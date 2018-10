La obra de los juzgados se olvida de los calabozos

Las últimas obras de remodelación del palacio de Justicia de Soria se olvidaron de los calabozos, como denuncia el sindicato Comisiones Obreras, que asegura que este desatino se debe a la «improvisación total del Ministerio de Justicia» a la hora de acomete la reforma. El representante sindical Javier Sanz destaca que la previsión de una futura licitación de obra para dotar de calabozos a los juzgados de Soria pone de manifiesto que la actuación no fue la correcta en su momento.

«Denunciamos la improvisación del Ministerio, demostrada una vez más al tener que realizar una nueva obra para dotar a los juzgados de calabozos, que en su día fueron suprimidos. Una vez finalizada la obra se dan cuenta del problema que supone para los ciudadanos y trabajadores al tener a los detenidos en los pasillos», recalca Sanz, quien añade que también las víctimas de violencia de género «deben esperan en los pasillos a ser atendidas».

En este sentido, el sindicato indica que ya llueve sobre mojado. «Hace seis años se realizó la instalación de dos ascensores. Cuatro años después fueron derribados e instalados otros dos en otra ubicación», recuerda, aseverando, «qué fácil es malgastar el dinero cuando es el de todos los ciudadanos». Por ello considera que «es una lástima que esta obra de remodelación se esté llevando de una manera tan caótica». En su opinión, «si se hubiese realizado un edificio nuevo en condiciones, no estaríamos ante una obra mal planteada, donde se van demostrando las carencias día a día».

Por otro lado, Comisiones Obreras también criticó la externalización de los servicios de psicólogo ante la vacante generada en el equipo psicosocial dependiente del Instituto de Medicina Legal. Desde esta semana se encargan cuatro profesionales del Colegio de Psicólogos de Castilla y León, una decisión de la Gerencia Territorial de Justicia en Castilla y León puesto que la vacante desde el mes de enero está generando numerosos retrasos en los procesos judiciales que requieren la intervención del psicólogo.

«La contratación de un servicio externo por parte del Ministerio de Justicia, a fin de dar salida a los procedimientos de violencia de género actualmente parados por la irresponsabilidad del Ministerio de Justicia, viene a demostrar sus intenciones de continuar con soterrada privatización de la Administración de Justicia, que supone una pérdida de empleo y del servicio público», señala el representante de Comisiones Obreras en los juzgados, recalcando que esta medida no es más que un parche en lugar de tratar de cubrir la plaza.

En un comunicado, el sindicato reprocha al Ministerio de Justicia que no ha puesto en conocimiento de los trabajadores la licitación de las obras de rehabilitación del Palacio de Justicia de El Burgo de Osma. «Denunciamos el desprecio manifiesto del Ministerio de Justicia ya que los representantes de los trabajadores hemos tenido que saber de tal proyecto a través de la prensa», recrimina, y apelando a la ley y a las funciones de las juntas de personal y los delegados de personal, en su caso, recuerda que «difícilmente» pueden ejercerlas «si se prevé la ejecución de obra de tal envergadura que supone la reubicación de los funcionarios y no se da traslado de nada a los representantes de los mismos». Estas funciones pasan por vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, seguridad social y empleo, y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes, así como controlar las condiciones de seguridad e higiene.

Por último, ante la visita mañana de la directora general de Modernización, CC OO sostiene que existe «menosprecio» al fijar la cita con los representantes de los trabajadores a las 17.00 horas «mientras que con el resto será por la mañana».