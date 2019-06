«Muy pocos médicos residentes» se quedan en Soria tras su formación

Son Laura, Leticia, Jaime, Ignacio, Cristina, Vega, Irene, Elena, Adrián, Ikram y María Ángeles. Van llegando a la cita con cuentagotas, algunos con sus batas blancas y sus estetoscopios colgando del cuello, muy profesionales. Alguno tiene que irse rápido, entra de guardia y todavía tiene que comer. El servicio de Urgencias les espera. Son jóvenes que rondan los 25 y han llegado al Hospital Santa Bárbara para pasar de la teoría a los hechos, ahora tendrán que enfrentarse a pacientes de verdad, con diagnósticos específicos y con un grado de responsabilidad que nunca habían conocido hasta este momento. Los tiempos de estudiante han pasado y éste ya es el mundo real.

Son los nueve médicos internos residentes, MIR, y dos enfermeras, EIR, que han comenzado sus cursos de formación obligada para convertirse en los profesionales del mañana, ahora con un contrato formativo que les va introduciendo de forma paulatina en el engranaje sanitario público, después de seis años del Grado de Medicina y el tiempo necesario para aprobar el examen MIR. Son el futuro para tratar de afianzar a los profesionales en la sanidad soriana, aunque nada asegura que vayan a quedarse, de hecho, son pocos los médicos residentes que lo hacen. La razón la explica la única soriana del grupo, Laura Lapuerta, de la especialidad de Medicina Interna. «Depende de las posibilidades que te ofrezcan», matiza. «Si ofrecen un contrato, encantada, pero si ofrecen algo mejor en otro sitio, a veces no nos queda más remedio que ir donde mejores sean las condiciones. Depende de las condiciones laborales, si aquí te ofrecen de guardias y en otro sitio es un contrato de tu especialidad, tienes que valorarlo», señala Lapuerta, quien optó por quedarse en su tierra porque quería «un hospital pequeño» para su formación profesional.

En su caso serán cinco años, aunque la duración de la residencia es diferente según la especialidad. En Medicina de Familia son cuatro años, en Enfermería pasan dos, mientras que en Urología, Medicina Interna e Intensiva son cinco.

Miguel Ángel Nogueras es el jefe de estudios de Docencia del Complejo Hospitalario y Eduardo Ladrón el de Medicina Familiar y Comunitaria. Su función es organizar y coordinar la formación de todos los residentes que tienen en mayo un mes clave en materia de docencia porque se hacen las evaluaciones de final de curso y residencia y se incorporan los nuevos.

Este año han sido 11 los flamantes residentes, cinco son de Medicina de Familia, uno de Urología, otro de Medicina Interna y otro de Intensiva, lo que es la UCI, y por último uno de Medicina del Trabajo. Además de dos enfermeras EIR. Son ocho mujeres y tres varones. Y es que «es una profesión claramente femenina, cada vez más», reconoce Nogueras. «Porque son más listas, tienen unas notas excelentes y cuando exigen un nivel, un corte determinado para entrar en una determinada carrera, las chicas lo superan ampliamente», explica con total contundencia.

Los residentes llegaron por primera vez al Hospital Santa Bárbara en el año 1985. «Muy pocos se quedan, algo más en las especialidades hospitalarias», dice Ladrón. Los médicos que ahora están en Atención Primaria son los que salieron de la Universidad de Medicina que hubo en Soria, que ya están próximos a jubilarse, evidenciado que el de la carrera es un periodo fundamental para echar raíces. «Los hospitales pequeños tenemos que competir con los grandes porque la atracción general es mayor por las oportunidades de los grandes», señala Nogueras. «El que haya estudiado en Madrid y aunque haya hecho la especialidad aquí, si puede se vuelve, y en Primaria, que ahora hay trabajo en todos los sitios…», matiza Ladrón.

Los nuevos residentes llevan un mes en el Hospital Santa Bárbara y la mitad de él haciendo guardias. Comienzan con un curso intensivo sobre atención en urgencias, que es lo que más estrés les produce, «porque el primer año tienen que hacer guardias en este servicio, donde han de enfrentarse a lo que entre por la puerta, sea lo que sea», reconoce Nogueras. «Les produce mucha ansiedad y se les intenta formar lo más rápidamente posible». Además de las guardias en Urgencias, este primer año van rotando por distintos servicios, diferentes según la especialidad médica. «Siempre insistimos en lo que son los valores de la organización, lo que es la docencia y este oficio. A mí me gusta mucho recordar que aquí trabajamos con personas, que van a ser habitualmente frágiles, que vienen a pedir nuestra ayuda, y sobre todo hay que incidir en que éste es un oficio en el que constantemente tienes que estar estudiando, adaptándote a los cambios de tipo técnico pero también a los sociales», apunta el jefe de estudios de Docencia del Complejo Hospitalario mientras los residentes charlan entre ellos esperando a que les toque el turno de entrevista, pero le escuchan porque saben que lo que diga les vendrá bien para saber a qué enfrentarse.

Y cuando se trata de afrontar situaciones, coinciden con Ikram Samira Mohamedi, de Madrid, de la especialidad de Medicina del Trabajo. Lo que más impone es «tener un paciente delante, y que te tengas que encargar tú absolutamente de todo, porque venimos de la carrera en la que siempre has estado supervisado, y aunque aquí también, es otro nivel de responsabilidad. Como estudiante te puedes desentender un poco porque al día siguiente estás en otro servicio y no tienes que tomar decisiones». Es algo generalizado. Lo más difícil, «el cambio de la teoría a la práctica. Cuando estudias es todo muy teórico, con un paciente tipo, que le pones directamente el tratamiento, todo fácil, pero aquí un paciente es un mundo», añade Ignacio Cartagena, Palencia, Medicina de Familia. Más en Soria donde «muy a menudo son pacientes mayores, con muchas patologías y tienes que estar lidiando con todas ellas a la vez», según Lapuerta. «Vas teniendo casos clínicos que quizá te sorprenden pero en vez de asustarme me ha motivado más, también porque al principio no dependen de ti, te libras de responsabilidad, pero cuando ya nos toque supongo que en vez de decir qué chulo, diremos, ay que miedo», reconoce la soriana.

Todos ellos han llegado al Hospital Santa Bárbara porque quedaba la especialidad que deseaban. «Nos ofrecía la oportunidad de hacer lo que queríamos y entre las opciones era la mejor», indica Cartagena.

«Al ser un hospital más pequeño tienes la posibilidad de que las rotaciones sean más individualizadas, si te vas al Gregorio Marañón a lo mejor es la bomba, pero tienes que estar con 27 residentes y alumnos y quedas diluido en la docencia», señala María Ángeles Barcina, de Valladolid, de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria.

Jaime Garrido, procedente de Jaén, de Medicina Intensiva, añade que aquí «puedes tener algo más de responsabilidad».

En urgencias es donde más aprenden, reconocen. «Y ayudan mucho lo adjuntos con los que estamos porque es un servicio de médicos muy jóvenes y tienen muchas ganas de enseñar», apunta el de Andújar. «Lo bonito de un hospital como el de Soria es que puedes ver toda la gama de pacientes. En un hospital grande todo está más especializado. Llega un niño y lo ve el pediatra, si el problema es de ojos lo ve el oftalmólogo… Aquí todo lo que entra por la puerta lo vemos nosotros en primer lugar, con lo que a nivel formativo es una ventaja», opina Cartagena.

Aunque es verdad que abordarlo todo es difícil. «En el MIR es todo muy teórico y aquí es más complicado, tienes que adaptar cada diagnóstico a cada tratamiento, a cada paciente, individualizar todas las decisiones. Yo no me siento con conocimiento suficiente pero para eso estamos aquí», reconoce Mohamedi. Saben que ya no se trata tanto de conocimientos sino de resolución de problemas. «Los conocimientos técnicos y teóricos los tienes pero a la hora de la resolución te cuesta llevarlo, por eso esta formación tan práctica, aparte de los cursos que hagas, es tan importante», mantiene Barcina, quien como enfermera tiene otros condicionantes en su formación como residente.

Las EIR de Medicina de Familia realizan cuatro guardias al mes y lo hacen en el medio rural. «Lo que más me impresiona, porque los medios no son los mismos. No tiene nada que ver si hay una urgencia en el hospital que en el medio rural, que en el pueblo somos sólo tres, más los técnicos de ambulancia si es que hay servicio. Siempre estás con gente muy profesional que te enseña mucho y pero haces guardias desde el primer momento», opina esta vallisoletana, quien considera que las guardias rurales no se valoran en su justa medida.

La rotación por cada servicio, donde siempre están los profesionales que se encargan de marcarles la pauta, los adjuntos, depende de la especialidad, algunas más importantes en las que se rota dos meses. Los residentes de Medicina de Familia pasan por 20 especialidades distintas

Ladrón especifica el caso concreto: «Como pasan por tantas especialidades, es más coger información que resolver», concreta el jefe de estudios de Medicina Familiar y Comunitaria. «Donde resuelven es en el centro de salud, donde están parte del tercer año y el cuarto completo». Allí llegan a pasar consultas solos y hacer guardias como cualquier otro profesional. Pero para alcanzar ese punto han de pasar muchas horas de rotación y de guardias. Los médicos de familia están rotando en especialidades en el hospital los dos primeros años y parte del tercero, y el resto y el cuarto ya están en la consulta. Los de especializada también van a otros hospitales donde rotan para conocer técnicas que aquí no hay. Igualmente se admiten rotaciones de otros lugares. Un residente siempre está tutorizado, pero eso no implica que tenga al adjunto en la espalda. Se trata de que cuando necesiten algo o tengan cualquier duda, que puedan preguntar para que se la resuelvan. Son unos 40 los tutores con unidad docente autorizada en Soria.