Ocho pueblos siguen sin presentar sus datos al Consejo de Cuentas de Castilla y León

La rendición de cuentas de las entidades locales, ofreciendo los datos de sus presupuestos, gastos e inversiones, permite a los ciudadanos tener acceso a la información y conocer la gestión desarrollada. Pero no todos los ayuntamientos están cumpliendo con esta premisa, hasta el punto de que el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Encabo, ya ha avanzado en alguna ocasión que el Tribunal de Cuentas tiene intención de multar a esas entidades locales de la comunidad autónoma que incumplan de forma flagrante con sus obligaciones de control y remisión de datos a los órganos de fiscalización. De hecho, propone que se condicione el pago de subvenciones a la rendición de cuentas para acabar con una situación que la institución considera de estancamiento.

Las cifras que arroja la provincia de Soria lo corroboran. Hasta ocho ayuntamientos llevan ya tres años sin fiscalizar sus cuentas ante el Consejo. No han presentado la rendición desde 2014 los consistorios de Abejar, Casarejos, Nafría de Ucero, Salduero, Santa María de las Hoyas, Serón, Ucero y Vadillo. En muchos casos es una cuestión directamente relacionada con el trabajo de los secretarios municipales.

Es lo que sucede por ejemplo en Casarejos donde su alcalde, José María Peña, señala que han instado de forma reiterada a la secretaria a que lleve a cabo la rendición de cuentas «pero nos dice que no le da tiempo, que ha llamado y ha pedido prórroga y que lo está ultimando». Peña indica que no hay otra razón para no presentar la fiscalización, «no es un problema de dinero», matiza. «Pasa muchas horas en el pueblo pero dice que no le da tiempo», concluye sobre la secretaria que comparten con Vadillo, otro Ayuntamiento que también lleva desde 2014 sin rendir cuentas.

Ucero, que está en la misma situación, comparte secretaria con Nafría de Ucero y Santa María de las Hoyas. Su alcalde, Juan Pedro Ortega, llama la atención sobre «la alta carga de trabajo» que sufren los secretarios que comparten varios pueblos, «porque cuando tienen que presentar liquidaciones han de hacerlo en todos los ayuntamientos a la vez y no dan abasto», justifica el regidor de la localidad de Ucero. Precisamente hoy formalizará este Ayuntamiento la fiscalización en la plataforma del Estado, de la que depende la entrega de los tributos. La situación no es la misma respecto al Consejo de Cuentas de Castilla y León, «es cuestión de organización y de tiempo de la secretaria», incide Ortega.

Por su parte, el responsable municipal de Salduero, Guillermo Abad, afirma que su Ayuntamiento es uno de los que arrastran el sambenito de no presentado por el mismo motivo. «La secretaria nunca los presenta, a pesar de que siempre le pedimos que lo haga, pero afirma que no le da tiempo y ocurre así año tras año», expresa Abad.

El matiz es que la rendición al Consejo de Cuentas de Castilla y León no es vinculante, únicamente lo es cuando se trata de informar al Estado, ya que el no hacerlo conlleva no recibir los tributos correspondientes a la administración central. El alcalde indica que «tampoco los suele presentar a tiempo, y nos congelan los tributos, pero afortunadamente luego sí lo hace y se desbloquean».

Desde el Consejo de Cuentas recuerdan que las entidades locales de Castilla y León y sus organismos autónomos, entes públicos y empresas públicas, independientemente de que se rijan por el derecho público o privado, están sometidos a su fiscalización. Como órgano autonómico de control externo de la Comunidad, la actuación del Consejo se desarrolla sobre una estructura territorial que suma en sus nueve provincias un total de 2.248 municipios y 2.227 entidades locales menores.

En el caso de Soria, de los 183 ayuntamientos, hasta 28 siguen aún pendientes de formalizar la información concerniente a 2016, seis de ellos tampoco lo hicieron en el ejercicio anterior. Arcos de Jalón sigue pendiente del último año, «por una baja larga de la secretaria», puntualiza el alcalde, Jesús Ángel Peregrina, «pero está ultimándolo para poder presentarlo en breve», añade.