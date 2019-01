Las muertes en carretera en 2018 quedan por debajo de la media

Las carreteras sorianas se cobraron 13 víctimas mortales durante 2018, una cifra que empeora sensiblemente los datos del año anterior pero que aún así queda sensiblemente por debajo de la media en lo que va de siglo. De los 19 ejercicios transcurridos desde el año 2000, incluido, 13 han presentado cifras más elevadas y cinco han visto reducido el número de fallecidos. Aún así, la comparativa interanual española presenta una ligera mejoría mientras que la de Soria sigue siendo grave.

La proporción de víctimas mortales por número de habitantes evidencia, eso sí, que Soria es zona de paso. La población de la provincia no llega al 0,2% de la de España, pero el número de víctimas mortales supera el 1%, cinco veces más elevado. La presencia de vías con mucha intensidad de tráfico, como la N–122 o la A–2 pueden estar detrás de esta desproporción, si bien la autovía no registró este año víctimas mortales y las tres de la Nacional se produjeron en la parte entre Soria y Zaragoza, no en la que correspondería a la futura A–11.

Sea como fuere, desde el año 2000 la media de fallecidos en accidente de tráfico en la provincia es de 21,5 personas por año, por lo que el último ejercicio queda muy por debajo. No obstante el dato global es desolador.

Teniendo en cuenta criterios como que el fallecimiento sólo computa en esta estadística si se produce 24 horas después del siniestro, desde que comenzó el siglo la circulación ha segado 414 vidas en Soria. Para hacerse una idea aproximada, el número de personas que perdieron la vida en el asfalto durante los últimos años equivale a toda la población de Tardelcuende.

No obstante la evolución señala que sí se ha avanzado. Entre 2000 y 2005 (seis ejercicios completos) se produjeron más víctimas que entre 2006 y 2018 (13 años analizados), una tendencia que también se observa en el conjunto de España. En el caso de Soria, el primer año de este siglo se registraron exactamente seis veces más fallecimientos por accidente de tráfico que en el reciente 2018, y eso que empeoró al anterior.

En desglose, el año más trágico fue 2000. Perdieron la vida 78 personas en las carreteras sorianas. La cifra podría parecer viciada por el accidente de autobús del Golmayo, en el que fallecieron 28 personas, pero más allá de este siniestro hubo medio centenar de muertes, una por semana. Una cifra que hoy en día resultaría impensable.

El año 2001 marcó una notable mejoría , con 38 fallecimientos, algo menos de la mitad. Son prácticamente el triple de los del último ejercicio. En 2002 y 2003 comenzó una tendencia de descenso que redujo las cifras a 26 y 23 personas fallecidas, si bien en 2004 volvió a crecer hasta las 33 vidas perdidas. Desde entonces no se han vuelto a rebasar los 30 casos.

En 2005 la cifra oficial de fallecidos fue de 28 y al año siguiente ya había caído a 20, guarismo que se repitió en 2008. Entre medias, 2007 se saldó con 26 víctimas mortales en las vías sorianas. Ya ha pasado más de una década desde aquellos datos y no se ha vuelto a alcanzar la veintena de fallecidos.

En los tres ejercicios siguientes (2009, 2010 y 2011) la cifra se estabilizó en 15 fallecidos por cada anualidad. La cifra ya era una mejora muy sustancial respecto a los años previos, pero aún así quedaba mucho margen de mejora en pos de la ansiada cifra de cero muertes en carretera. Hasta ahora, lo más cercano han sido los años 2012 y 2017, con siete vidas perdidas en cada caso. En lo relativo al más reciente, inicialmente se computaron ocho casos, si bien se comprobó posteriormente que uno era por otras causas y no se contabilizó en la estadística oficial de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Entre ambos, luces y sombras. En 2013 hubo que lamentar nueve fallecidos en accidente de tráfico, en 2014 crecieron hasta los 14, en 2015 volvieron a bajar hasta ocho, en 2016 se dispararon hasta alcanzar los 19... Por ello, la variación entre los 13 del último año y los siete del anterior es llamativa en términos porcentuales (un incremento del 86%) pero sigue en la tónica de los dientes de sierra del gráfico en los últimos tiempos. En el número de accidente mortales, eso sí, el aumento es más leve. En 2017 fueron siete con otros tantos fallecidos; en 2018 fueron nueve con 13 fallecidos a causa de dos múltiples.