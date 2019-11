Navas desafía al PSOE, elude las órdenes y formaliza su baja

La polémica generada por los pactos de Gobierno en El Burgo de Osma y la Diputación han desembocado en un problema político de primer orden que implica a los que hoy por hoy son los principales partidos de la provincia, PSOE, PP y PPSO. El último capítulo afecta de lleno al PSOE. Si en la víspera su concejal en El Burgo y diputado provincial, Martín Navas, anunció su dimisión de la ejecutiva provincial y de su cargo como diputado y ayer el terremoto tuvo una réplica. Navas comunicó su baja del PSOE como consecuencia de las críticas recibidas por parte de la dirección del partido por sus manifestaciones públicas. Navas sigue, de momento y como independiente, como concejal del PSOE en El Burgo aunque la situación puede variar en cuestión de horas. Además, aunque su «intención» es entregar el acta de diputado la próxima semana tampoco descarta que haya una marcha atrás y se mantenga como no adscrito.



La situación política de la provincia es ya rocambolesca y aún reserva más giros para las próximas horas. El último episodio arranca hace 15 días cuando la PPSO reclama al PP por burofax que cumpla el pacto que aupó a los populares al Gobierno de la Diputación y ceda la Alcaldía de El Burgo al candidato de la PPSO, Antonio Pardo, fuerza más votada en mayo. Pardo no pudo acceder al bastón de mando en El Burgo por el pacto verbal entre Martín Navas (PSOE) y Miguel Cobo (PP) por el que se repartirían la Alcaldía en periodos de dos años. Tras una reunión el PP pidió «tiempo» para una respuesta. El plazo acaba hoy.



El PP de Soria ha dicho, a través de sus principales dirigentes, que lo «prioritario» es mantener la Diputación, sin embargo, Cobo se ha mostrado firme en su intención de cumplir el pacto con Navas. El PSOE se había intentado mantener al margen, pero esta semana la crisis también llegó a los socialistas. Las desavenencias internas se hacen patentes en la ejecutiva provincial celebrada el pasado martes por la noche. En la reunión Navas manifiesta su intención de cumplir su pacto con Cobo, pero en la dirección socialistas hay voces que se manifiestan favorables a aprovechar la fractura entre PP y PPSO para, con el apoyo de la Plataforma, poder recuperar el control de la Diputación. A esto se suma la exigencia a Navas de contar con un documento que respalde el pacto verbal de El Burgo.



Ante esa situación Navas reacciona anteponiendo el pacto verbal con el candidato del PP en su pueblo , es decir, no acepta la posibilidad de ceder el Ayuntamiento a cambio de la Diputación. El aún concejal y diputado opta por una decisión importante y comunica su dimisión irrevocable como miembro de la ejecutiva socialista. También anuncia su intención de dejar el acta de diputado provincial, tal y como reconocieron tanto el propio Navas como el PSOE de Soria a través de un comunicado. En ese mismo comunicado el PSOE de Soria manifestaba su respaldo al edil burgense.



Según explicó el propio Navas, ayer desde la dirección provincial se critica sus declaraciones a la prensa «y por eso me he dado de baja». «Ahora mismo soy concejal por el PSOE en El Burgo, pero estoy fuera del partido, a las 15.00 horas he comunicado que me den de baja», reafirmó. La baja de Navas del PSOE llega cuatro años después de su fichaje por los socialistas. Anteriormente, Navas se presentó a la Alcaldía de El Burgo bajo las siglas de IDES.



«Se ofenden porque he dicho lo que pasaba, pero cuando es la ejecutiva la que filtra cosas que me afectan a mí...Es muy fácil hablar», subrayó Navas. El concejal insiste en que ahora puede actuar «con libertad» y que el PSOE también es libre de «pactar con la PPSO», en alusión a las negociaciones que pudiera haber entre PSOE y la Plataforma para forzar un cambio de Gobierno en la Diputación –cabe recordar que el secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, sí reconoció algún ofrecimiento de la PPSO en ese sentido mientras que el presidente de la PPSO, José Antonio de Miguel, negó cualquier acercamiento–.



Navas insiste en que con su decisión lo único que persigue es sacar a el Ayuntamiento de El Burgo de la ecuación y que ya no pueda ser objeto de negociación. «No entiendo el empeño de unos y otros, El Burgo no se toca, estamos seis personas dispuestas a trabajar por el pueblo y desde fuera se intenta trastocar», recalca. A pesar de que el equipo de Gobierno de El Burgo está formado por dos concejales del PP y cuatro del PSOE –solo dos son afiliados–, Navas asevera que están juntos «a muerte». «El Ayuntamiento de El Burgo no se toca y no se subasta», insiste.



En esta situación el tablero ha cambiado bastante y aún puede ser una situación más enrevesada cuando se aclare el futuro de Miguel Cobo –que puede llegar a ser expulsado si incumple la orden del partido de revertir el Ayuntamiento de El Burgo–. Conviene tener en cuenta de que las actas, tanto la de concejal como la de diputado, son personales y tanto Cobo, si es expulsado, como Navas, en su situación actual, pueden mantenerlas aunque no ‘tengan’ partido. Navas aseguró ayer que su intención es entregar el acta de diputado la próxima semana. «Es mi intención», comentó. No obstante, también dejó entrever que los acontecimientos pueden variar de hoy hasta el lunes o martes. El reparto de escaños en Diputación establece que el PSOE tiene 12 diputados, el PP 9, la PPSO 3 y Cs uno. Si Navas, en solitario o con Cobo, mantiene su acta podrían formar un grupo independiente de no adscritos que es absolutamente decisivo tanto para formar un Gobierno como para aprobar cualquier iniciativa.