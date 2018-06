Las nuevas líneas cierran un mes con 9.188 viajeros menos

A la vista de los datos, no puede decirse que haya sido favorable el primer mes completo con las nuevas líneas del transporte urbano en funcionamiento. El mes de mayo registró una considerable caída en relación al mismo periodo del año pasado. Las causas no están claras y, aunque no todo se debe a las novedades en el sistema, estas sí han tenido que ver. En 9.188 viajeros mermaron los recorridos en comparación con mayo de 2017, lo que representó un descenso del 26,7%.



«No estamos teniendo el número de usuarios que teníamos el año pasado», reconoció la concejala de Obras, Ana Alegre. El Consistorio se reunió con el Grupo Avanza, adjudicatario del servicio, «para evaluar la situación», de manera que esta semana habrá «propuestas nuevas». En principio, «creo que hay un fallo de información», opinó Alegre sobre el periodo en que se contabilizaron 25.209 desplazamientos, frente a los 34.397 de doce meses antes. Al mayor número de líneas y paradas, con la consiguiente necesidad de adaptarse por parte del usuario, hay que sumar que el modelo inicial conoció transformaciones a finales de mayo. Es decir, un cambio sobre otro cambio. Con ello, «la gente está un poco perdida». La empresa aportará en estos días un «plan de mejora de la información», con el que «la gente vea que es un buen servicio».



En la situación hay que tener en cuenta otros factores añadidos. Por una parte, los anteriores transbordos en las líneas 1 y 3 han desaparecido. Y con ello la estadística ya no refleja las subidas añadidas entre destinos. También están las desfavorables condiciones meteorológicas, pues está experimentado que «cuando hace muy mal tiempo la gente no salimos». Con todo, el nuevo modelo parece la cuestión de fondo.



«Creemos que las líneas son buenas», expresó la concejala de Obras. No obstante, «la línea 4 es la que menos se está usando», salvo en la ampliación hacia el barrio de Las Casas. Aquí el recorrido «está siendo un éxito». Alegre recordó cómo «hemos recogido las peticiones de los vecinos de Las Casas y hemos intentado adaptarnos a las peticiones para que sea un servicio óptimo». En este sentido, se han ajustado los horarios, tenido en cuenta las salidas de los institutos y situado la parada en el centro del barrio.



La línea 4 (Los Pajaritos-Los Royales-estación de autobuses-centro-hospital de Santa Bárbara-Los Royales) es una sobre las que «tendríamos que pensar si mantener o no», refirió la concejala. En todo caso, el trayecto a Las Casas seguiría prestándose. Hay que «mirar qué hacer con ella» y «no mantendremos un servicio si no funciona».



Alegre recordó que el modelo implantado a finales de abril está en «prueba» para comprobar posibles adaptaciones.



«Nos tenemos que dar este mes que queda y hacer una buena campaña de difusión y que la gente entienda bien los horarios de las líneas», estimó Alegre. También se ha instado a la empresa a «cumplir los tiempos lo máximo posible». A inicio de curso se realizará una campaña en la Universidad y los colegios (muchos de ellos ya conectados) para captar nuevas incorporaciones.