"No veía nada, llovía mucho y sólo pude distinguir un bulto"

«No había nadie en el paso de cebra y un poco más adelante vi un bulto, traté de esquivarlo y toqué al señor». Así resumió, en una frase, lo que recordaba el acusado de atropellar a dos personas en la travesía de San Leonardo de Yagüe, en marzo de 2016, en su declaración ante el juez. Está imputado por un delito de coducción temeraria y dos de lesiones por imprudencia grave, por los que el fiscal solicita para él una pena de año y medio de prisión y cuatro años de privación del derecho a conducir vehículos a motor, al entender que «omitió las más elementales normas de cuidado y prudencia», tal y como sostiene la Fiscalía, que elevó a definitivas sus conclusiones.

Según manifestó L.C.G.F. durante la celebración del juicio en el Juzgado de lo Penal, «no se veía nada y llovía mucho», en referencia al estado de la travesía de la N-234 a su paso por la localidad de San Leonardo de Yagüe donde sucedieron los hechos, en la noche del Sábado Santo del año pasado. «Pude ver el paraguas volando y el hombre caído al lado, pero a ella no la toqué, cayó hacia delante, pero no me lo explico», añadió el encausado, quien trató de evidenciar que los peatones no cruzaron debidamente por el paso de cebra y que la mala iluminación en la travesía tuvo mucha culpa de lo ocurrido.

De hecho, a raíz de este accidente las condiciones de visibilidad fueron mejoradas en este tramo de la N-234, cambiando la iluminación, con una luz más potente en las farolas y un repintado del paso de peatones para facilitar su detección.

«A menos de cinco metros no se veía nada. Yo sólo vi un bulto y un paraguas de colores oscuros», insistió el acusado, quien recalcó que la velocidad a la que circulaba «no llegaba a 30 kilómetros por hora». Como conocedor de la localidad, sabía de la conflictividad del tramo y de la necesidad de conducir a una baja velocidad. «La Guardia Civil me dijo que menos mal que iba despacio, porque si hubiera ido más deprisa hubiera sido mucho peor», recordó.

El encausado reiteró en varias ocasiones ante el juez que iba «pendiente de la carretera» y que «extremó la precaución», pero los peatones «estaban fuera del paso de peatones».

«No para»

Un extremo que rechazaron las dos personas atropelladas. El matrimonio puntualizó ante en juez que cruzaron por el paso de peatones y que fue el coche quien les abordó. «Yo lo vi venir y comencé a gritar, no para, no para, y lo siguiente fue ver a mi marido sin conocimiento, tumbado boca abajo», señaló M.C.S.S. quien sufrió varias fracturas, si bien, no pudo determinar si chocó contra el coche o cayó al suelo por efecto del golpe del vehículo contra su marido, al que iba agarrada del brazo, compartiendo el paraguas. «Tuve la sensación de salir volando y caer», matizó.

La víctima reconoció a preguntas del fiscal que el conductor no circulaba a mucha velocidad y que en cuanto sucedieron los hechos acudió a socorrerles al ver lo que había ocurrido.

Mejor iluminación

La otra víctima, que sufrió lesiones de mayor consideración, afirmó que no recordaba nada de lo ocurrido, pero sí que cruzaron por el paso de peatones. «Íbamos por la acera a cruzar y lo siguiente fue despertarme en Burgos en el hospital», indicó G.M.P., quien reconoció que después de este accidente se mejoró la iluminación en la travesía de la N-234 en San Leonardo de Yagüe, en un intento de que no volvieran a reproducir situaciones de este tipo.

La Guardia Civil que acudió para realizar el atestado reconoció que en ese momento estaba lloviendo, lo que pudo dificultar la visibilidad, y que el vehículo que conducía el acusado no circulaba a una alta velocidad.

El juicio en el Juzgado de lo Penal quedó ayer visto para sentencia, con la misma petición del fiscal y la solicitud de absolución por parte de la defensa.

Se da la circunstancia de que ninguna de las dos víctimas reclama ni civil ni penalmente ya que la indemnización de 13.300 euros y 18.200, respectivamente, ya ha sido abonada por la compañía de seguros del acusado y conductor del vehículo.