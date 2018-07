Nuevo golpe contra el robo de patrimonio con tres detenidos

La operación Cadnas sigue abierta pero ha permitido detener a tres personas más como autoras de robos cometidos en las provincias de Soria, Burgos y La Rioja, sobre todo objetos de fácil salida en el mercado negro, como objetos de coleccionista o armas. La investigación de la Guardia Civil ha permitido poner a disposición judicial a O.I.B. de 40 años de edad y natural de Logroño, D.M.P. de 44 años de edad y natural de Burgos y a E.D.D de 34 años de edad y natural de Asturias en una actuación conjunta en las tres provincias donde cometían los actos delictivos.

Las pesquisas han dado como resultado el esclarecimiento de 15 delitos, robos con fuerza en interior de viviendas y establecimientos, en una operación que llevaba abierta hace dos años y que ya obtuvo resultados el 20 de junio pasado cuando se pudo proceder a las tres primeras detenciones, con lo que ya suman seis. En ese caso fueron E.D.A.P. de 45 años y vecino de la localidad burgalesa de Quintanar de la Sierra, J.M.A.S de 46 años y con domicilio en Salas de los Infantes (Burgos) y por último el vecino de Covaleda R.F.M. de 63 años.

Según indicó ayer el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, esas detenciones dieron pie a continuar con las investigaciones para determinar la posible participación de más autores en los hechos investigados.

Destacó que también gracias a la colaboración ciudadana fue posible identificar a estos tres nuevos detenidos como presuntos autores de los hechos delictivos objeto de la investigación, con lo que el pasado 19 de julio se realizaron, con la pertinente autorización judicial, tres entradas y registros en viviendas en las localidades de Quintanar de la Sierra y Entrena (La Rioja).

El resultado fue la detención y la recuperación de varios efectos sustraídos, entre los cuales destacan dos tomos de El Quijote, dos códices religiosos del año 1707, varias monedas antiguas de oro y plata, billetes de distintos países, uniformes antiguos de la Guardia Civil, un cuadro retablo del Sagrado Corazón de Jesús, armas antiguas (trabucos), varios arcos con flechas, dos floretes, motosierras, herramientas, un ordenador portátil, un equipo completo de pesca submarina, un cocodrilo disecado e incluso un coral marino, según informó la Subdelegación del Gobierno.

«En primera fase se hallaron escopetas y armas y en la segunda catanas, mosquetes, armas antiguas, ballestas, arcos, monedas antiguas de alguna colección, y libros antiguos del año 1707 que tratamos de localizar con ayuda del Museo Numantino y con la Biblioteca Nacional», enumeró el comandante de la Guardia Civil Domingo Martín, destacando que en general «tienen salida en el mercado».

Todos estos objetos proceden de Berlanga de Duero, donde se inició la operación tras una denuncia en enero de 2017, así como de Quintanar de la Sierra, Salas de los Infantes, Entrena y Covaleda. En resumen, se trata del botín de seis hechos en Soria, seis en Burgos y dos en Logroño.

Los cacos llevaban presuntamente años actuando, tanto en bares, el caso de Covaleda, como en otros establecimientos públicos y viviendas privadas. «Rompían puertas, bombines, ventanas...», detalló el comandante, matizando que llevaban varios años actuando puesto que uno de los objetos recuperados es fruto de una denuncia de 2012.

En la localidad riojana de Entrena también se hizo entrega el pasado jueves a sus legítimos propietarios de algunos efectos -hormigoneras y carros-, si bien la Guardia Civil sigue investigando ya que no está resultando fácil en algunos casos. «En periodo estival es más complicado para localizar al propietario», reconoció el comandante.

La Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que los presuntos autores conocían a sus propietarios. «Los que se dedican a esto siempre hacen reconocimientos previos de lo que van a coger, la ocasión hace al ladrón, pero la mayoría han hecho reconocimiento previo», puntualizó el comandante, quien añadió que los detenidos, todos españoles, son «entrados en años», por lo que no es descabellado pensar que llevaban tiempo delinquiendo. «Si no despiertan sospechas hacen y no se les localiza hasta que entran en el círculo de las indagatorias de los investigadores y suelen parar», explicó.

Por el momento la investigación sigue abierta por cuanto existe una persona identificada también como presunta autora de estos hechos pero todavía no ha sido detenida. Actualmente se encuentra en paradero desconocido, pero desde la Guardia Civil de Soria avanzaron su convencimiento de que «en breve» darán con él.

Según la Subdelegación, destacaron que las detenciones practicadas han conllevado «una sensación de tranquilidad» entre los vecinos de las localidades donde se produjeron los hechos delictivos, insistiendo en la necesidad e importancia de la colaboración ciudadana para el buen resultado de las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil.

Los detenidos junto con las diligencias instruidas por la Guardia Civil fueron presentados ante la Autoridad Judicial en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almazán.