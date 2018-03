Una nevada leve preludia la alerta de mañana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había puesto en alerta amarilla a la provincia para la jornada de ayer por la posibilidad de nevadas. Cayó, pero de forma leve, y por suerte no hubo complicaciones. No obstante mañana vuelve la alerta y, esta vez sí, parece que con más fuerza. Para las jornadas de lunes y martes se da una probabilidad de nieve del 100 con cotas que bajarán hasta los 700 metros.

Respecto a la jornada de ayer, Pinares fue una de las zonas donde la nieve se dejó sentir más con espesores de nieve que llegaron a los 10 centímetros. Por suerte, la Dirección General de Tráfico no constató problemas en las carreteras ni de esta comarca ni del resto de la provincia y además, al ser jornada no lectiva, las afecciones fueron mínimas. No obstante dio de sobra para dejar las calles y los coches bien cubiertos y para que el embalse estuviese ya a media tarde al 60,8%, el triple de lo que quedaba a mediados de diciembre.

Por otro lado en la capital las nevadas fueron más bien algarazos muy puntuales. No cuajaron ni en tejados, ni en vehículos ni mucho menos en las calles. Aún así la cota de nieve se quedó muy cerca, como demostraba Santa Ana, que a media mañana se dejaba entrever de blanco polar.

Para hoy, pocas sorpresas. Las mínimas bajarán dos grados y aunque no se prevén grandes precipitaciones a mitad de la tarde será bastante probable que algo caiga. No obstante mañana lunes y el martes la cosa cambia. Con probabilidad total de nevadas y cotas bastante bajas, todo apunta a que el invierno se despedirá haciendo honor a lo que se espera de él. Las carreteras estatales, por cierto, entraron ayer en fase de alerta hasta nuevo aviso. Precaución.