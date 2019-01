Las operaciones de cataratas se intensifican para reducir esperas

Las vacantes en la especialidad de anestesistas provocaron que el pasado año la Gerencia de Asistencia Sanitaria optara por aprovechar el concierto con un hospital privado en Madrid para tratar de reducir las listas de espera en las operaciones de cataratas. Superada esta experiencia, la decisión pasa ahora por «no enviar pacientes fuera», aseguró el gerente, Enrique Delgado. Lo que facilita este cambio es la incorporación de un nuevo anestesista que reduce a tres las vacantes actualmente, permitiendo aumentar el número de intervenciones, entre ellas las de cataratas, sometidas a la garantía de demora, ya que el compromiso de la Consejería de Sanidad es que las intervenciones quirúrgicas para patologías consideradas no preferentes, como es este caso, no superen los 180 días de espera.

La llegada de un nuevo profesional se suma a la dinámica de los últimos meses que obliga a programar operaciones también durante los fines de semana, al objeto de ir reduciendo las listas de espera. «Los anestesistas trabajan más, amplían jornadas y también lo hacen en fines de semana», concretó Delgado, quien destacó que a pesar de que faltan profesionales Soria se sitúa entre los mejores resultados de las listas de espera de Castilla y León. No obstante, los 758 pacientes inscritos en la provincia suponen un 50% más al sumarse 256 a esta lista de espera. Asimismo, los días también aumentaron, de los 49 del año anterior a los 64 días actualmente, tal y como informó el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, el pasado 15 de enero.

Del total de pacientes que aguardan una intervención quirúrgica en todas las especialidades, entre un 30 y un 40% son afectados de cataratas, una estadística que se justifica por una población muy envejecida, el principal factor de riesgo en la degeneración del cristalino que motiva este tipo de intervenciones. Fue en septiembre pasado cuando el Hospital Moncloa Grupo HLA, SAU, resultó adjudicatario del concurso público lanzado por la Gerencia para encargarse de los procedimientos quirúrgicos de oftalmología para pacientes del área de salud de Soria por un importe de 126.000 euros. Ahora la decisión de la Gerencia es que se intensifique la actividad quirúrgica en el Hospital Santa Bárbara de Soria contando con que existe un aumento de los profesionales, con un anestesista más, tanto en cirugía mayor como ambulatoria para reducir listas de espera. La opción de ser operados en Madrid se ofertó a 230 pacientes, la mayoría de los 300 que se encontraban en lista de espera a finales de verano, ya que los otros 70 estaban ya en la fase de preoperatorio para pasar por los quirófanos del Hospital Santa Bárbara de Soria. Finalmente fueron 63 los pacientes que accedieron a desplazarse para no demorar más la intervención, por lo tanto el 27% de los que estaban esperando a ser intervenidos de cataratas se trasladaron a la clínica Moncloa de Madrid.