Multitudinario Primero de Mayo para que la recuperación llegue a todos

La manifestación del Primero de Mayo reunió ayer a unas 1.200 personas por las calles de Soria. En un ambiente festivo, pero también reivindicativo, cupo la petición de un sistema de pensiones justo, la exigencia de igualdad real entre hombre y mujeres y sobre todo la necesidad de que la recuperación económica llegue a todos.

Incluso hubo menciones explícitas durante la lectura del manifiesto a la situación de Soria. El secretario general de CC OO Soria, Javier Moreno, recordó que «seguimos sin ser capaces de combatir la despoblación», por lo que exigió «trabajo de calidad. No se puede ser competitivo con salarios bajos».

Por su parte, desde la Federación de Pensionistas de UGT, el histórico Alberto Delso citó desde la cárcel sin abrir hasta el Centro de Referencia Estatal o el de los Alimentos, así como la ausencia incluso de médicos, como pruebas del «abandono institucional».

La comitiva partió de la plaza Mayor segmentada en varios tramos. A la cabeza, cuatro mujeres de UGT y otras tantas de CC OO portando una pancarta morada en la que se leía ‘#VivasLibresUnidas por la igualdad’. Tras ellas, una animada batucada se encargó de que la manifestación retumbase.

En segundo lugar, la cabecera formada por miembros de los dos sindicatos mayoritarios portaba la pancarta ‘Tiempo de ganar’. Tras este bloque, el más numeroso, el PCE y sus jóvenes reclamaban sobre tela ‘trabajo digno para una vida digna’. La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) también participó tras el lema ‘Trabajo digno para una sociedad decente’.

IU fue otra de las formaciones presentes, esta vez con ‘es tiempo de lucha por el empleo y los derechos sociales, rebélate’. La CGT, por su parte, se concentró en la plaza de San Esteban ‘sin casa, sin curro, sin pensión... sin miedo’.

Tras una marcha pacífica pero muy animada hasta Vicente Tutor, llegó el momento de leer el manifiesto. Para Moreno, la jornada tuvo «ánimo y recuerdo para las personas que lo están pasando mal por las dificultades económicos».

En sus palabras «nueve de cada diez contratos que se firman son temporales» a lo que se suma que en Soria quedan «casi 4.000 desempleados, muchos de larga duración y casi la mitad sin prestación». Por ello exigió al Gobierno derogar «la reforma laboral que tanto daño está haciendo» y a la patronal que ponga freno a la temporalidad».

También hubo un rechazo frontal al cálculo de las pensiones en función de la creciente esperanza de vida puerto que «cuantos más años se viva, menos se va a cobrar en este país». Tampoco faltó la solidaridad con la víctima de la Manada, un petición expresa por la igualdad y críticas a la Ley Mordaza.

Por su parte Delso recordó que de 1985 a 1990 negoció todos los convenios laborales de la provincia, pero «todo lo que se consiguió» se ha perdido no por falta de vigencia, sino «por miedo a perder el puesto de trabajo. No nos atrevemos a exigir». Además destacó cómo no había dinero para pensiones pero gracias a las movilizaciones se encontrado o si «nuestros hijos van a poder volver» tras estudiar fuera.

En la convocatoria de CGT también hubo palabras sobre la necesidad de conmemorar la fecha. Paula Fernández, del colectivo juvenil Pandora, apuntó que «me parece fundamental salir teniendo en cuenta que la precariedad laboral es una realidad y no solamente afecta a las personas mayores. La precariedad en el empleo juvenil es brutal». Respecto al poso del 8 de marzo, «mucha gente se ha concienciado de que no hay que buscar esa lucha de clases sino también una lucha de clases contra el patriarcado. Al fin y al cabo hace que esa opresión se acentúe el doble para las mujeres, que acaban teniendo unos puestos muy específicos, una explotación muy específica, el techo de cristal, la brecha salarial...».