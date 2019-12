«Los plazos para pasar a ser no adscrito los marco yo, ni el presidente de la Diputación ni ni Cobo». El todavía concejal, diputado y afiliado socialista Martín Navas, previsiblemente alcalde de El Burgo de Osma a partir de 2021, lleva ya «demasiado tiempo» estando en el ojo del huracán de la política provincial, y eso le molesta.

«No nos lo merecemos», matiza. Se ha convertido durante este largo puente en el gran protagonista de la actividad política, desde el mismo momento en que durante el pasado Pleno de la Diputación se negó a certificar su pase a diputado no adscrito cuando se lo preguntó el secretario de forma verbal, levantando todo tipo de suspicacias, y más cuando salió de las instalaciones de la institución provincial a toda velocidad.

Las últimas declaraciones de su compañero en el equipo de Gobierno de la Villa Episcopal, Miguel Cobo, en el sentido de que estaba «decepcionado» con él, llevaron a pensar en las primeras fisuras de ese acuerdo por la gobernabilidad de El Burgo de Osma, Pero ayer pareció zanjar el asunto: «El acuerdo está por encima de todo», dando plena validez al mismo y llevando un mensaje de tranquilidad al actual alcalde.

El problema, según el propio Navas, es que Cobo quiso encargarse de que los dos pasaran a ser no adscritos en el último Pleno, y eso molesta a Navas: «Los plazos los marco yo. ni el presidente de Diputación ni Miguel Cobo».

«Había un que yo tenía marcado para ello, pero cuál fue mi sorpresa cuando Cobo había llevado los dos escritos, el suyo y el mío, de ahí el error inicial en la transcripción, que ponía PP en lugar de PSOE, por eso le dije al secretario que se haría el registro cuando lo tuviera que hacer, no tiene más transcendencia».

Sobre las duras acusaciones del presidente de la Diputación Provincial, Benito Serrano, en las que acusaba de «traición» a Navas, por no pasar a ser no adscrito en la sesión plenaria, este le replicó: «Me gustaría saber en qué consiste el pacto entre el PPy la PPSOy cómo se llevó a cabo. Me sorprende que el PP se altere tanto, los plazos los marcó yo y mi intención es, efectivamente, pasar a ser no adscrito».

En cuanto a la baja como afiliado del PSOE, el concejal de El Burgo contestó con un «ya no depende de mí», y confirma que ya la presentó en el partido, algo que habían negado fuentes socialistas el pasado sábado, por lo que él concluye que se supone que «no me la han tramitado».

Reconoce estar «cansado de esta situación» y de ser el centro de la política soriana en una polémica que dura ya muchos meses.

El puente de la Constitución y de la Inmaculada no ha acallado los ecos del Pleno celebrado en la Diputación Provincial, aunque el escenario se trasladó a las redes sociales con las incendiarias frases del presidente de la Diputación y la contestación mediante un ‘tuit’ del PSOE.