«La despoblación no significa tranquilidad. Ser pocos supone un problema más que una ventaja», reconoció ayer en referencia a la seguridad del medio rural soriano la delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, quien asistió en la Comandancia de la Guardia Civil a los actos del 175 aniversario de la fundación del cuerpo. En ese sentido, apeló a la colaboración ciudadana, una vez más, y enfatizó que «muchos delitos podrían evitarse con marcar el 062 ante circunstancias y hechos anómalos». «Los habitantes de nuestras despobladas localidades deben ser también los ojos que vigilen y adviertan sobre cualquier hecho poco común del que sean testigos», matizó.

No obstante, recordó que los índices de delincuencia en la provincia de Soria siguen siendo bajos, de 22 infracciones penales por cada mil habitantes, por debajo de las 46 de la media española o las 60 del conjunto de la Unión Europea.

En esa línea, Martín insistió en que el medio rural necesita recursos y pasar de las declaraciones a la acción. «La apuesta por el medio rural es clara y decidida, sin el medio rural estamos muertos, pero hacen falta recursos, medios, creer en esa política real y ponerlo en el primer plano de la agenda política. Hasta ahora hemos hablado todos muchos de la despoblación pero sin medidas efectivas», confesó la delegada del Gobierno, para quien la despoblación pasa «porque haya oportunidades de vida, empleo, servicios públicos y por corregir desequilibrios y que se tengan las mismas oportunidades y calidad de vida en el medio rural y urbano». Según dijo, «ahora hay una sensibilidad en las instituciones y las formaciones políticas para que empecemos a pasar de las declaraciones y de la literatura a los hechos. La despoblación necesita una apuesta política decidida y ser objetivo prioritario y por recursos», porque, según añadió, «sin recursos y sin medidas económicas que lo apoyen no se llega a nada».

Afirmó que el Gobierno central tiene una apuesta decidida por trabajar por la España Vaciada, también desde Castilla y León, puntualizó, en lo que respecta al candidato socialista Luis Tudanca que propone constituir una vicepresidencia que trabaje para la despoblación y la demografía.

Martín, quien ensalzó la labor de la Benemérita y de los 500 efectivos de la provincia de Soria, avanzó que no hay previstos nuevos cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Soria pero siempre el Gobierno siempre está «dispuesto a escuchar las necesidades de Soria y de la Guardia Civil».

29 órdenes de protección

Por otro lado, la delegada también se refirió a los últimos datos de la violencia de género que ha aumentado ligeramente en Soria y de forma más significativa en Castilla y León, un problema, calificó, «grave y cruel, escalofriante». Apuntó que en Soria son actualmente 29 las mujeres para las que se han decretado órdenes de protección.

Puso de relieve el Pacto de Estado impulsado por el Gobierno con más de 7 millones para la Junta de Castilla y León y 2,3 millones para los ayuntamientos, «y con la misma implicación ejemplar de las fuerzas de seguridad del Estado hemos de implicarnos todas las instituciones y el conjunto de la ciudadanía», instó. Del mismo modo, puso en valor el Plan de Convivencia en los Centros Educativos, «una herramienta para educar a los niños en convivencia, valores y respeto para que no haya ni víctimas ni verdugos», destacando la importancia de denunciar. Los datos de violencia de género indican que ha habido un aumento de las denuncias:«Por una parte hay que hacer una lectura negativa pero también positiva porque significa que se están denunciando estos hechos. Vamos a seguir insistiendo con las unidades de violencia de género, trabajando con las fuerzas de seguridad del Estado, para que no se quede ni una agresión por denunciar. Cuanto más se denuncie, más mujeres con medidas de protección habrá», concretó.