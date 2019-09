La obra de Condes de Gómara afecta a doce puestos del mercadillo

Todo está listo para que comiencen las obras con las que el entorno de los Condes de Gómara se asemejará al de las zonas recientemente peatonalizadas. Los trabajos entre la Escuela de Arte y la entrada de la plaza del Carmen (con una prolongación hasta el mercado a través de la calle del Arco) no sólo tienen su contrato firmado, sino también una previsión de inicio: en la primera quincena de mes. En dirección a la iglesia la línea del nuevo adoquinado se queda a la altura del número 18 de Aguirre. Esto significa que una parte de los puestos del mercadillo de los jueves se verá temporalmente afectada y no podrá desarrollar su actividad en el sitio habitual debido al levantamiento del firme y los movimientos de máquinas y operarios. Son doce los comercios ambulantes en esta situación, que tendrán que desplazarse a otro punto.



En principio, explicaron fuentes municipales, la intención es recolocarlos en la calle Doctrina. De momento no está claro cuándo se realizará esta nueva ubicación. Como la intervención abarca un amplio tramo de vía pública, dependerá de las fases que establezca la empresa adjudicataria. Se trata de Pavimentaciones Morales, que ganó el concurso con su oferta de 676.000 euros, una apreciable rebaja del presupuesto de licitación que ascendía a 823.000 (ambas cantidades incluyen los impuestos). La novedad en Condes de Gómara cuenta con el apoyo financiero de Europa a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI). De esta manera el fondo Feder sufraga el 50% de las 16 líneas de actuación del plan centrado en el Casco Viejo y valorado en diez millones.



La urbanización que comenzará este mes es la segunda a cuenta de EDUSI, después de la realizada en Calixto Pereda. En Condes de Gómara la intención es similar: una renovación del firme que convertirá el entorno en una zona 30 de circulación lenta y pacificación con los peatones. Adoquín y piedra arenisca para la pavimentación, mientras se aprovecha para mejorar redes y potenciar el ahorro energético con nuevas luminarias LED, que consumen un 75% menos. Entre Condes de Gómara y Aguirre se habilitará un paso peatonal a través del talud que separa las dos cotas. Y, como en obras similares, se cuenta con una isla ecológica soterrada, con cinco contenedores para la recogida selectiva. Al tiempo, cambio de mobiliario urbano, con nuevos bancos, papeleras y jardineras. El plazo de ejecución del pliego es de seis meses.



La ‘colisión’ con el mercadillo se produce en Aguirre, ya que la reforma no se internará en el Carmen ni en el tramo inferior de Doctrina. La venta ambulante de los jueves concentra, del lado del textil, 74 reservas de espacio distribuidas en Aguirre, el Carmen y Doctrina. Tres zonas de negocio de la que sólo una se verá afectada. Aunque en las otras dos es previsible una semipeatonalización parecida, su futuro depende del Plan de Movilidad. En este sentido, no se excluye prolongar el aparcamiento subterráneo de Doctrina, lo que condiciona la futura ‘cubierta’ y los plazos. De momento, el Consistorio no ha llegado a ninguna conclusión.