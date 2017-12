La nieve regresa a cotas altas y las heladas aflojan

La nieve volverá a caer desde hoy y al menos hasta el miércoles en las cotas más altas de la provincia, mientras que las fuertes heladas de estos días tendrán menos intensidad, aunque siempre con mínimas bajo cero salvo el domingo. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta vez sin alertas, apuntan a que las ansiadas reservas de agua en las montañas crecerán en los próximos días, regresando además a valores térmicos más propios del otoño.

Aunque las probabilidades varían por comarcas, hoy se calcula que a mediodía la probabilidad de precipitaciones es del 50%, similar a la de mañana, pero que irá creciendo paulatinamente hasta calcular un 100% para el lunes. La cota de nieve comenzará en 1.800 metros, lo que apenas afecta a Urbión, Moncayo y Cebollera, si bien por la tarde se estima ya en 1.500 metros. Conforme avance la semana marcará altibajos, con las primeras horas de mañana y el martes como momentos señalados a partir de los 800 metros.

Las temperaturas mínimas, eso sí, subirán hoy un par de grados. Los perderán mañana, pero en los días siguientes no se espera la virulencia de los primeros días de esta semana. Por ejemplo en la capital la mínima prevista para hoy es de -1 grados y Ágreda, de hecho, conseguiría despertarse sobre cero.



No obstante ya hay puntos donde la nieve ha decidido quedarse desde hace días. Uno de ellos, quizás la cara más agradable del manto blanco, es el Punto de Nieve de Santa Inés. Las precipitaciones llegaron justo a tiempo para animar el puente y desde la estación confirmaron que el miércoles habían tenido «bastante gente y hoy (por ayer) también» a pesar de que no era festivo para todos.

Las perspectivas son buenas y ya hay en marcha actividades como las excursiones con raquetas además de la habitual oferta de esquí, snowboard y restauración. A ello se sumó ayer que «tenemos una temperatura muy agradable. Ha salido buen día y hay inmersión térmica. Tenemos más calor arriba que abajo», una oferta tentadora para disfrutar de los 40 centímetros de nieve polvo y de todas las pistas abiertas.

En Covaleda, por su parte, presumen de una de las imágenes más espectaculares de este otoño. El Duero está tan helado que es posible transitar sobre él. Televisiones nacionales se han hecho eco del suceso y en las redes sociales cunde la admiración. Por ejemplo en el perfil de Historia de Covaleda en Facebook en la tarde de ayer se colgó un vídeo de una persona caminando tranquilamente sobre las aguas durante más de medio minuto sin mayores contratiempos.

Estas reservas todavía no se dejan sentir en el embalse de la Cuerda del Pozo, que ayer ya estaba al 20,78% de su capacidad tras perder casi una décima. Sin embargo y a pesar de la máxima precaución que vuelve a hacerse necesaria en carretera, parece que el cielo ayudará en los próximos días.