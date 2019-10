El Numancia alza la voz ante las 2.500 personas que necesitan alimentos

Más de 2.500 personas en la provincia reciben al año suministros procedentes del Banco de Alimentos de Soria, una cifra que es todavía demasiado alta aunque la tendencia haya sido a la baja en los últimos dos años. Son familias que requieren ayuda para abastecerse de lo más básico y que fueron receptoras de un global de 210.000 kilos de alimentos, distribuidas a través de 31 entidades, que son las que se encargan de determinar quiénes son los necesitados y el modo de repartir los productos.

Para satisfacer estas necesidades, el Banco de los Alimentos de Soria, al igual que los del resto del territorio nacional, ponen de nuevo en marcha la campaña de la Gran Recogida, la séptima ya, que tendrá lugar del 22 al 24 de noviembre.

Hasta entonces queda mucho por hacer, para empezar, encontrar los voluntarios que colaboren en dicha campaña, además de la participación ciudadana para que sean muchos los kilos de alimentos no perecederos que lleguen al almacén del Banco y tenga material suficiente para ir distribuyendo mes a mes.

Para estas tareas, el Banco de Alimentos cuenta en esta ocasión con un padrino con quien comparte muchos valores, como recordó ayer en la presentación de la campaña el presidente de la institución solidaria en Soria, Ángel Crespo. «Tienen buena imagen y está ligados a fines solidarios, comparten valores como la cercanía, la empatía, el esfuerzo, el trabajo...», mencionó Crespo para referirse al Club Deportivo Numancia, cuya principal misión será actuar como «altavoz» de los objetivos del Banco de Alimentos, «para que pueda llegar a toda la gente, para que sean voluntarios y participen», especificó el responsable de marketing del club deportivo, Javier del Pino. El lema elegido es lo suficientemente elocuente, «vamos a meter un gol al hambre», apuntó Crespo haciendo el símil futbolístico.

Jugadores voluntarios

El Numancia contará con sus jugadores para dar ese impulso deseado a la campaña solidaria con el objetivo de «sumar más kilos de alimentos», enfatizó Del Pino, quien se refirió a la promoción y concienciación a través de la web y sus redes sociales, así como con la colocación de puntos de recogida en sus instalaciones. También en algún partido, ya en enero o febrero, se hará referencia a esta misión de padrinazgo de la entidad deportiva. El día 22 de noviembre, algunos jugadores, con su equipación, acudirán a establecimientos para participar como voluntarios en la Gran Recogida.

«El Club Deportivo Numancia es algo más que un club, por eso intentamos colaborar con todo este tipo de campañas solidarias, porque las entidades nos tenemos que preocupar», recalcó el responsable de marketing del Numancia, que toma el relevo en el padrinazgo a Abel Antón y Fermín Cacho hace dos años y al cuerpo de bomberos el pasado.

Una preocupación que ha de ir acorde con las necesidades de una provincia donde, según citó Crespo, existen 3.500 personas en situación de pobreza severa y 6.300 en la considerada pobreza moderada. El presidente del Banco de Alimentos de Soria reconoció que el número de necesitados bajó un 3,5% en 2018 con respecto al ejercicio anterior y un 4% en la comparativa con el presente año. Las razones, la bajada del desempleo, así como un descenso del número de inmigrantes, «que han salido de la provincia», matizó. En lo que va de este 2019 la tendencia es mantenida.

Crespo se refirió a las críticas de un usuario de Tierras Altas sobre el hecho de que no recibe ayudas, destacando que el Bnaco de Alimentos no entrega alimentos directamente a las personas sino que abastece a las entidades que se lo piden, en ese caso sería el Ayuntamiento de San Pedro Manrique.

30.000 kilos

En noviembre de 2018 se recopilaron en la provincia 30.000 kilos de alimentos gracias a la Gran Recogida, a través de 30 puntos y con la colaboración de 200 voluntarios. Esta figura es clave, recalcó Crespo, «porque cuantos más voluntarios hay, más alimentos se recogen». De ahí el primer llamamiento a la colaboración que realiza la organización, que en Soria cuenta con sólo 17 voluntarios de forma permanente.

El segundo tiene que ver con la donación de alimentos no perecederos que contribuyan con la campaña de este año, bajo el lema nacional, Solidarios con todas las letras. Y es que la solidaridad de los sorianos está por debajo de la media nacional, unos 380 gramos por habitante frente a los 450 del conjunto del país. La explicación es que las provincias que no tienen una población superior al medio millón de habitantes se sitúan por debajo de la media.

Pero en la próxima cita del 22 al 24 de noviembre se puede revertir la situación.