay producción en el momento en el que tengamos el número de coto debemos facilitar los permisos». Así lo explicó ayer el alcalde de Almazán, José Antonio de Miguel, tras la asamblea general de socios Montes de Soria, en el salón de actos de la Delegación Territorial de la Junta. Y «posiblemente» a cambio de estos servicios se irá descontando de los 34.000 euros de la deuda que la Fundación mantiene con la UGAM.

De Miguel aseguró ayer que la regulación del coto micológico podía haber estado «perfectamente» para la asamblea pero entonces la recolección solo podía realizarse con las licencias, que a su vez debía aprobarse por los socios la posibilidad de que se encargara este servicio a Cesefor, dado que era quien hasta ahora las había gestionado a través de Micocyl. Por eso, esta semana «se va a intentar hacer todo lo posible para poder arrancar con los permisos para finales de esta semana. Veremos si técnica y administrativamente es posible, pero vamos a echar el resto», manifestó José Antonio Vega, técnico de Micocyl y secretario de la unidad de gestión Montes de Soria. «Teníamos posibilidades de regular el coto ya, pero eso implicaba que no se podría recoger setas sin las licencias y éste era uno de los puntos que debíamos tratar en la primera asamblea general y con todos los socios», añadió De Miguel.

Así, con los permisos de Montes de Soria se podrá recoger setas en casi 150.000 hectáreas, un acotado de 120.000 hectáreas que aportan los casi 70 municipios más las 30.000 hectáreas de la Junta de Castilla y León. Cabe destacar que sólo podrán vender setas quienes cuenten con un permiso comercial, ya sea local o provincial. En esto insistió Vega porque hasta ahora no estaba recogido de forma expresa, aunque sí era entendido entre los recolectores.

De igual modo, se encomendará la gestión de los decomisos a los recolectores ilegales que realicen tanto los agentes medioambientales como los de la Guardia Civil y el Seprona, al menos hasta el 31 de diciembre, cuando Montes de Soria dará por finalizada la campaña más breve de la historia de los aprovechamientos micológicos, ya que arrancó el 1 de agosto, y hasta ahora además con una producción más que escasa. El año pasado Cesefor sacó un pliego para poder adjudicarlo a una empresa, una fórmula que podría repetir ahora, al menos para esta temporada.