La oposición rechaza dar más dinero para Arraigo y Presura

La modificación de crédito de 4,1 millones de euros que monopolizó el pleno celebrado ayer en la Diputación provincial fue aprobada con los votos únicamente del PSOE, puesto que el rechazo a algunas de las partidas llevó a la oposición, es decir PP y diputados no adscritos, a decantarse por la abstención. Estuvieron de acuerdo en las grandes líneas como los 600.000 euros con los que se incrementarán las partidas de Servicios Sociales para atender el aumento de usuarios de la ayuda a domicilio principalmente, los 300.000 euros para la mejora de caminos rurales o los 108.000 para fomentar el empleo entre los jóvenes, principalmente.

El debate se centró sobre todo en aspectos que tienen que ver con la lucha contra la despoblación. Ni al PP ni a los no adscritos, como indicaron sus dos portavoces, José Antonio de Miguel y Ascensión Pérez, les pareció correcto engordar las partidas. En el caso del programa Arraigo, para atraer población aunque sea en segundas residencias, De Miguel se mostró escéptico. «Eso hasta ahora se llamaba agencia inmobiliaria», espetó, recordando que ya cuenta con 300.000 euros en el presupuesto. La modificación 200.000 euros permitirá licitar un contrato para quien se encargue de la gestión. «Si no hilamos bien las bases vendrán muchas agencias inmobiliarias», recomendó el también alcalde de Almazán.

Para Ascensión Pérez el proyecto es «interesante, pero es mucho dinero, y hay que estar vigilantes para que se cumplan las expectativas». En ese mismo sentido se pronunció el portavoz del PP, Jesús Ángel Peregrina, por lo que uno de los verbos que más pronunció ayer fue el de «coincidir», en este caso con De Miguel y Pérez.

Lo hizo también con la aportación de la Diputación a la Feria Presura de lucha contra la despoblación que se encarga de organizar Cives Mundi. «Es una ONG muy respetable, pero ya se la subvenciona por otro lado», indicó De Miguel al respecto de los 30.000 euros que figuran en la modificación para esta iniciativa. En cualquier caso, lo que propuso es que si la institución paga, «que se celebre en la provincia», y no sólo en la capital. «Que aporte más el Ayuntamiento de Soria», remató por su parte la alcaldesa de Almarza. «Es mucho» lo que se da a Presura, según el PP. Tampoco le gustó a la oposición que se aporten ahora, vía modificación, 100.000 euros para difundir el Plan Soria a través de reuniones y conferencias. «Es mucho dinero», consideró De Miguel, más como «un efecto mediático», matizó en su opinión Pérez, recalcando Peregrina que no va a dar tiempo a gastar esa cantidad en lo que va de año y que «son excesivos 100.000 euros para conferencias». No les convencieron las explicaciones del presidente provincial, Luis Rey, quien defendió a modificación, recordando que las ayudas del Plan Soria «salieron en diciembre del año pasado y se ejecutaron en 2018. El mecanismo de este año es idéntico». Ésta fue una propuesta de la Mesa de Diálogo Social que aborda los asuntos del Plan Soria, indicó Rey, para dar a conocer «lo que puede aportar esta provincia a los nuevos pobladores o para el retorno de los que se fueron». No obstante, el presidente ofreció a los grupos de la oposición decidir las propuestas de esta «campaña de promoción para llegar al público». No les convenció para que desistieran de la abstención anunciada.

La única concesión que Rey estaba dispuesto a hacer era retirar de la modificación los 10.000 euros para la Fundación Democracia, a la que se han adherido ya numerosas diputaciones. «No sabemos para qué es esta fundación y ni usted se lo cree», le dijo de Miguel a Rey. Ni el PP ni el resto de los no adscritos querían que se gastara ese dinero, pero finalmente se mantuvo en el paquete total.

Lo mismo que otros 15.000 euros para un programa de identificación de setas, presencial y on line, ofrecido por la Universidad de Valladolid, «porque eso lo puede hacer Cesefor», o los 200.000 euros de otro convenio con la UVa para becar a nuevos estudiantes «y fomentar el campus», afirmó Rey. A quien la oposición recriminó que no se apoye a los universitarios sorianos que han de salir fuera.