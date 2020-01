El nuevo código ictus aumentará la cifra de pacientes tratados para minimizar secuelas

Los accidentes cerebrovasculares o ictus son la segunda mayor causa de muerte en España, sólo por detrás del infarto, y la primera de dependencia. Estadísticas que impresionan y que el nuevo código ictus, actualizado definitivamente en diciembre en el Complejo Hospitalario de Soria, trata de combatir. Una estrategia que mejora los protocolos y que además se va a centrar en la información y difusión de qué es la enfermedad y cómo tratarla. El objetivo, que los pacientes que lo sufran acudan cuanto antes al hospital, conscientes de los síntomas y de las consecuencias que pueden derivarse, de modo que se eviten los casos de dependencia.

De esa rapidez, así como de una buena situación basal, es decir previa al proceso, depende que los pacientes que sufren ictus isquémicos agudos puedan beneficiarse del tratamiento de fibrinolisis intravenosa, que únicamente puede administrarse a pacientes que ingresen antes de las cuatro horas y media desde el inicio de los síntomas y cuyas condiciones de vida sean buenas en el momento de sufrir el ictus. «La edad no juega un papel tan relevante, ni tener alguna patología como el hecho de captarlos cuanto antes, así el número de pacientes irá en aumento y por lo tanto se reducirá el grado de dependencia que provoca el ictus», explicó Francisco Javier Rodríguez, uno de los tres neurólogos con que cuenta el servicio en el Hospital Santa Bárbara de Soria y que se encarga de aplicar el nuevo código.

Una estrategia, matizó, que permite ponerse al día a nivel nacional y de la que se benefician los pacientes sorianos, «que no tengan que envidiar a otros que son tratados en otras provincias».

Actualmente, de cada cien pacientes que sufren ingreso hospitalario por un problema neurológico, entre el 65% y el 80% lo hacen por ictus, tanto hemorrágico como isquémico. El estudio de Epidemiología del ictus sobre los años 2004 a 2013 recogía 1.800 casos en ese periodo en Soria.

El ictus hemorrágico o hemorragia cerebral es aquel tipo de accidente cerebrovascular que se produce ante la rotura de uno o varios vasos sanguíneos, anegando la sangre el tejido cerebral y provocando su asfixia. Es el que registra mayor tasa de mortalidad. El isquémico, también llamado infarto cerebral, se produce cuando una de las arterias del cerebro se ve obstruida, con lo que interrumpe el flujo de sangre a parte del cerebro. Ello genera que el tejido cerebral no tenga el oxígeno y nutrientes necesarios para sobrevivir, muriendo en poco tiempo.

Es en este último en el que se puede dar el tratamiento de la fibrinolisis intravenosa que se aplica en Soria y que se administra por vena para diluir los trombos, facilitar la desobstrucción de los vasos haciendo que recircule la sangre en el cerebro y que no se muera el tejido afectado por el ictus.

Para que sea posible aplicarlo el paciente ha de llegar al hospital antes de las cuatro horas y media, recalcó el doctor Rodríguez, haciendo referencia a lo que se da en llamar ventana terapéutica y que fija los tiempos para poder realizar el tratamiento. Ésta cambió entre 2005 y 2010 posibilitando que se alargara ese plazo de las tres horas anteriores a las actuales cuatro y media.

«Hay tratamientos y si captamos al paciente en las primeras horas se puede administrar, aunque limitado por otras patologías que pueda tener de base en muchos de ellos sí podemos actuar», manifestó.

La vista está puesta en un porcentaje aproximado de pacientes de entre el 13% y el 18%, ese es la meta. «Es nuestro objetivo del primer año. Esperamos que el número de ictus tratados aumente significativamente, confiando en acercarnos al 15%», apuntó el neurólogo, a tenor de las cifras que manejan en el Hospital de Burgos, el centro hospitalario de referencia en este caso, cuyas ratios están entre el 21% y el 25%. La premisa es que cuantos más sean, menor será la cifra de los que sufren secuelas que deriven en la dependencia. «El ictus te puede producir dependencia si no se trata, lo que lleva a necesitar cuidados, a una disminución de la calidad de vida, además de una inversión en sanidad. Todo eso se evita si la atención es adecuada», insistió el especialista, convencido de que buena parte de la ciudadanía todavía no conoce los síntomas ni cómo actuar ante un caso de ictus. «Nos interesa que sepan que en nuestro hospital hay código ictus, que tienen acceso a esta posibilidad», según el médico.

«Llegan muchos pacientes que no saben que les está ocurriendo. A veces el ictus no es muy expreso, sólo se produce un trastorno del leguaje ligero, como si se tuviera la boca seca, pero si no se habla con nadie en ese momento pueden pasarlo sin enterarse», explicó Rodríguez, quien indicó que «si los ictus son leves te recuperas y no necesitas tratamiento, pero es interesante la fase postaguda, el estudio y determinar la causa para que no recurra el ictus».

Un trabajo que es claramente excesivo para la plantilla de tres neurólogos con los que cuenta el Hospital Santa Bárbara. «Nos quedamos cortos», reconoció el especialista, porque además de estas tareas de investigación hacen frente a la consulta externa. «Necesitamos que estén hospitalizados, identificar las secuelas, mover mecanismos de rehabilitación...», añadió.

No obstante, el código ictus es una estrategia multidisciplinar en la que participan más profesionales al objeto de ofrecer la mejor atención posible, como el personal de urgencias, de radiología, también de medicina interna e incluso intensiva: «El código está dando sus frutos porque el servicio sanitario en general se siente implicado».

Precisamente una de las partes de este nuevo código es la información, comenzando por los centros de salud y los facultativos que allí trabajan y que son los que tienen más contacto con los pacientes. Las charlas formativas están dentro de la planificación para el primer trimestre del año. Según señaló, «la actualización del código implica educación a todos los niveles, de todo el personal, desde médicos a enfermeros, auxiliares, celadores, rehabilitación...».

Pero también es fundamental que los ciudadanos sepan cuáles son los factores de riesgo y los síntomas. «Lo más grave, que dejen de mover un lado del cuerpo o se desvíe la boca. Debilidad en un lado de manera súbita. Trastorno del lenguaje, falta de comprensión, que dejen de ver por un lado visual, de notar sensibilidad o que caminen inestables. En el caso del ictus hemorrágico, un dolor de cabeza muy intenso incluso pérdida de nivel de conciencia», enumeró, matizando que los pacientes llegan al hospital «pero lo importante es que lleguen a tiempo».

En cuanto a los factores de riesgo, la edad es uno de ellos, pero el principal es la hipertensión arterial, seguido de la salud cardiovascular, unido al hábito tabáquico y la diabetes. El neurólogo destacó que «todo lo que puede producir un infarto también puede provocar un ictus». No obstante, los episodios cerebrovasculares no ocurren sólo en pacientes con riesgo, puede surgir sin más «y hay que investigar por qué, como parte de la estrategia», aseguró el doctor Rodríguez. «Hay algunos hipertensos que no lo saben, u otras enfermedades que desconocen que tienen, o arritmias que son asintomáticas y debutan con un ictus», puso como ejemplos.

Ante cualquier duda, lo mejor es acudir al médico. «Preferimos un paciente que haya tenido una valoración médica porque no estaba seguro a que se quede en casa», expuso el neurólogo, incidiendo en la importancia de acudir antes de las cuatro horas y media para poder ser candidato al tratamiento.

En algunos casos, con pacientes seleccionados cuyo estudio radiológico haga predecir una evolución favorable el tiempo, puede extenderse hasta las nueve horas.

Y existe otro modelo, la trombectomía mecánica, sólo aplicable cuando se detecta un trombo visible en el TAC (tomografía axial computarizada) susceptible de extraer. No obstante, este no se realiza en Soria. Quizá si finalmente el Complejo Hospitalario acaba instalando una Unidad de Ictus. «Es a lo que aspiramos», recalcó Rodríguez, aunque entonces sí, evidentemente, el exiguo equipo de tres neurólogos tendría que ser reforzado.