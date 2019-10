La nueva Comisaría compartirá instalaciones con la Policía Local

La futura nueva Comisaría Provincial de Soria compartirá parte de sus instalaciones con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en particular, con la Policía Local de Soria. El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, confirmó que está previsto que los agentes municipales puedan utilizar espacios como la galería de tiro, en lo que supone a rescatar el proyecto de comisaría conjunta que estuvo durante muchos meses sobre la mesa y que decayó fruto de la polémica y la inacción, El propio Latorre reconoció que la parcela cedida por el Ayuntamiento dispone de terreno suficiente para que «en un futuro» haya unas instalaciones conjuntas.



El representante del Gobierno en la provincia argumentó que una de las «prioridades» que asumió el Ejecutivo socialista cuando tomó posesión el junio de 2018. «En este último año, desde que tomamos posesión en la Subdelegación ya dijimos que una de las prioridades era abordar la construcción de la nueva comisaría de la Policía Nacional», explicó. Latorre recordó que es conocido de que las actuales instalaciones del cuerpo «no son las más adecuadas». «Lo hemos repetido y es ese punto quería recordar el compromiso del ministerio del Interior, que así lo manifestó cuando visitó Soria, y el encargo ya realizado a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Penitenciarias y de la Seguridad del Estado (Siepse) para la redacción del anteproyecto de la nueva comisaría», indicó.



«Ya se ha comenzado a trabajar», destacó Latorre, recordando que la nueva infraestructura se instalará en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Soria justo detrás del actual parque de bomberos. «Hay que agradecer a puesta a disposición de los terrenos, ya se está trabajando, el anteproyecto está en marcha ya que la Siepse ha abordado la redacción en colaboración con los miembros de la Policía Nacional de Soria y de los técnicos especializados», explicó el subdelegado. «La Comisaría será una realidad, pero no me preguntéis plazos», manifestó.



Hay que recordar que el pasado julio, durante una visita a Soria, la responsable de la Siepse, Mercedes Gallizo, adelantó las intenciones del Gobierno con la nueva Comisaría. Tras encargarse la redacción del anteproyecto, y entre la posterior licitación y elaboración del proyecto de ejecución y la licitación de la obra y sus plazos, «calculamos que todo este proceso culminará a principios de 2021», con el inicio de los trabajos.



«Nuestra intención es no dejar pasar más tiempo y aprovechar que tenemos una dotación económica prevista, que son cuatro millones para el desarrollo de esta nueva Comisaría, y ponerlo en marcha en el plazo más breve de tiempo posible», declaró. Se estima que las nuevas dependencias podrán acoger a unos 250 agentes.



Cuestionado por la posibilidad de retomar el proyecto de comisaría conjunta con la Policía Local, que siempre contempló la posibilidad de dos cuarteles diferenciados y zonas comunes como el aparcamiento o la galería de tiro, el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, se mostró partidario de que los agentes municipales usen las nuevas instalaciones. «Estamos centrados en la nueva Comisaría de la Policía Nacional, lo cual no quiere decir que algunas de las nuevas instalaciones puedan ser compartidas con otras fuerzas, como pudiera ser la galería de tiro y alguna otra instalación», explicó. Latorre no escondió que «en un futuro» la parcela cedida por el Ayuntamiento «reúne las condiciones para poder tener una comisaría conjunta». «Las instalaciones sí que se van a compartir, es una necesidad requerida por la Policía Local y en ese clima de entendimiento que siempre debe existir entre administraciones, es una de la cuestiones que se realizará», apuntó el subdelegado. Latorre además aseguró que la falta de presupuesto del Estado no será obstáculo para el desarrollo de las cuestiones previas al inicio de las obras de la nueva Comisaría provincial.



Con respecto a la apertura de la cárcel y la necesaria ampliación de la plantilla policial,. el responsable de la Comisaría, Luis Carazo, mostró su confianza en que el incremento de la población reclusa «será proporcional al incremento de personal» de la Comisaría. «En tiempos vamos bien», remarcó.