Navas: «De Gregorio y Serrano nos dijeron que el Burgo no se toca»

La presidenta del PP, Yolanda de Gregorio, y el presidente de la Diputación, Benito Serrano (PP) mantuvieron el pasado viernes una reunión en El Burgo de Osma con los concejales de su partido y los miembros del grupo socialista en la localidad, según confirmó ayer el líder del PSOE en El Burgo, Martín Navas. En dicha reunión, siempre según Navas, la cúpula del PP transmitió a los socialistas su firme voluntad de cumplir con el acuerdo alcanzado entre el candidato del PP, Miguel Cobo –hoy alcalde del municipio– y el propio Navas para repartirse la Alcaldía en periodos de dos años.



La sorprendente afirmación del concejal socialista deja a Serrano y a De Gregorio en evidencia. Hay que recordar que el pasado viernes, en declaraciones a este medio, aseguraron que se trataba de una reunión de trabajo para hablar de proyectos del municipio y ocultaron deliberadamente que se reunieron con los concejales socialistas. Para sostener esa misma versión, Serrano aseguró el pasado lunes, en una comparecencia pública que era mentira que se hubiera ratificado el pacto de El Burgo. En esa misma comparecencia avanzó la voluntad de crear una comisión para avanzar en la reversión de El Burgo en favor de la PPSO, cuestión que es incompatible con respetar el pacto entre PP y PSOE en la villa.



Navas aseguró que durante los últimos días ha evitado hacer cualquier tipo de valoración, pero reconoció que está «asustado» ante las «mentiras» de los populares. Según afirmó, el viernes se celebró un encuentro en el que estaban los dos concejales del PP en el Ayuntamiento de El Burgo, los cuatro ediles socialistas, la presidenta del PP y el presidente de la Diputación. «Nos dijeron que hay firmeza y respaldo de la cúpula del PP al pacto en El Burgo», asegura Navas. El socialista explicó que los dirigentes populares «tenían dudas de mis concejales» por lo que públicamente los seis ediles presentes se tuvieron que comprometer a cumplir el pacto. «Tenían dudas de que alguno de los nuestros se fueran con la PPSO», indicó. «En esa reunión se nos transmite que El Burgo no se toca ni por activa ni por pasiva», remarca.



Ante esa situación y tras las últimas declaraciones públicas de Serrano, Navas asegura que está «asustado» y que entiende que la comisión anunciada puede ser un «paripé» orquestado por el PP. «Lo que está claro es que alguien no está diciendo la verdad», lamentó. Navas dice que tras las «desproporcionadas mentiras» de Serrano pidió explicaciones a Cobo. «Me dice que no haga caso a lo que digan, el problema es que lo he escuchado directamente, sin intermediarios», asevera. «Públicamente ha dicho todo lo contrario a lo que nos dijo», desveló Navas. El socialistas asegura que está «expectante» por ver cómo avanzan los acontecimientos, pero tiene claro que «esto es una guerra entre el PP y la PPSO».



Desde la PPSO señalaron ayer que a pesar de las diferentes versiones solo consideran cierto lo que se hable en la reunión que se producirá con los populares esta semana.