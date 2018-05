Ólvega tacha la plataforma de la Soria-Castejón de «electoralista»

Una de las ausencias más comentadas tras la primera reunión de la plataforma por la Soria-Castejón fue la del alcalde de Ólvega, Gerardo Martínez. El también senador del PP anunció que tampoco acudirá a la reunión del próximo lunes ya que considera que ese grupo, impulsado por el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, tiene carácter «electoralista».



«No entiendo muy bien cómo ha surgido este movimiento», aseguró Martínez quién cuestionó que «precisamente» el impulsor sea «el alcalde de Soria» ya que considera que «nunca se ha distinguido por apoyar proyectos para la provincia y aún menos para el Moncayo». En opinión del alcalde olvegueño la provincia de Soria ya cuenta con un «interlocutor válido» en materia de infraestructuras como es la plataforma Soria Ya que «aglutina los intereses de toda la provincia y de diferentes colectivos».



«Sinceramente, no entiendo muy bien a qué obedece la creación ahora de esta plataforma y me da la impresión de que se trata de un movimiento de táctica política justo cuando queda un año para las elecciones», reafirmó el alcalde y senador popular. Martínez remarcó que el PSOE «ha tenido mucho tiempo» durante sus años de Gobierno para reivindicar la puesta en marcha de la Soria-Castejón.

Gerardo Martínez no duda en calificar a la plataforma impulsada por Martínez Mínguez de «electoralista» y quiso destacar que alguna de las cuestiones abordadas, como el impulso a la A-15 «ya están perfectamente activado». «Se está trabajando en todos los proyectos, pero especialmente en la A-15, hay compromisos firmes y se vana dando pasos, hablamos de un proyectos desbloqueado que ya figura en la programación del Ministerio de Fomento y esto, sobre todo, es por el trabajo de los parlamentario del PP y así se le ha comunicado a Soria Ya».



Con respecto al motivo de la convocatoria de la reunión del lunes, que no es otro que analizar la decisión de Adif de ceder un tramo de la Soria-Castejón para «pruebas y ensayos», Gerardo Martínez considera que esa decisión «es un oportunidad de futuro», una opinión radicalmente diferente a la manifestada por los representantes socialista. «Además, se explica claramente que si hay previsión d funcionamiento se rescataría la concesión para poner en uso la línea», insistió. «Tampoco entiendo ahora las manifestaciones del PSOE que hablan de que esto supone enterrar la línea cuando la única iniciativa que hemos conocido en los últimos años sobre la Soria-Castejón era la de convertirla en vía verde, una propuesta que abanderaba el PSOE y eso sí que suponía enterrar definitivamente la vía», remarcó.



«Ahora me parece curiosos que se hable de olvidar las siglas y de trabajar en equipo cuando, tras la primera reunión lo primero que hizo el alcalde de Soria fue hacer una crítica destructiva al PP», aseguró Martínez. «No me parece lógico y evidentemente con esas actitudes parece difícil llegar a acuerdos porque no se genera confianza», resumió. «No voy a ir a la reunión porque está politizada», subrayó.



A pesar de las críticas a la plataforma, Martínez señaló que su «opinión personal» es que la reapertura de la Soria-Castejón «serviría para desarrollar y vertebrar la provincial al igual que la A-15», «Siempre he defendido que Soria no debe ser punto y final porque no es rentable ni económica ni socialmente, la solución más lógica es formar parte del a conexión Madrid-Pamplona, es una zona dinámica, pero hay que tener claro que esto no va a ocurrir de la noche a la mañana y que tendremos que competir con ejes ya implantados como el Madrid-Zaragoza-Barcelona o el Madrid-Burgos» concluyó.