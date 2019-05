Ólvega y Ágreda exigen a Saiona pagar la multa por vertidos al Val

La Confederación Hidrográfica del Ebro, CHE, ha impuesto a los ayuntamientos de Ágreda y Ólvega, usuarios de la misma depuradora, una sanción de 86.247 euros por las deficiencias de depuración que han conllevado vertidos al río Val. Una multa que finalmente se ha reducido a 51.748 por la bonificación del 40% al abonarla antes de 10 días. No obstante, el alcalde de Ólvega, Gerardo Martínez, puntualizó que será la empresa Saiona, dedicada a la fabricación de productos lácteos y asentada en el polígono olvegueño, la que tenga que hacer frente al pago, y así se lo han requerido, al ser, matizó, la responsable de dichos vertidos al río al superar los límites de lo que llega a la red de alcantarillado, según marca la ordenanza municipal.

«El Ayuntamiento no va a pagar ni un céntimo ni los vecinos, la sanción se va a repercutir a los responsable fundamentales de esta situación que es la empresa Saiona», indicó Martínez, quien añadió que el pago de la sanción a la CHE ya lo han hecho efectivo los ayuntamientos, en un porcentaje de 70% por parte de Ólvega y 30% Ágreda, y posteriormente han requerido el importe a la empresa láctea, que todavía no ha respondido al respecto.

La sanción viene derivada de una denuncia presentada por la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza, Asden, la Guardia Civil de Soria y Seprona de Ágreda en octubre de 2018 al detectar que la estación depuradora, asentada en el término agredeño, «presentaba un color blanco fuerte, lo que les hacía sospechar que no se estuviesen cumpliendo las condiciones de vertido autorizadas». Hechas las comprobaciones pertinentes durante el periodo comprendido entre el 3 y el 30 de octubre de ese año, la CHE constató que «la problemática no ha variado» respecto a los dos últimos años, en concreto «desde la puesta en marcha de una instalación industrial del sector lácteo en Ólvega», como reconoce la propia Confederación, receptora de diversas denuncias por vertidos, así como informes de agentes medioambientales e investigaciones por parte de ambos ayuntamientos.

De hecho, desde el Consistorio olvegueño se han realizado requerimientos a cuatro empresas asentadas en su polígono, entre ellas Saiona, solicitando mejoras en sus depuraciones. «Requerimos a las empresas porque algunos parámetros no daban bien los resultados, pero lo cierto es que no tenía una gran incidencia, no así el caso de Saiona», recalcó Martínez.

Desde el mes de marzo, la empresa láctea cuenta con depuración propia tras una inversión de un millón de euros, recordó el alcalde de Ólvega, con análisis bacteriológico, fisicoquímico y de homogeneización. «Espero que con esto mejore la depuración», confió el regidor.

En la misma línea se pronunció el alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, quien sostiene que la situación ha mejorado ya y no se producen vertidos como los que ocasionaron la sanción, si bien, se mantienen vigilantes, máxime cuando los vertidos llegan desde la vecina localidad de Ólvega pero repercuten en ambos.

Junto con esta actuación en Saiona, Alonso recordó que tanto los dos ayuntamientos como la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Junta de Castilla y León han mantenido reuniones constantes para buscar soluciones. Éstas pasan por una inversión del Gobierno regional que ronda los tres millones de euros y que servirá para optimizar las condiciones de la depuradora que comparten los dos municipios, lo que se llevaría en torno a 1,2 millones de euros, y el resto se destinaría a ejecutar los proyectos que desarrollan tanto Ólvega como Ágreda que tratan de evitar que entren a la red de depuración aguas subterráneas que aumentan el caudal y que dificultan aún más la depuración. «Ya hemos presentado los bocetos a la CHE y está prevista una reunión en septiembre ya con los proyectos desarrollados, ya que es la Junta la que tiene que habilitar el dinero, pues subvenciona el 890% de esos proyectos», explicó el alcalde agredeño.

Por su parte, Asden lamentó que las administraciones hayan estado dando largas a la solución de problema de vertidos, exigiendo al Ayuntamiento de Ólvega mayor celo en su vigilancia. «Que abran arquetas y colectores a ver de dónde viene la contaminación, el Ayuntamiento es el que tiene que hacer cumplir la normativa», señaló el responsable de la asociación ecologista Carlos González, quien lamentó que hayan sido necesarias varias denuncias y que el pantano del Val «sea el más contaminado».