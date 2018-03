Multitudinario apoyo a las protestas por las pensiones

Cientos de sorianos se echaron ayer a la calle para reclamar que las pensiones mantengan el poder adquisitivo y que se garantice un sistema público estable. En la manifestación entre la plaza Mayor y la Subdelegación del Gobierno, convocada por CC OO y UGT, se dieron cita cerca de un millar de personas. En la concentración convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones se sumaron unas 250.

La mayor de las protestas, por número de asistentes, dio comienzo a las 12.00 horas con la salida desde la plaza Mayor tras una pancarta en la que se reclamaba trabajo y pensiones dignas. Con un ambiente plenamente pacífico, la cabecera gritó consignas combativas pero las partes centrales simplemente acompañaron.

A pesar de ello se pudieron oír lemas como ‘Montoro, embustero, damos nuestro dinero’, ‘Mariano, capullo, queremos el sueldo tuyo’, ‘dónde esté, no se ve, la igualdad de la mujer’, ‘con la corrupción no hay pensión’, ‘a ti que estás mirando también te están robando’, ‘Mariano, escucha, estamos en la lucha’ ‘pensión es un derecho, no un negocio’, dinero de autopistas para los pensionistas’ o los ya clásicos ‘no nos mires, únete’.

La comitiva recorrió el Collado, Marqués de Vadillo y Mariano Granados, introduciéndose en La Dehesa para bajar por Nicolás Rabal y llegar hasta la Subdelegación del Gobierno. Allí, Silvio Orofino (UGT) tomó la palabra con un manifiesto conjunto para reclamar a los miembros del Gobierno «que nos escuchen y que se tomen medidas» para apostar tanto por «la revalorización de las pensiones» como por «la defensa del sistema público de pensiones».

Asimismo hizo un llamamiento a toda la sociedad –no sólo había jubilados– para que «no permanezcamos parados ante quienes cuestionan el sistema público de pensiones por intereses partidistas». En la cita se recordó que el actual sistema se cimienta sobre «el esfuerzo de millones de ciudadanos». Por ello «queremos un sistema público de pensiones fuerte, digno, eficaz y sostenible», pero sobre todo con cuantías «dignas». El aviso fue claro: «Si no se nos escucha, volveremos, no lo dudéis».



Paralelamente, la plaza Mariano Granados albergó desde la misma hora la concentración de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones , una iniciativa que dio voz a los propios pensionistas gracias a un micrófono abierto en el que pudieron plantear sus inquietudes e ideas ante el resto de asistentes.

Durante buena parte de la mañana se escucharon testimonios como el del anciano que clamaba contra las bajas pensiones no contributivas cuando en muchos casos las perceptoras habían aportado mucho a la sociedad, y más en un territorio despoblado como Soria. «Hay mujeres que no ha cotizado pero han criado a 10 hijos, esa es su cotización y es mucho», apuntó.

Otro pensionista, menudo pero firme en su intervención, explicó que «mi mujer ha trabajado mucho y cobra 408 euros al mes. ¡No nos queda otra que salir, luchar, luchar y luchar mucho!», frase con la que terminaba su exposición entre una salva de aplausos de los presentes.

Desde la organización se explicó que «nuestro plan es la recuperación del poder adquisitivo, pero ahí no nos quedamos. Vamos a seguir para conseguir blindar las pensiones, para mis hijos, para mis nietos». De hecho, en ambas convocatorias la reclamación para que se vuelva a tener en cuenta el denominado Pacto de Toledo fueron abundantes, considerándolo como un marco básico para conseguir la estabilidad y continuidad del sistema y del poder adquisitivo de los beneficiarios actuales y futuros.

Una mujer tomó el micrófono para apuntillar que «es verdad que esta lucha tiene que continuar». A su juicio al menos ya se había conseguido dar un paso adelante, y es que gracias a la «movilización social, una de las primeras cosas que se ha conseguido es que el Parlamento se pusiese al fin a hablar de ello» en las altas instancias.

Así, entre las dos convocatorias paralelas, unos 1.250 sorianos –en su mayoría pensionistas– mostraron ayer su unidad por la actualización de sus cuantías en paralelo al IPC y la garantía de mantenimiento. «Yo no pido nada, sólo la pensión que le quede a Mariano (Rajoy). ¡Como no hay para nadie más...! He traído a mi nieta, porque esto parece que es una cosa de ancianos, nada más. Pero es de todos, aunque quieran engañarnos», resumía un participante.