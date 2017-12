¿Objetos perdidos? Busco unas...

Si ha perdido las llaves de casa, las gafas de sol o el carrito de su bebé el sitio donde es posible que se encuentre es en la Comisaría de la Policía Local de Soria, adonde van a parar los objetos extraviados y hallados en la calle por ciudadanos de bien que tratan de que regresen a sus legítimos propietarios «Lo importante es la empatía, ponerse en el lugar del otro, y si se encuentra un objeto perdido el tomarse la molestia de llevarlo a la Comisaría, pensar en la tranquilidad que dará a la persona que lo ha extraviado», explica el inspector de Policía Local Andrés Hernández.

Cada semana llegan a la comisaría unos diez juegos de llaves, en torno a medio centenar de gafas de sol y graduadas al cabo de un año, los teléfonos móviles son todo un clásico, además de otros dispositivos electrónicos y carteras, que si se entregan sin dinero en la billetera son carne de cañón de los jueves y su mercadillo. Tampoco faltan los relojes, algún audífono, anillos, pendientes, maletas, bolsas de deporte con la ropa necesitando lavadora, bolsos, carritos de bebé, bicicletas, monopatines, cajas de herramientas..., además de todo lo susceptible de quedarse en la calle cuando se llena el maletero de un coche. «No se dan cuenta y lo dejan en la vía pública, salen con el coche y ya no se percatan hasta llegar al destino», comenta el inspector.

En las comisarías únicamente registran en sus libros de objetos perdidos aquellos de cierta entidad, como es el caso de las joyas, carteras o joyas, nunca de las llaves, los guantes, gorros, bufandas o similar.

A lo largo del año pasado, la memoria de la Policía Local señala que se registraron 95 objetos perdidos, los considerados de relevancia, porque el resto son mucho más numerosos. En 2013 se depositaron en la comisaría 82 objetos, un año más tarde fueron 57, así como 84 en 2015.

«Cuando se dan grandes aglomeraciones como en San Juan, ahora en Navidad, también fines de semana, las posibilidades de perder cosas es mayor, así que después de esos días quien se los encuentra los trae», explica Hernández. Taxistas, conductores del transporte público o empleados de la limpieza son los grandes aliados de los perdedores de objetos.

Sin embargo, quien acude a buscar su objeto perdido no siempre tiene suerte. «Vienen muchos buscando sus llaves y no las encuentran, a pesar de todas las que tenemos aquí», señala el agente que se encarga de esta sección. En torno a un 50% de quienes acuden con la esperanza de hallar lo que extraviaron consiguen un final feliz, estima el inspector. La opción existe también a través del teléfono. «Nos llaman para preguntar si han llevado unas llaves con un llavero determinado, o si hay unas gafas de equis color», matiza el agente de Policía.

En el caso de los móviles, los mantienen con batería con la confianza de que su dueño o cualquiera de su agenda llame a la comisaría. Si se trata de carteras, con la documentación no hay pérdida, la Policía localiza al propietario de forma inmediata. El resto de bienes esperan a volver a casa, si es que su dueño sabe dónde dirigirse para recuperarlos, siempre que haya tenido la suerte de que algún ciudadano haga la buena acción.

¿Y qué hacen con los objetos que no son reclamados por sus propietarios? Los de cierto valor se acumulan en sobres en un armario, si se trata de ropa aprovechable, se entrega a Cáritas para que le dé uso o la propia Policía se la proporciona a algún transeúnte necesitado, y el resto se desecha y acaba en la basura. Alguna bolsa de deporte no ha tardado mucho en acabar en el contenedor cuando ha comenzado a expeler olores.

Para aquellos que entregan lo que encuentran también puede haber recompensa, aunque la mayoría no la esperan y únicamente les mueve un sentido de la responsabilidad y de civismo. El Código Civil estipula que si pasados dos años desde que se halló el objeto nadie ha ido a reclamarlo, quien se lo encontró y lo llevó a la Comisaría de Policía tiene derecho a quedarse con él. «Nosotros les damos un resguardo como que lo han entregado y si quieren pueden ejercer su derecho a quedárselo si han pasado dos años y no han venido a buscarlo», indican desde la Policía Local, una opción que se ofrece para bienes de valor, no obstante, no se dan casos de este tipo de forma cotidiana.

También es cierto que el mismo Código Civil, un tanto obsoleto en su redacción, en su artículo 616 señala que si se presenta el propietario «está obligado a abonar, a título de premio, al que hubiese hecho el hallazgo, la décima parte de la suma o del precio de la cosa encontrada. Cuando el valor del hallazgo excediese de 2.000 pesetas, el premio se reducirá a la vigésima parta en cuanto a exceso», lo que da idea no sólo de lo poco que se ajusta a las circunstancias sociales actuales.