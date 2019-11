La campaña micológica ha puesto en jaque el protocolo de seguridad vigente de la Junta de Castilla y León, dado que con los decomisos de las setas los agentes medioambientales están soportando «todo tipo de insultos, forcejeos e incluso amenazas de muerte por parte de algunos recolectores». El problema es que los forestales no llevan ningún mecanismo de defensa en caso de intervención en campo, pero se enfrentan a unas situaciones policiales en las que los ciudadanos sí llevan armas. Ocurrió hace unos días en los montes de Soria, lo que ha llevado a la agrupación sindical profesional de agentes medioambientales de Castilla y León (Apamcyl) a reclamar a la Administración regional «medidas urgentes para dotar al colectivo de los medios adecuados y proporcionales a los servicios que realizan, antes de que haya que lamentar daños personales». Lo explica Esaú Escolar, presidente de Apamcyl, quien recuerda que la primera medida debe ser la retirada total del protocolo de seguridad actual, así como la apertura de una mesa con expertos en intervención policial que sepan qué medios de defensa debemos llevar proporcionales a cada caso».

Para los agentes medioambientales el citado protocolo, dependiente de la Consejería de Presidencia, debería ratificarse «por expertos en seguridad, y no por ingenieros medioambientales que toman decisiones desde sus despachos sin conocer de primera mano lo que ocurre en el campo», añadió Escolar. A este respecto, se refirió a los recientes episodios de violencia que recientemente han sufrido los forestales en los montes de Soria: «No saben qué es estar rodeado de 25 ciudadanos diciéndote que te van a matar y lo único que llevamos en nuestros bolsillos es una libreta y un bolígrafo».

El sindicato lleva advirtiendo desde hace tiempo las carencias en la seguridad de los agentes medioambientales de Castilla y León, en todo tipo de servicios de vigilancia, agravándose aún más donde las funciones coercitivas están reglamentadas y reguladas por ley, ya que deben proceder al decomiso de mercancía ilegalmente obtenida, armas o artes ilegales. Ajuicio de Apamcyl «es una aberración jurídica y táctica que decidan sobre nuestra seguridad los ingenieros que están en un despacho. Son nuestros jefes funcionales y se tienen que ocupar de los pliegos de aprovechamientos y demás, pero no pueden decidir sobre las intervenciones en campo, que en algunos casos implica medidas policiales».

Y es que hace unos días los agentes medioambientales se vieron involucrados en unos altercados provocados a raíz de un decomiso de setas en la zona de Navaleno. El primer día, el 6 de noviembre, llevaron a cabo el decomiso de 160 kilos de níscalos a ciudadanos de nacionalidad rumana que se encontraban recolectando en un monte público del municipio de Cubilla sin permiso. Pero al día siguiente, y debido a la gran afluencia de recolectores cuatro agentes medioambientales, junto con los de la Mancomunidad de los 150 pueblos, procedieron a la detención de un vehículo ocupado también por ciudadanos de origen rumano que salía a gran velocidad del monte público, haciendo caso omiso inicialmente a las indicaciones de parada de los agentes. Tras ser interceptado por una segunda patrulla de forestales que se encontraba en la zona, se intervinieron de su interior varias cajas de níscalos, ya que tampoco en esta ocasión ninguno de los ocupantes portaba licencia. Los agentes constataron que a raíz de la interpelación a los ocupantes «éstos comenzaron a formular quejas verbales que en breves momentos se extendieron al resto del grupo convirtiéndose en insultos y amenazas de muerte a varios agentes, además de las ya recurrentes faltas de respeto constantes en este tipo de intervenciones». Una situación que «se vio agravada en la interpelación de otro segundo vehículo que circulaba a poca velocidad, pero al observar el control de los agentes aceleró bruscamente, haciendo caso omiso a las indicaciones de parada y poniendo en peligro la integridad física de los mismos, dado que uno de los agentes llegó a apoyar las manos sobre el capó del vehículo, que empujaba al agente hasta que éste consiguió detener el vehículo». Añade la asociación que «el conductor se negó a ser identificado, los ocupantes bajaron del vehículo y se unieron a los insultos y amenazas de muerte del primer grupo acorralando a los agentes medioambientales llegando a destruir las setas que éstos les habían decomisado».

Ante esta situación, que los forestales consideran «extrema», se les sumó el agravante de no contar con cobertura en la zona, ya que los agentes intentaron activar sus dispositivos de alarma sin conseguirlo, pero también pidieron refuerzos de Guardia Civil vía emisora provincial. Pero «los ocupantes de los vehículos hicieron caso omiso a las indicaciones de los agentes y se subieron a los coches, sin identificarse y se dieron a la fuga».

Los agentes comunicaron esta situación y siguieron a distancia a los dos vehículos. «Uno de ellos fue interceptado por la Guardia Civil y una patrulla de agentes medioambientales en San Leonardo unos 45 minutos después. En su interior había más de 30 kilos de níscalos, que fueron decomisados y destruidos por los agentes. El segundo vehículo no pudo ser localizado».

A juicio del presidente de Apamcyl el problema de este hecho es que «nunca sabes cuándo va a suceder un episodio de violencia y no tenemos más defensa que un bolígrafo y una libreta». Sí reconoce que son «situaciones puntuales porque la mayoría de la gente es normal, pero si pillas con un energúmeno estás perdido y sin ningún mecanismo para defenderte».

Recuerda Escolar que a los agentes medioambientales se les retiraron las armas cortas hace años, los últimos fueron los de Burgos en 2013, en un proceso que se llevó a cabo a nivel nacional como regional. «No pedimos ir armados, sino que los expertos nos digan qué medidas proporcionales tendremos que llevar como agentes de la autoridad». Y puso como ejemplo a sus colegas en Cataluña, denominados agentes rurales, a quienes el Gobierno catalán les acaba de autorizar el uso de una porra extensible.

Pero cree que eso lo deben decidir los que saben de intervención policial: «Recientemente nos reunimos con el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, para exponerle nuestra situación y se comprometió a interceder con la Consejería de Presidencia para que se abra una mesa de seguridad nueva con expertos en la materia. Confiamos en ello».