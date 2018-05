La ocupación hostelera alcanza el 74% a pesar del mal tiempo

Tal y como estaba previsto, el sector hostelero de la provincia ha cerrado el puente festivo con unos datos «fantásticos», según la valoración de la Asociación Soriana de Hostelería y Turismo, Asohtur, al alcanzar el 74% de la ocupación total de sus socios, principalmente hoteles, hostales, pensiones, campings y bares y restaurantes. El mal tiempo no ha condicionado tanto como en el caso de las casas rurales, donde una adversa meteorología y las previsiones de última hora llevaron a algunos clientes a renunciar a su reserva. Las casas rurales estiman que hasta en un 25% de los casos los turistas se han echado atrás.

En hoteles, hostales y pensiones el ritmo ha sido diferente, a tenor de las cifras, puesto que ese 74% era el contemplado en las previsiones de reserva y finalmente se ha cumplido.

Además, los tres días han sido «fuertes» en cuanto a ocupación, de sábado a lunes, hasta el punto que algunos de los establecimientos han llegado al cien por cien, con sus habitaciones al completo. El Burgo de Osma, Pinares o Soria capital siguen siendo los principales puntos de concentración turística, pero siempre pensando en ese tipo de alojamiento donde no se han producido cancelaciones «por encima de lo normal», indicó la presidenta de Asohtur, Yolanda Santos. Otro capítulo aparte merecen los campings, por sus propias características físicas, más expuestas a la meteorología.

En este puente el cliente tipo de los establecimientos hosteleros han sido parejas y familias, procedentes sobre todo de Madrid y País Vasco, así como de la propia comunidad autónoma de Castilla y León. También el turista catalán y valenciano ha tenido su presencia en Soria en estos días, con una escasa representación del turismo extranjero, casi residual, procedente de Francia y Reino Unido.

«También ha habido un movimiento importante en bares y restaurantes», destacó Santos, pues al visitante se ha sumado el autóctono que en este puente ha optado por quedarse en casa.

Según detecta Asohtur, puentes como el que acaba de terminar, con hasta cinco para los habitantes de la Comunidad de Madrid, juegan en contra de destinos próximos como Soria. «Cuando tienen tantos días optan por ire más lejos, a la playa o incluso al extranjero, así que en la provincia el turismo no se ve tan beneficiado». Alguno de los establecimientos consultados por HERALDO-DIARIO DE SORIA reconocen que el pasado puente, de tres días, en el que se conmemoraba la festividad de las comunidades de Castilla y León y Aragón, fue más concurrido que el del 1 de mayo por parte de los turistas. Es el caso del Hotel Virrey, donde tuvieron una mejor ocupación el 23 de abril, y eso que en el fin de semana largo recién terminado llegaron al 40% el viernes, al 100% el sábado, un 80% tuvieron el domingo, el 90% se logró el lunes, un 55% el martes y un 25% el miércoles, sobre todo de madrileños para quienes ayer también era festivo.

Lo cierto es que desde Asohtur valoran los datos pero reconocen que todavía queda mucho trabajo por hacer para conseguir que el turista permanezca en Soria más de dos días. «Los visitantes vienen a ver aquello que de lo que ya han oído hablar, la Laguna Negra, el Cañón del Río Lobos..., pero hay muchas más cosas que ver y hacer, y eso es lo que tenemos que potenciar», recalca la presidenta de la Asociación Soriana de Hostelería y Turismo, y recuerda algunas de ellas como los espacios naturales, el acebal de Garagüeta, el románico, San Baudelio, Almazán, la ruta de las icnitas o «pequeños cañones que merece la pena. En eso tenemos que trabajar bastante todavía», añade.

Actividades

Otro de los aspectos en los que Asohtur se quiere centrar para optimizar los datos es en generar actividades complementarias de turismo activo, con el fin principal de que el visitante permanezca más tiempo en Soria. «Se trata de intentar apoyar que haya actividades y experiencias complementarias para que el turista disfrute y quiera estar en la provincia más días», señala Santos. La línea a seguir ya está en marcha en otoño durante la campaña micológica.

«Entonces viene mucha gente a buscar setas pero porque quiere aprender a diferenciar especies, llega a comer y disfrutar de esa gastronomía de las setas, y es un foco de turistas que está aumentando», indica la presidenta, quien opina que al turista hay que darle «excusas» para que las pernoctaciones se prolonguen más días.

Y ese sentido trabaja Asohtur, como evidencian las jornadas que organiza en temporadas consideradas de perfil bajo en cuanto a turismo. Es el caso de las jornadas de la croqueta recién celebradas y que buscan incentivar el negocio de bares y restaurantes, según las propias propuestas de los socios de Asohtur, que actualmente rondan los 200.