Nuevo enredo con la pasarela por la transferencia del dinero

El Consistorio de Golmayo presentará el próximo lunes al Ministerio de Fomento el proyecto «ya terminado» de la pasarela, según adelantó ayer el alcalde de la localidad, Benito Serrano, quien puso de manifiesto que «a día de hoy el Ejecutivo central no ha ingresado los 200.000 euros», una partida con la que recuerda el regidor que se comprometió hace meses. Y cuestiona que se pueda sacar a licitación la obra este año si no se hace efectivo el ingreso antes del 31 de diciembre.



Por su parte, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre, aseguró ayer que Hacienda ya ha efectuado la correspondiente retención de crédito y que antes de que finalice el año llegará la transferencia al municipio soriano, además de reclamar el proyecto al alcalde de la localidad.

«Deberíamos saber que no todo es tan fácil en la administración, es muy garantista y deben pasar unos requisitos y unos filtros para evitar el desvío de fondos», apostilló.



El tema desemboca, por tanto, en un nuevo enredo entre la Administración General del Estado y el Ayuntamiento de Golmayo, para una pasarela muy reclamada tanto por este municipio como por la capital por la cantidad de atropellos que se vienen produciendo. El coste definitivo lo determinará el propio proyecto, aunque inicialmente se perfilan cantidades de 200.000 euros para cada administración, incluyendo el Ayuntamiento de Soria.



Latorre achacó este retraso al propio «procedimiento» y señaló que durante la jornada de hoy se pondría en contacto con Hacienda para certificar que las cosas siguen su curso.



En la rueda de prensa matinal, el alcalde de Golmayo dijo que el problema, a su juicio, es que «si a 31 de diciembre no contamos con ese dinero va a ser muy difícil que podamos licitar la infraestructura porque tiene toda la pinta de que los Presupuestos Generales del Estado van a ser prorrogados y tengo mis dudas de que ese dinero entonces se pueda liberar».



Serrano emplazó a la entrega del proyecto al Ministerio de Fomento el próximo lunes para explayarse acerca de la pasarela: «Hay mucho que hablar, pero con papeles sobre la mesa». A su juicio, «realmente ha habido muchos errores, aunque creo que ninguno ha sido de mala fe», pero aseguró que hasta la fecha la partida comprometida no ha llegado a Golmayo: «No es cierto que ya nos lo han ingresado, como han dicho en los medios de comunicación».



«El lunes una vez que presentemos el proyecto Fomento tendrá que informar al respecto, y si disponemos del dinero lo podremos licitar y si no tendremos que esperar». La pasarela cuenta con un presupuesto total de 500.000 euros más un 10% adicional que marca la ley que puede haber de modificación de contrato. De ellos, 200.000 los aporta el Ministerio y el resto entre Golmayo y Soria, cuyos ayuntamientos aportarán 167.000 euros cada uno.



Además, indicó que en los últimos días se ha procedido a la firma de un acuerdo entre las partes. «Dije en su momento que hacía falta un convenio para sacar adelante la pasarela y aunque en un principio me dijeron que no era necesario, afortunadamente hemos progresado en la firma de un acuerdo, lo que demuestra que sí que hacía falta».



Y quiso dejar bien claro, como ya se hizo en el último pleno de Golmayo que el Gobierno en ningún momento señaló que el anterior proyecto no cumplía la ley: «Fomento indicó al Ayuntamiento que había que proteger la columna que habíamos planteado en el centro y que ya que íbamos a hacer una modificación del documento, que igual era mejor quitarla. Pero nadie nos obligó. Eso que quede claro. Espero que nos den las actas cuanto antes para poderlo corroborar, como ya lo hizo el técnico municipal el otro día a todos los grupos políticos porque lo que dice el documento no es la interpretación que se había hecho al principio». Así, insistió, «la última modificación del proyecto la hicimos hace quince días, no hace 18 meses, una modificación que se ha realizado porque Golmayo se ha tenido que ceñir a muchas cuestiones técnicas pero también económicas». Y recordó que «la cantidad que nos pusieron de tope desde el Ayuntamiento de Soria y desde Fomento no llega a cubrir el proyecto original que teníamos. Hemos tenido que realizar modificaciones sustanciales sobre todo en la capa superior y disminuir mucho el peso de la infraestructura para cuadrar en los 500.000 euros, que es el dinero con el que disponemos».