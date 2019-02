El alcalde de Golmayo, Benito Serrano, volvió a defender ayer la postura adoptada por el municipio de retirarse del proyecto de la depuradora. La principal justificación esgrimida por el regidor es la falta de conocimiento real del coste definitivo del proyecto y su futura repercusión sobre el bolsillo de sus vecinos. Serrano recordó que ahora mismo la depuración del municipio está resuelta por lo que «no puedo meter a los vecinos en una aventura que no sé cuanto costará». Asimismo, el alcalde reveló que la pasada semana recibió una llamada de Acuaes en la que le informaba que Golmayo debe 70.000 euros a la sociedad estatal.



«La opinión de Golmayo sobre la depuradora es que vamos de sobresalto en sobresalto, la semana pasada me dicen que Golmayo debe 70.000 euros, pregunto de dónde vienen y me dicen que es un olvido», explicó el alcalde. Serrano recordó que «ya se olvidaron de 100.000 vecinos de Soria, se olvidaron de que no cuesta 50 sino 55 o 70, son tantos los olvidos que empiezo a sospechar».

Serrano puso de manifiesto que el municipio cuenta con una depuradora «para 8.000 vecinos equivalentes» y que la nueva instalación «querían meter 4.000 vecinos, nos coartaban la capacidad de desarrollo de Golmayo». «Independientemente de eso, tenemos la depuración resuelta para unos años, depurados 3.000 personas y tenemos capacidad para 8.000 en una depuradora nueva , por otra parte hay un proyecto que se va a votar y que nadie conoce cómo es el túnel», expuso. Serrano insistió en que la parte del emisario «nadie la ha visto, ni puede cuantificar del dinero del que hablamos».



El alcalde de Golmayo citó un escrito del extécnico del Ayuntamiento de Soria, Alberto Ridruejo, en el que sitúa el coste definitivo en los 70 millones. Hay que recordar que la estación depuradora está adjudicada por 19 millones y que la estimación, –a falta de proyecto– del coste del túnel se alza hasta los 31 millones. «Al Ayuntamiento de Golmayo no le cuadran las cuentas», subrayó.



«La situación que tiene Soria y la que tiene Golmayo son muy dispares, ellos tienen sanciones de la UE y tienen que hacerla sí o sí y nosotros no», puntualizó. Serrano reiteró que «no puede matar a los vecinos en una aventura de la que no sé como acabará la fiesta». «Como no lo sé, es imposible entrar porque no sé cómo vamos a salir, quien tenga que entrar obligado, que lo haga», Serrano apunta de que Soria y Los Rábanos tendrán que decidir finalmente si entran y que «nunca les vamos a condicionar, pero tampoco pueden condicionarnos a entrar a nosotros». «Esto no se trata de quién gobierna, sino de mirar el interés de los vecinos», asegura.



Cuestionado por la deuda de 70.000 euros, Serrano explicó que esperará a que llegue la comunicación oficial a través del registro.