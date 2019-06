La ola de calor merma la previsión de la cosecha ya inferior a la media

Poco está ayudando estos días el astro a los agricultores que contemplan con impotencia el cielo sin precipitaciones a la vista y asumiendo una ola de calor que está azotando a la provincia y que deja las peores previsiones para esta cosecha que apenas acaba de arrancar en la zona de Almaluez, Cañamaque y Monteagudo de las Vicarías con las cebadas. A estas alturas los rendimientos del cereal se encuentran bastante bajos, y aunque todavía se desconoce el resultado final, todo apunta a que la producción va a verse mermada aún más. Por el momento, los expertos hablan de una temporada ya por debajo de la media de los últimos diez años, que se situaría entre los 2.900 y los 3.000 kilos. Las comarcas más afectadas son El Burgo de Osma y Almazán, y Soria, donde Agroseguro ya ha registrado partes por siniestros en más de 13.000 hectáreas.

El jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, José Manuel Ruiz Romera, reconoce que todo apunta a que se registre «una bajada de rendimientos por unas temperaturas máximas históricas en Soria y durante muchos días seguidos». De hecho, en la última Comisión Provincial de Estadística Agraria se ponía en conocimiento del sector una producción de 2.600 kilos por hectárea en el caso del trigo y de 2.770 kilos por hectárea de cebada. No obstante, cree que todavía es pronto para un cálculo más concreto, dado que en Soria apenas se ha comenzado a cosechar. Tan sólo algo de cebada en Monteagudo de las Vicarías, Almaluez o Cañamaque. «Ni tan siquiera en las zonas más tempranas de Almazán o Matalebreras se ha arrancado, de modo que habría que esperar», añade Ruiz Romera. La próxima reunión será el 16 de julio y ya habrá datos con resultados.

Constata el jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería que «hace 20 días el campo estaba en la media de los últimos diez años, con producciones entre los 2.900 y los 3.000 kilos por hectárea, pero las condiciones no han sido favorables durante el mes de junio, con temperaturas muy elevadas y nada de agua que no van a permitir que el grano se desarrolle. Y con esta ola de calor, y con una necesidad visible de humedad, la planta sufre un estrés que va a influir en el peso específico del grano, que seguro va a caer».

Por el momento «donde peor situación hay es en Almazán y El Burgo de Osma. En Soria tampoco viene buena cosecha, con unos rendimientos por debajo de la media. En Gómara sí que se está manteniendo en la media, y es en Tierras Altas donde está bien, pero porque la comarca es más tardía».

Es más, Agroseguro ya ha comenzado a tasar desde este lunes en la comarca del Burgo de Osma, Almazán y Soria, «las más afectadas por la sequía», asegura Francisco Javier Zarcero, director de la zona norte de la entidad en la que se circunscribe la provincia de Soria. Hasta la fecha se han recibido declaraciones de siniestro de 13.000 hectáreas de cereales en la provincia, donde ya trabajan una decena de peritos, principalmente por el riesgo de sequía, aunque también se han registrado daños por no nascencia. La mayor parte de los daños se han registrado en la comarca de El Burgo de Osma, con 8.800 hectáreas, lo que supone casi el 70% del total. La segunda zona más afectada es por ahora Soria, con otras 2.091 hectáreas de herbáceos extensivos dañadas. Y en tercer lugar, Almazán, con 1.447 hectáreas malogradas por la sequía.

Zarcero asegura que para evaluar las consecuencias de estos fenómenos en el campo, Agroseguro dispone de un número importante de peritos sobre el terreno con el objetivo de finalizar la tasación antes del inicio de la recolección. «Por el momento trabajan diez, pero si entran más siniestros iremos aumentando según se necesite».

El director de la zona norte de Agroseguro recuerda que «para agilizar estas tareas es importante que los asegurados remitan los partes de siniestro a Agroseguro con la mayor celeridad posible».

Y es que con esta ola de calor, y según su experiencia, Zarcero vaticina peores perspectivas para la semana que viene porque se puede abrasar el trigo y los siniestros aumentarían considerablemente, pero habrá que esperar unos días. No obstante, Agroseguro está preparado, asegura, de modo que se irían aumentando los técnicos para peritar «lo más rápidamente posible».

El año pasado fueron 52.000 hectáreas afectadas con un «daño muy reiterado», principalmente por pedriscos de una intensidad muy alta que dejaron zonas siniestradas hasta en un 90%. Así, a Agroseguro le tocó pagar más de 6,5 millones de euros a los agricultores afectados. La principal cantidad se correspondió con la línea 309 de herbáceos extensivos, 5,6 millones de euros, por siniestros en 49.500 hectáreas (44.551 parcelas), la mayor parte por pedrisco, 38.695 hectáreas (36.935 parcelas), lo que supone un 72% de la superficie de cereal afectada. No obstante, es una quinta parte de la totalidad de terreno asegurado en herbáceos extensivos en esta campaña, 245.911 hectáreas y 4.820 declarantes para garantizar una producción de 773.706.810 kilos de cereales.

El sistema español de Seguros Agrarios Combinados ofrece cobertura al sector agrario frente a los daños causados en las producciones agrícolas y ganaderas por siniestros de diversa naturaleza. Las condiciones climáticas extremas y cambiantes y los perjudiciales efectos que tienen en las cosechas ponen de manifiesto la conveniencia de proteger las explotaciones con un seguro agrario que permita hacer frente a estas situaciones.