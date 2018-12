El número 3 del PSOE resucita la guerra entre susanistas y sanchistas

Los ecos de la batalla entre susanistas y sanchistas en el seno interno del PSOE de Soria se han avivado tras los resultados de la pasadas elecciones andaluzas. El secretario de Política Municipal y miembro de la ejecutiva de Juventudes Socialistas de Castilla y León, Eder García, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que cuestiona abiertamente a la Ejecutiva federal, crítica los «bandazos» de Pedro Sánchez e incluso llega a afirmar que el PSOE está «cerquita» del precipicio. El secretario provincial, Luis Rey, quiso atajar la polémica y negó cualquier tipo de división interna. El máximo responsable del PSOE en Soria afirmó también que se trata de un «comentario personal desafortunado».



García publicó su mensaje en la tarde del pasado lunes. El joven político asegura en su misiva que siente «profundamente» que haya compañeros de partido «que entiendan la militancia como la pertenencia al club de fans del Secretario General», pero aún considera peor «que usurpen las siglas del PSOE» para «mancillarlas justificando la abstención de socialistas» en los comicios andaluces. En opinión de García «no tiene derecho a presentarse como socialista aquel o aquella que no fuera a votar PSOE escudándose en la presunta inquina de Susana hacia Pedro». Para el secretario de Política Municipal esta crítica no se debe a que sea un «susanista redomado» sino que «esa abstención implica dejar la suerte de quienes peor lo pasan en manos de la peor derecha».



En este sentido, Eder García califica que «insoportable» que «la dirección federal utilice ese mismo discurso y quiera desprestigiar y cargarse a Susana, que ganó las elecciones y fue elegida democráticamente en primarias». En la parte más dura de su escrito acusa que los que quieren «cargarse» a Susana Díaz son «aquellos que no ganan ni a las chapas fuera del partido», lo que parece en clara alusión a la ausencia total de victorias electorales de Sánchez. Las críticas no terminan ahí, ya que hace un llamamiento a trabajar en el proyecto del partido y a «hablar de ideas» ya que de lo contrarios «os quedáis los palmeros siguiendo al líder y sus bandazos hasta el precipicio, que queda cerquita, por cierto».



El propio Eder García lamentó la situación generada por el escrito, pero no por su contenido sino por el medio en el que fue difundido. El texto aún puede leerse en su perfil de Facebook ya que «una vez que es público, prefiero que pueda leerse en su integridad». El secretario de Política Municipal incide en que el mensaje se produjo tras «leer cosas de otros compañeros que justificaban que hubiera socialistas que se quedaran en casa por las discrepancias entre Susana y Pedro». «Retoman una historia cerrada y esto provoca que gobierne la derecha», lamentó y mantuvo su crítica a una dirección federal «que ha comprado ese discurso». No obstante, García sí reconoce que hacerlo a través de las redes ha sido «irresponsable». «La disculpa es por hacerlo ahí, lo siento por la militancia que puede no compartir mi reflexión y es cierto que el medio no es el más adecuado», apuntó.



García explicó que aunque sí votó por Susana Díaz en la primarias «no fui a sus actos». El político lamenta haber utilizado un tono tan «vehemente o exagerado» y asegura que la parte principal de su mensaje es que «debemos centrar el debate en las ideas y hablar dentro del partido». En este sentido, avanzó que en la próxima asamblea local, que se celebrará a finales de esta semana «pediré la palabra y presentaré mis disculpas por las formas». García reconoció que ayer mantuvo conversaciones tanto con la dirección provincial como con cargos regionales y que «no se ha hablado de expedientes». «El mensaje es que ocupo una responsabilidad y que hay repercusiones», insistió. «Tengo que ser más reflexivo», recalcó.



«Desafortunado»



El secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, explicó que lo positivo que aportan las redes sociales desaparece cuando te dejas llevar «por un calentón y contestas determinadas declaraciones». El líder socialista considera que es momento de «mantener la paz y no dejarse llevar por los nervios». «La frase más acertada del escrito es en la que expone que hay que desarrollar el proyecto», comentó añadiendo que «la ciudad de Soria y la militancia no se merecen que este tipo de enfrentamientos».



Rey, que habló con García en la mañana de ayer, circunscribe el escrito a una «declaración personal desafortunada» y afirma que «no representa la situación del partido». «En el PSOE de Soria hay paz social tras los lógicos debates orgánicos, pero hay un proyecto por delante y eso es lo que tenemos que hacer». El secretario general del PSOE de Soria advirtió que «las opiniones personales son todas respetable» e insistió en que «en Soria no hubo, ni hay, ni habrá problemas». «Los puentes están tendidos y hay un objetivo común», subrayó. «Está claro que la militancia es libre de hacer manifestaciones, pero estas cuestiones no favorecen al proyecto político», señaló. En este sentido si considera que «los responsables políticos no deben alimentar las discrepancias» por lo que ha solicitado a García «que sea prudente y moderado». «No ha sido un tirón de orejas, sino pedir responsabilidad y prudencia, es lo que toca, los votantes no quieren esto», concluyó.