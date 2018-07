Numancia 2017 «en blanco» para el Ayuntamiento

Numancia 2017 exigirá la renovación de los nuevos cargos con el cambio de Gobierno, bajo la presidencia del nuevo ministro de Educación y Cultura, José Guirao. El Ayuntamiento de Soria es consciente de que entre pitos y flautas, y con el relevo en el Ejecutivo, los acontecimientos para el aniversario se paralizarán, aunque su visión es más especial: «Por parte del anterior Gobierno central no se le conoce ninguna actuación salvo el foro, por lo que han sido unos años en blanco para Numancia 2017», dijo Muñoz.

Por ello, confía en que con el nuevo Ejecutivo «se le pueda dar un impulso» en los próximos dos años, alcanzando hasta el 2019 e incidió: «Desde septiembre de 2015 las actuaciones en Numancia del anterior Gobierno fueron cero, en blanco». Y respecto a las actividades y acciones desarrolladas por Amalio de Marichalar, el edil ironizó: «No sabía que el señor Marichalar pertenecía al Gobierno de España».

Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, Muñoz también se congratuló del cambio en la regla de gasto que ejecutará el Gobierno socialista, y que supondrá «una mayor flexibilización en el techo de gasto». «Ahora mismo se está en conversaciones con la FEMP para que se pueda dedicar parte del superávit a inversiones financieras sostenibles; hay que darle una mayor vuelta y esperemos que ese superávit se pueda destinar también a servicios sociales, hablando ya del presupuesto de 2019, y que se puedan cumplir con las expectativas. El Ayuntamiento tiene un superávit de 1,8 millones de euros que ya dedica en parte a inversiones financieras sostenibles, para un periodo de 4 años.

Del mismo modo, en la rueda de prensa surgió la Universidad del Deporte, y si su proyecto en Soria está en riesgo tras el anuncio de la Universidad Católica de Murcia de implantar en Alcorcón una universidad de esta índole. Muñoz lo descartó: «Estamos trabajando con el Cidida y la Junta de Castilla y León para que el proyecto pueda salir adelante, como se comprometieron en su día, y para que la Universidad del Deporte se pueda implantar en Soria».

Añadió que ahora mismo «la pelota está en la Junta de Castilla y León para que pueda dar el permiso definitivo y que a la mayor celeridad se pueda hacer, ya no depende de nosotros, y esperemos que la Universidad del Deporte en Alcorcón no influya en la nuestra», finalizó.

La andadura de la Universidad del Deporte, como buena parte de los proyectos sorianos, sigue marcada por los retrasos a pesar de los acuerdos iniciales para su implantación.