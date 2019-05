Las obras de las nuevas naves nido de Valcorba acabarán en julio

Los próximos meses se presentan como un momento clave para el polígono de Valcorba. A lo largo del verano el Ayuntamiento espera la recepción del área industrial y cuando llegue ese momento contará con nuevas instalaciones para emprendedores. En julio, explicó la concejala de Obras, Ana Alegre, está previsto que finalicen los trabajos de las ocho naves nido que se suman a la tanda de diez que lleva años en servicio con un alto índice de ocupación. El éxito de la fórmula, un alquiler reducido para nuevas firmas durante un tiempo limitado, hace que los nuevos espacios se añadan al convenio con la Cámara de Comercio para su gestión. Se trata de «mantener toda la cultura del emprendimiento», señaló Alegre en relación al proyecto Impulso Emprende, que guía las iniciativas desde su embrión como idea en el Semillero de Proyectos hasta su contacto con el público y los proveedores.



Durante bastante tiempo tras su adjudicación no se percibieron movimientos en Valcorba relacionados con las naves nido. No es que el contratista no estuviera ejerciendo sus obligaciones. Esta falta de visibilidad se debía al carácter modular de los espacios, que requerían una fabricación previa a su traslado. En enero eran ya patentes en el terreno las primeras zanjas y acumulaciones de ferralla. El aspecto es ahora muy distinto. Instalados los forjados, estructuras prefabricadas y cubiertas, las operaciones se centran en la soleras inferiores. En cuanto a los servicios generales, se han ejecutado ya las conexiones a las redes eléctricas, de abastecimiento y saneamiento.



Alguna de las naves en construcción tiene un mayor tamaño que las que funcionan a pleno rendimiento. El motivo no es otro que ofrecer flexibilidad para albergar una variedad de actividades. Así que aunque las nuevas unidades ocupan la misma superficie que las diez precedentes, los inmuebles son ocho. La misma cantidad que los que están en funcionamiento, ya que se quedó para uso del Consistorio y otra la cedió al Banco de Alimentos.



A 1,1 millones asciende el coste de los lugares de emprendimiento, en un contrato que tuvo que ser licitado por dos veces. La primera ocasión quedó desierta, una situación que las empresas atribuyeron a un encarecimiento de los materiales de construcción que se había producido al tiempo del proceso administrativo. Luego la UTE Naves Nido de Valcorba se adjudicó los trabajos en un concurso al que acudieron nueve firmas.



Las naves constituyen una de las obras financiadas con cargo al Plan Soria contra la despoblación. El Consistorio centró las transferencias de la Junta en mejoras en las áreas industriales. De esta manera, también en Valcorba se añadió la ampliación del centro logístico del transporte por carretera. Una infraestructura ya finalizada con una inversión de 680.000 euros, con Viales y Obras Públicas como adjudicataria. Tras acondicionar el aparcamiento de vehículos pesados, el Consistorio prepara los pliegos para el concurso que adjudicará su gestión.



La tercera obra del Plan Soria tiene como escenario el polígono de Las Casas. Su objetivo es poner al día el área desde los puntos de vista de la pavimentación y las luminarias. Aquí se va con cierto retraso sobre lo previsto, en la medida en que la empresa adjudicataria (UTE Señalizaciones y Balizamientos la Castellana y Padecasa) pidió y obtuvo una prórroga. El presupuesto asciende a 663.000 euros. Se trata de ofrecer un polígono «más moderno» y que tenga «las mejores condiciones», explicó Alegre, ya que no sólo se trata de una zona industrial, sino que «también es muy comercial» y necesita que sea «cómodo y accesible».



Los perfeccionamientos en las aceras se están ultimando en la calle A y en la calle D y quedaría por ejecutar una margen de la calle B. Si bien no hay un cálculo sobre cuándo finalizarán las reformas, se adelantan etapas con la colocación de las nuevas luminarias. Más de medio millar con el sistema LED que producirá además un ahorro.



Por otra parte, Alegre salió al paso de las declaraciones del PP en el sentido de una falta de presión del agua en el polígono de Las Casas. «Por mucho que digan», indicó, «no es verdad». Además, el agua «viene directamente de Bellosillo».