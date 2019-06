Nace la Academia Internacional de la Dieta Mediterránea

Soria será la sede de la Academia Internacional de la Dieta Mediterránea que arranca con el noveno Encuentro Intergubernamental de la Dieta Mediterránea que se celebra desde ayer en la provincia y se prolonga hasta hoy. Los 22 representantes de los siete países incluidos en la Lista Representativa de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad que participan en esta cita, organizada por el Ministerio de Cultura y Deporte y la Fundación Científica de la Caja Rural de Soria, serán los académicos fundadores y «cada uno tendrá a su cargo un producto que deberá defender aportando toda la bibliografía disponible, pero también desde el punto de vista de la salud, la cultura y su desarrollo, entre otros aspectos». Así lo explicó ayer el director de la Fundación Científica, Juan Manuel Ruiz Liso, quien se convertirá en el académico del cardo rojo de Ágreda. Será un trabajo que «se coordinará desde Soria para ratificar la credibilidad de la Dieta Mediterránea, dado que será la base para registrar todos los productos de cada localidad y converger los de las siete Comunidades Emblemáticas de la Dieta Mediterránea.

A este respecto, Ruiz Liso recordó que los de Soria ya están pero queda por registrar los de las otras seis localidades: «Va a ser algo muy interesante porque unificaremos todos los productos en torno a una página web para que se pueda consultar cada vez que haya duda, de tal forma que se garantiza que todo lo que no esté ahí no es dieta mediterránea». Los 22 representantes de estos países serán los académicos fundadores de la Dieta Mediterránea. «Será un bagaje de conocimientos a partir de un depósito de bibliografía de cada producto».

Añadió el director de la Fundación Científica Caja Rural de Soria que «una vez concluya el encuentro se ampliará a otras personas», y destacó entre otros al doctor Alejandro Bonetti, que dirige en Almería el Aula de dieta mediterránea y vida saludable que promueve la Real Academia de Medicina y Cirugía en Andalucía Oriental, que quiere ser el académico del aguacate, o al doctor José Miguel Sanz Anquela, que va a ser el académico de la borraja. Habrá una persona por producto. «Su compromiso es la defensa del alimento escogido, ya que será la persona que más conocimientos tiene del mismo y a su vez lo integrará todo en esa academia». Ruiz Liso adelantó que ya han mostrado su interés por formar parte de la academia desde Zaragoza, Madrid, Almería o Córdoba. «Además no tiene régimen contributivo, sino que únicamente va a ser un registro documentado y cada académico asume su responsabilidad sobre su producto». A su juicio, se trata de un trabajo «muy interesante porque va a reforzar nuestra red de Comunidades Emblemáticas de la Dieta Mediterránea».

El noveno Encuentro Intergubernamental de la Dieta Mediterránea está organizado por el Ministerio de Cultura y Deporte y la Fundación Científica de la Caja Rural de Soria para promover iniciativas vinculadas a este elemento cultural que está incluido en la Lista Representativa de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2010. La cita reúne hasta hoy a representantes de los cuatro países que formaron la candidatura ese año (España, Grecia, Italia y Marruecos), junto a los que se incorporaron al proyecto en una ampliación aprobada por la Unesco en 2013 (Portugal, Chipre y Croacia).

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, y la subdirectora general de Protección del Patrimonio Histórico, Elisa de Cabo, inauguraron el encuentro, que se celebra en Soria por primera vez. De Cabo destacó el liderazgo de España en el impulso y coordinación de la candidatura, que recorrió un largo camino hasta lograr su inscripción en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. «La reunión en Soria, la novena de carácter internacional desde que se alcanzó la inscripción, demuestra que la dieta mediterránea es una candidatura viva y cargada de iniciativa», añadió Elisa de Cabo.

En la primera jornada se presentó también el ‘Diccionario terminológico, enciclopédico y gastronómico de la dieta mediterránea’, obra de Juan Manuel Ruiz, doctor en medicina y director de la Fundación Científica Caja Rural de Soria. El libro analiza más de 500 términos y conceptos relacionados con la dieta mediterránea, incluye tablas de composición nutricional de alimentos y recoge las propuestas gastronómicas en torno a esta dieta de una selección de restaurantes sorianos.

Soria es desde 2010 la ciudad que representa a España dentro de las Comunidades Emblemáticas de la Dieta Mediterránea, junto a las localidades de Koroni (Grecia), Chefchaouen (Marruecos), Cilento (Italia), Tavira (Portugal) y Brack y Hvar (Croacia).

El objetivo de certificar y definir cada uno de los alimentos de la Dieta Mediterránea y sus correspondientes aptitudes no es otro que evitar las «irregularidades que se están cometiendo», insistió Juan Manuel Ruiz Liso. A este respecto, se refirió a que hay «algunas marcas y empresas», que no quiso citar pero que «venden productos indicando que pertenecen a la Dieta Mediterránea, pero bajo ningún concepto lo son, puesto que van cargados de grasas saturadas, o presentan exceso de sal, por ejemplo».

Pero además, Ruiz Liso puso en conocimiento que la despoblación estará presente durante todo el encuentro. «Creemos y así lo estamos manteniendo durante toda la jornada que la Dieta Mediterránea puede ser un elemento que va a converger para combatir la despoblación en el medio rural». Por ese motivo, plantea que puede realizarse a través de las mujeres, porque «son las mujeres de los pueblos las que tienen el conocimiento de muchos de los productos para su uso culinario, incluso para la salud, pero también las que pueden transmitir toda la cultura y las tradiciones». Así, el grupo llevará a cabo iniciativas para que se vuelvan a poner en marcha los huertos, e incluso que quienes viven en los pueblos enseñen a la población universitaria que venga los fines de semana. «Que tengan atracción por este medio rural, porque una forma de que esa España vacía se recupere es valorando la cultura de la Dieta Mediterránea y que ésta contribuya a combatir la despoblación».

La directora de la División de Promoción del Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación de Grecia, Magdalini Rappou, manifestó ayer que hay que dar el paso hacia la difusión la Dieta Mediterránea en el mundo, y empezando por las nuevas generaciones. Considera que es fundamental la cooperación entre todos los países y además ve que se pueden incorporar otros nuevos. A este respecto, recordó que en el nuevo organigrama del Ministerio en 2017 se creó una Dirección General de Alimentación donde está la División de Rapou, que a su vez posee un Departamento de Política de Nutrición. «Como competencia tiene la tarea de difundir la Dieta Mediterránea colaborando con otros países como un estilo de vida saludable, y sobre todo incidir en las nuevas generaciones, educando en esta cultura». Por su parte, Maria Custódia Correia, de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, incidió en «la importancia de diferenciar los productos y todo el patrimonio relacionado con la Dieta Mediterránea a partir de unas reglas simples para que haya una aplicación igual en todos los países y que se valorice los alimentos de las Comunidades Emblemáticas, más aún entre los jóvenes».