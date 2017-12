La renovación del parque móvil en los últimos años en la provincia, impulsado por los planes Renove y Pive, ha permitido mejorar los porcentajes de inspecciones favorables en un par de puntos, hasta llegar a casi un 84% de todas las realizadas a lo largo del pasado año. Si hace una década, el 18,4% de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) resultaban desfavorables por los defectos detectados, en 2016 la cifra consiguió bajar hasta el 16,19%.

A lo largo del ejercicio pasado se practicaron 50.638 inspecciones, de las que 49.574 fueron de carácter periódico, que concluyeron con 42.437 positivas y 8.201 desfavorables. En el primer caso, 22.405 vehículos sufrían defectos leves que se dieron de paso. En el segundo, 7.885 se consideraron desfavorables y 316 no aptos.

Se da la circunstancia, como cabría esperar, que los vehículos más antiguos son los que más dificultades encuentran para salvar la ITV, con lo que hasta 4.393 vehículos de más de 16 años recibieron la negativa de los técnicos a la hora de superar este trámite. Otros 2.569 con una antigüedad de entre 11 y 15 años tampoco pasaron la criba, lo mismo que 1.092 con entre seis y diez años de vida. Apenas 147 suspendieron de los que superaban los cinco años.

«Hemos mejorado mucho en la labor de mantenimiento de estos vehículos. En diez años, se han realizado en Soria cerca de 470.000 inspecciones técnicas para garantizar que los vehículos que circulan por nuestras carreteras están en perfectas condiciones. El mantenimiento juega un papel tan importante como la antigüedad a la hora de garantizar las prestaciones del turismo. Por muy nuevo que sea, los conductores deben tenerlo bien mantenido», destacó la responsable de la Jefatura de Tráfico en Soria, Francisca Delgado.

En una década, desde 2007 hasta 2016, de las 466.610 inspecciones practicadas, el 83% resultaron favorables y el 17% desfavorables. La evolución de las inspecciones ha sido ascendente en número, pasando de las 41.980 realizadas hace diez años hasta llegar a las 50.638 del año pasado con un incremento constante a lo largo de los años.

Hay que tener en cuenta que del total de inspecciones practicadas en Soria, 49.574 fueron de carácter periódico, a las que se suman otras como la previa a una matriculación (18), de transporte escolar (tres), vehículos usados de importación (26), otros accidentados (tres), inspecciones de reforma (772) o duplicados (168) entre otras.

En la estación de ITVde Soria se practicaron 30.590, en la de El Burgo de Osma fueron 9.070 y 3.031 en la de Almazán, las tres que prestan servicio actualmente en la provincia.

Turismos particulares

En lo que concierte exclusivamente a los turismos particulares, se realizaron 28.255 inspecciones de las periódicas a lo largo del pasado año, y un 15,4% no pudieron pasar del suspenso, en términos absolutos 4.374 utilitarios. Se trata de uno de los porcentajes más altos de la comunidad autónoma y por encima de la media regional que se situó en el 14,08% de desfavorables. Palencia es la provincia con un peor dato ya que el 16,3% de los turismos que circulan por sus calles no pasaron la prueba; también estaban por encima del 16% en Segovia y Valladolid. Los mejores resultados se obtuvieron en Burgos donde apenas un 11,5% fallaron la inspección. En Zamora y Ávila superaban el 12%, el 13,6% en Salamanca y el 14,2% en León.

En el lado contrario, 12.219 turismos de la provincia de Soria aprobaron la ITV sin ningún tipo de incidencia, lo que representa el 43,2% del total, mientras que otros 11.662 lo hicieron a pesar de ser detectados defectos leves (un 41,2%).

Las incidencias más frecuentes en turismos son las que tienen que ver con ejes, ruedas, neumáticos y suspensión (el 6,2%), alumbrado y señalización (4,8%), emisiones contaminantes (4,5%), frenos (3,2%), carrocería y chasis (1,4%) y motor y transmisión (1,6%).

En lo que respecta a los vehículos agrícolas de la provincia, un 10,9% no logró pasar la inspección a lo largo de 2016, con un total de 849 de los 7.821 que se sometieron a la prueba que no llegó al aprobado. Se trata de uno de los porcentajes más altos en el conjunto de la región, sólo superado por Zamora (12,3%), Salamanca (12,2%) y Ávila (13,4%). La media de desfavorables en Castilla y León fue del 8,5%.

Un total de 265 ciclomotores acudieron a la ITV y cerca del 21% se quedaron sin conseguir la acreditación anual, lo que representa el 20,7%, en lo más bajo de la tabla regional, a excepción de León (15,8%) y Burgos (20,6%)

En cuanto a los vehículos de mercancías de más de 3.500 kilogramos, se sometieron a la prueba 1.634, de los que cerca del 25% no pudieron recibir el visto bueno de la inspección técnica, un porcentaje de los más altos de la comunidad, sólo superado por Valladolid, con el 27,2%, y por Palencia (26,6%).