Si existe un baremo para pulsar el ritmo de la construcción ese es el del residuo que genera la actividad, tanto en obra mayor como menor, y los datos confirman que la estabilidad ha vuelto al sector. En lo que va de año, la planta de tratamiento de residuos de construcción de Golmayo, la mayor de la provincia, seguida de la ubicada en Almazán, ha recibido 20.000 toneladas de material, de las que apenas 4.000 se corresponden con residuos industriales no peligrosos;el resto proceden de obras.

«El hecho de que sea estable ya hace que la evolución sea positiva, el sector ha vuelto a despertar», señala el gerente de la empresa Gestión de Residuos Soria encargada de la planta de Golmayo, Luis Miguel Beltrán, quien añade que las cifras que maneja dicha planta son las mismas que hace un año, y el tipo de residuo de igual tipología. Al cierre del pasado ejercicio los residuos tratados en Golmayo llegaron a las 45.000 toneladas, unas 40.000 sólo de la construcción.

La evolución de estos restos ha corrido paralela a la de la crisis económica y a la concienciación y presión sobre el sector, mucho más férrea desde la entrada en vigor de la nueva ley, en 2011, que impide el vertido de estos escombros e impone la obligación de depositarlos en un centro homologado para su gestión. «Las grandes empresas están más controladas pero en las obras menores todavía queda por hacer porque siempre hay quien deja sus residuos en pequeñas escombreras o en caminos tratando de eludir la norma», reconocen desde el sector de la construcción, conscientes de que «no se ha conseguido del todo».

En 2011 la planta de tratamiento de residuos de Golmayo recibió 10.000 toneladas, un año más tarde la cifra se duplicó y en 2013 llegó a recepcionar 28.000 toneladas. El salto cualitativo se produjo en 2014 con 40.000 toneladas. «Subió ya definitivamente en 2015 y 2016 y ya se ha estabilizado, supongo que porque todo tiene un techo», apunta Beltrán poniendo de manifiesto que la construcción y el sector industrial ya han recuperado niveles óptimos en la provincia superando los peores años de la crisis económica que afectó principalmente a la primera. «En el conjunto de España ha aumentado mucho la actividad, pero el tamaño de Soria hace que la construcción aquí tenga su techo. Ahora ha llegado a un nivel estable», reconoce un empresario del ramo.

«En 2017 ya se vio aumentar la actividad, pero ahora se suma un aumento del uso correcto de los residuos», puntualiza Beltrán. Lo importante, según el gerente de la planta, es que «ya no se ven grandes ilegalidades como ocurría hace cinco años». A ello ha contribuido la clausura de los grandes vertederos que existían diseminados por toda la provincia. El papel ahí lo jugó de forma importante la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con el objetivo ya cumplido de sellar 28 vertederos, con una inversión de 2,5 millones de euros.

Además, el convenio firmado entre la Diputación provincial de Soria y la Junta de Castilla y León el pasado año contempla la recuperación ambiental de las zonas degradadas por el depósito de residuos inertes, minivertederos o escombreras, unos 200 que se han detectado por la provincia. Según informa la Junta, todas las escombreras que restan por sellar se dividen en dos grupos para licitarlas de forma conjunta, pero dicha licitación está todavía pendiente.

De hecho, el pasado año Seprona interpuso 48 denuncias de escombreras ilegales en 18 pueblos.

Este tipo de vertederos ya no son una gran amenaza. «No son conflictivos porque no mueven grandes construcciones. No pueden hacer mucho ambientalmente», matiza Beltrán, quien reconoce que la concienciación del sector de la construcción es relevante, aunque todavía queden pasos por dar.

Desde el sector, los empresarios se quejan de que las tasas que se imponen para la gestión del residuo son altas. «Si no cumples la ley te imponen una sanción considerable, pero las tasas que se cobran por llevar el residuo a la planta son impropias, abusivas», aseguran.