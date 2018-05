milagros hervada soria

«Si hubiera una interlocución por parte de las administraciones más directa con las mujeres y los jóvenes sería mucho más práctica la inversión en el medio rural, conseguiríamos frenar antes la despoblación y generar empleo, pero esa vía de comunicación no existe», lamenta la presidenta de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, Amfar, Lola Merino, que ayer clausuró en Soria la jornada Presente y futuro de las mujeres en el ámbito rural, en el que participaron más de un centenar de féminas de la provincia. Según Merino, las administraciones son «sensibles, pero todavía queda por hacer».

Con todo, se van dando pasos y las mujeres ya representan un tercio de los perceptores de la Política Agraria Común, PAC, en el conjunto de Castilla y León, donde son casi el 28% de los titulares de explotación.

Tal y como destacó Merino, Castilla y León encabeza el ranking autonómico de altas de titularidad compartida de las explotaciones agrarias con 160 de las 411 que existen en todo el territorio nacional, 13 de ellas en la provincia de Soria.

Por ese motivo, la presidenta de Amfar criticó que se pongan «tantas trabas a las mujeres que quieran ser agricultoras o ganaderas. No sé cuál es el motivo de ese tratamiento especial cuando la solicitud la hace una mujer estando en el siglo XXI». Una denuncia que durante la jornada se personalizó al exponer su propio caso una de las asistentes, titular de explotación pero que paga más seguros que su marido, al que le han concedido mayor producción.

No obstante, «el futuro es esperanzador», dijo Merino, porque «las mujeres en Castilla y León, y en España, hemos roto moldes y superado muchísimos obstáculos», incidiendo en el hecho de que en la comunidad autónoma «las mujeres se están poniendo al frente de la profesionalidad del sector agrario y además están emprendiendo». Como dato, recordó que en los peores momentos de la crisis económica el 54% de todo el empleo autónoma tuvo cara de mujer rural. «Ha dado ejemplo cuando todo iba peor poniéndose al frente de negocios rurales para seguir viviendo en los pueblos», expuso.

La presidenta de Amfar, lanzó un mensaje al término de la jornada:«Las mujeres rurales sorianas, 25.000 en total, deben ser las protagonistas del desarrollo rural para mantener vivos los pequeños municipios que pueblan esta provincia. Ellas pueden ser una de las claves para atajar los serios problemas de envejecimiento y despoblación, y para dinamizar este territorio, llenarlo de futuro y de oportunidades para que los jóvenes de hoy no se vean obligados a abandonar sus raíces el día de mañana».

En esa línea es perceptivo seguir, pero siempre que las administraciones den el paso con «diálogo y compromiso» con las mujeres y los jóvenes para que sepan qué necesidades hay y «que las inversiones vayan encaminadas a dar respuesta a esas necesidades y a fijar población», recalcó.

Fue la presidenta de Amfar Soria, Ascensión Pérez, quien se encargó de lanzar el mensaje de optimismo al cierre de la jornada, «las mujeres rurales no nos rendimos». «Las que vivimos en el medio rural estamos orgullosas. Hoy en un pueblo hay calidad de vida pero hay que reivindicar servicios donde no los haya, que se priorice en colegios y guarderías», enfatizó. «Faltan medidas efectivas y reales, una apuesta decidida por el medio rural y eso se consigue inyectando dinero, mejorando en infraestructuras, buenas comunicaciones, con internet para teletrabajo y oportunidades desde el medio rural. Se ha avanzado mucho con normas y leyes y ahora hay que desarrollarlas, pero sobre todo hacen falta apuestas decididas y firmes por que en nuestra provincia la lucha de las mujeres es incansable, no nos vamos a rendir, afortunadamente tenemos ilusión pero la realidad de esta provincia es que van quedando muy pocas mujeres, es el verdadero problema. O se apuesta decididamente o vamos a ver qué futuro nos espera», resumió.