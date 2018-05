Morón roza los cinco grados bajo cero en una primavera perezosa

Dice el refrán que ‘hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo’, pero en la provincia de Soria además hay que complementarlo con otras prendas de abrigo. Ayer, en el ecuador de la primavera y en pleno mes de mayo, Morón de Almazán se convirtió en la segunda localidad más fría de España con una cifra que no desentonaría en enero.

Los datos recabados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señalan que a las 6.40 horas los termómetros bajaron hasta los -4,6 grados celsius, rozando los cinco bajo cero. Sólo hubo un punto más frío en todo el país y tiene algo de truco, pues que es una estación de esquí. En La Covatilla (Salamanca), a 1.960 metros de altitud, hubo medio grado menos que en Morón. En el resto de España estuvieron más calentitos.

También el viento ayudó a que la sensación térmica no fuese agradable, a pesar de que las cifras máximas no fue ni mucho menos elevadas. No obstante Liceras se coló a mediodía entre las cinco localidades de la Comunidad donde más sopló de forma sostenida, alcanzando 30 kilómetros por hora.

La capital, por su parte, se mantuvo en valores más primaverales –o menos invernales, según se mire– aunque tampoco fue una jornada para lucir manga corta. Heló levemente (–0,2 grados), el mercurio a duras penas pasó de los 13 grados y aunque el viento sostenido no pasó de 17 kilómetros por hora sí hubo una racha puntual a las 16.30 horas de 35 kilómetros por hora. Eso sí, como en el resto de la provincia, los nubarrones no dejaron descarga alguna.

Los datos dominicales no son los únicos que apuntan a que la primavera, salvo honrosas excepciones en jornadas pasadas, sigue mostrándose perezosa a la hora de tomar la provincia. La previsión de la Aemet para las primeras horas de esta jornada refuerza la idea de que si hay que llevar el abrigo a la tintorería, mejor esperar un poco.

Por ejemplo, en determinados puntos de la provincia capital incluida la posibilidad de que precipite entre las 0.00 y las 6.00 horas es del 90%, con una cota de nieve que baja hasta los 1.300 metros. Esto se traduce en que en puntos elevados como Urbión, el Moncayo, Oncala o Santa Inés no es para nada descartable que amanezca el día blanco. Eso sí, no hay alerta programada, por lo que se confía en que sean nevadas leves.

La semana va a ir templándose y de cumplirse las previsiones del Instituto Nacional poco a poco el termómetro irá remontando, algo que a buen seguro agradecerán ciudadanos y agricultores, para quienes estas heladas no son precisamente buenas noticias.

Para hoy la previsión es que las mínimas suban unos tres grados, saliendo del bajo cero en muchos puntos, mientras que las máximas ganarían dos hasta rondar los 15 grados. Para mañana, más de lo mismo. Las máximas ascenderán hasta los 17 grados, que el miércoles se convertirán en 19 y a partir de ahí se espera no bajar de la veintena. Las mínimas previstas en la zona centro son de unos seis grados, más razonables en el mes de las flores, y lo normal será que apenas llueva al menos hasta el jueves.