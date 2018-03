«Yo no afirmo que esa persona se quiera apropiar de bienes, se hizo de forma legal pero no de la manera adecuada», aseguró en el juicio uno de los acusados de proferir calumnias contra el alcalde de Almenar, refiriéndose a los terrenos de la pedanía de Peroniel que el Ayuntamiento del municipio reconvirtió en patrimoniales en el año 2016. Un asunto del Consistorio que levantó la críticas de los vecinos de Peroniel y que ha acabado en los juzgados al demandar el regidor, José Manuel Lallana, al concejal pedáneo Carlos Camacho y a una de las personas, que no es vecino del pueblo, que portaba la pancarta en la que podía leerse, «alcalde chorizo devuelve a Peroniel lo que le pertenece», y que se exhibió durante la celebración de la fiesta del Cautivo en Almenar.

«La crítica era en su condición de alcalde, no como persona física», insistió Camacho a preguntas de los abogados, en referencia a las declaraciones que hizo entonces a la prensa local, y ayer insistió en que desconoce quién fue el autor de la pancarta. Una afirmación que también realizó el portador de la misma, J.M.G.A., también acusado, al manifestar que «la llevaban entre unos vecinos» y él se sumó. Tenía conocimiento de la situación de crítica vecinal porque se lo «explicaron en el bar el día anterior» a la romería del Cautivo, el 15 de mayo de hace dos años. «No me pareció tan ofensivo, para mí chorizo es una persona que no ha hecho bien las cosas, y compartía esa opinión», apuntó J.M.G.A., lo que fue rechazado como argumento por la fiscalía y la acusación particular.

El concejal pedáneo señaló que era conocedor del descontento de los vecinos y que éste iba a traducirse en la ausencia de los habitantes de Peroniel en la fiesta, pero no tenía noticias de ninguna pancarta. «No fui a la fiesta porque se había acordado en una reunión vecinal no asistir», dijo el edil ante la jueza del Juzgado de lo Penal, aunque posteriormente sí se personó en Almenar, e hizo declaraciones a la prensa en referencia a la apropiación indebida de los terrenos -fincas rústicas de labor, en las que se puede cultivar cereal-. Todo ello debido a que a pesar de que los informes jurídicos indicaron que era legal el hecho de registrar las tierras a nombre de Almenar, como municipio con personalidad jurídica, que Peroniel perdió en 1969, le recriminaron al alcalde, como representante, «las formas no adecuadas». Afirmó que hasta que no terminó el plazo de alegaciones no fueron informados. Un aspecto que negó el regidor y demandante, quien apuntó que «había un afán de regularizar unos bienes».

Lallana, que no asistió a la romería por problemas de salud, dijo ante la jueza, que estas «calumnias» le habían afectado también «emocionalmente y a su vida personal».

«Yo no me he apropiado de nada, no cabe en mi cabeza», recalcó, asegurando que la acción de la pancarta fue «orquestada» con la prensa «para hacer el mayor daño posible». Del mismo modo, tildó de «cobardía» que fueran «unos señores que no conocía» los que le llamaban «chorizo».

Aunque la defensa trató de validar el argumento de que no existía ningún nombre propio en la pancarta, «es una interpretación subjetiva de este señor», afirmó uno de los abogados de los acusados, el regidor lo dejó claro, «no aparece mi nombre, aparece el alcalde y ese soy yo».

El juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal quedó visto para sentencia para determinar si son declarados culpables, enfrentándose a la multa de 6.480 euros que pide el fiscal para cada acusado o se declara su absolución.…ᄚVfi￶