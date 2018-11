La nueva convocatoria de las ayudas a la Reindustrialización, que ha eliminado las especificidades para provincias como Soria, Teruel y Jaén, condiciona la inversión de 30 millones de euros que pretenden realizar cuatro empresas ya instaladas en la provincia, así como la implantación de una quinta, según indicó el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Alberto Santamaría, quien ayer asistió a un encuentro en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, acompañado por los responsables de estas cinco firmas y por la directora de la entidad cameral, Nuria Sánchez. La reunión se produjo con el subdirector general de Gestión y Ejecución de Programas de la Secretaría General de Industria y Pyme, Juan Ignacio Moratinos.

Las cuatro ya implantadas tienen en previsión proyectos de inversión por un global de 30 millones de euros, lo que permitiría la creación de 37 nuevos puestos de trabajo, además de consolidar el centenar ya existente.

Santamaría manifestó que el objetivo fue que conocieran de primera mano las condiciones de la nueva convocatoria, que es ventajosa en cuanto a financiación pero muy exigente respecto a los avales, lo que supone un handicap para las empresas.

La solución ofrecida desde el Ministerio es la posibilidad de solicitar las ayudas por fases, lo que permitiría contar con una financiación más adecuada, además de concurrir a otros apoyos. «Cuando pides menos financiación tienes que presentar menos porcentaje de avales», explicó Santamaría, aunque, evidenció, no todos los proyectos pueden desarrollarse por fases.

El presidente de la Cámara informó de que durante la reunión con el subdirector general de Gestión y Ejecución de Programas de la Secretaría General de Industria y Pyme, los empresarios expusieron su malestar por el cambio de las condiciones en la nueva convocatoria de las ayudas de Reindustrialización, «por los avales», matizó Santamaría. No obstante, apuntó que desde el Ministerio existe la predisposición a atender criterios como la despoblación, que beneficiarían a Soria, en próximas convocatorias.

En cuanto a las empresas que pretenden ampliar, todas ellas del sector de industria, el reparto de la inversión se reparte de forma desigual. Una contempla que sean 17 millones, lo que le permitiría generar 10 puestos de trabajo;en otra serían cuatro millones consolidando el empleo actual;la tercera prevé una inversión de seis millones para crear 20 empleos más y por último, otros dos millones de euros invertiría la cuarta para una creación de puestos de trabajo de siete.

La Cámara, nombrada entidad colaboradora para las ayudas Reindus, no descarta realizar nuevas reuniones en el Ministerio de Industria si más empresas lo requieren.